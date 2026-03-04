港人稱「低物慾」每月$6000能在香港生存！網民熱議關鍵是解決這問題...

香港生活成本高昂，不少人為生活奔波勞碌。近日，有網民發帖稱，憑藉「低物慾」的生活方式，每月僅需$6000便足以在香港生存，更表示儲蓄足夠自己「躺平十年」，此番言論引發網上熱議，網民普遍認為，住屋成本正是港人生活的最大難題。

港人分享「低物慾」開支 食住行花費有限

帖主以「我計一計發覺原來每月$6000已經夠自己係香港生存」為題，詳細列出自己的開支，認為在無住屋壓力的情況下，生活開銷遠低於社會普遍想像。首先，由於家中已經置業，因此沒有住屋方面的壓力，而他與家人分攤的水電煤、管理費、差餉等費用，每月約為$3000內。

飲食方面，他選擇每日兩餐在家自煮，開銷控制在$2000左右。此外，他甚少乘搭交通工具，因此交通費約為$400內，並且「冇乜要洗錢嘅娛樂」。帖主總結，基於這種低物慾的生活模式，加上現有的儲蓄，實際上「夠我完全唔做嘢躺平十年」。

網民看法兩極：「生存」不等於「生活」

帖文發布後迅速在網上發酵。不少網民道出了香港生活的核心問題在於住屋，「喺香港解決到住，其他都唔係大問題」、「根本香港地最大壓力係住方面咋」，若撇除住屋開支，「如果唔計住問題，幾千一定夠」。

然而，亦有網民提出不同看法，認為這種生活方式僅限於「生存」，而非「生活」。有網民點出，「人都會有欲望，會想住好啲食好啲去旅行」，並提到對未來的焦慮感，如「未來醫療費用通脹，保險，父母離開後嘅生活變化」等，都是需要考慮的現實問題。

資料來源：Threads