港人居屋出身感自卑 盼住私樓擺脫「窮人」標籤 網民熱議：人望高處vs虛榮心作祟

「買樓上車」是不少港人的夢想。最近有網民在社交平台上分享，家人雖力勸其抽居屋，但他卻因自小在居屋長大而感自卑，認為努力是為了入住私樓，擺脫「窮人」標籤。這一價值觀的衝突，引發了網民的熱烈討論。

居屋成長成心結 視私樓為人生進步指標

日前，有網民在社交平台Threads上分享個人經歷，指家人經常以「居屋好抵」、「近地鐵站」等優點，鼓勵他申請購買居屋，但他對此感到十分抗拒。事主坦言這份抗拒源於他成長的背景，自小在居屋環境長大，讓他對這個身份產生了一種難以言喻的自卑感，「我始終覺得居屋同公屋一樣都係窮人先會住」。

在他看來，人生的努力奮鬥，就是為了追求更優質的生活，雖然並非嚮往奢華的豪宅，但「起碼真係想住返層私樓先」，是他對自己的一個基本期望。

事主續言在根深蒂固的觀念中，居屋與公屋無異，都會被貼上了「窮人」的標籤，儘管理智上明白現實並非如此，但這種思維始終困擾著他。他更深層的憂慮是，若未來的人生軌跡仍停留在居屋，便彷彿意味著自己的人生「冇進步過」，這一點讓他難以接受，直言「真係唔太接受到」。

網民意見兩極：人望高處 vs 虛榮心作祟

帖文一出，隨即引起網民兩極化的意見。部分網民認為事主的想法並無不妥，更表示支持。有網民留言鼓勵「人望高處，繼續努力成為你更喜歡的自己」。亦有人深入分析，認為對生活有追求的人，自然會想提升居住環境，這並非「純粹有個瓦遮頭」。該網民指出，私樓與居屋在窗戶大小、樓底高度、管理服務、會所設施等方面存在明顯差異，形容兩者體驗「就好似去大排檔、酒樓、餐廳、酒店食飯一樣，成個體驗係好唔同」。

另一邊廂，亦有網民批評事主「虛榮心」作祟，直指「放心啦，你呢種人就算住咗私樓你又會同豪宅比較」。有網民從現實角度出發，認為在當前的經濟環境下，應放下「住公屋=窮人」的舊有思維，並點出新居屋的外觀與間隔與公屋無異，而私樓的管理費及維修費亦是沉重負擔。

資料來源：Threads