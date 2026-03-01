Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人居屋出身感自卑 盼住私樓擺脫「窮人」標籤 網民熱議：人望高處vs虛榮心作祟

生活百科
更新時間：12:45 2026-03-01 HKT
發佈時間：12:45 2026-03-01 HKT

「買樓上車」是不少港人的夢想。最近有網民在社交平台上分享，家人雖力勸其抽居屋，但他卻因自小在居屋長大而感自卑，認為努力是為了入住私樓，擺脫「窮人」標籤。這一價值觀的衝突，引發了網民的熱烈討論。

居屋出身感自卑！？港人盼住私樓擺脫「窮人」標籤

居屋成長成心結 視私樓為人生進步指標

日前，有網民在社交平台Threads上分享個人經歷，指家人經常以「居屋好抵」、「近地鐵站」等優點，鼓勵他申請購買居屋，但他對此感到十分抗拒。事主坦言這份抗拒源於他成長的背景，自小在居屋環境長大，讓他對這個身份產生了一種難以言喻的自卑感，「我始終覺得居屋同公屋一樣都係窮人先會住」。

在他看來，人生的努力奮鬥，就是為了追求更優質的生活，雖然並非嚮往奢華的豪宅，但「起碼真係想住返層私樓先」，是他對自己的一個基本期望。

事主續言在根深蒂固的觀念中，居屋與公屋無異，都會被貼上了「窮人」的標籤，儘管理智上明白現實並非如此，但這種思維始終困擾著他。他更深層的憂慮是，若未來的人生軌跡仍停留在居屋，便彷彿意味著自己的人生「冇進步過」，這一點讓他難以接受，直言「真係唔太接受到」。

網民意見兩極：人望高處 vs 虛榮心作祟

帖文一出，隨即引起網民兩極化的意見。部分網民認為事主的想法並無不妥，更表示支持。有網民留言鼓勵「人望高處，繼續努力成為你更喜歡的自己」。亦有人深入分析，認為對生活有追求的人，自然會想提升居住環境，這並非「純粹有個瓦遮頭」。該網民指出，私樓與居屋在窗戶大小、樓底高度、管理服務、會所設施等方面存在明顯差異，形容兩者體驗「就好似去大排檔、酒樓、餐廳、酒店食飯一樣，成個體驗係好唔同」。

另一邊廂，亦有網民批評事主「虛榮心」作祟，直指「放心啦，你呢種人就算住咗私樓你又會同豪宅比較」。有網民從現實角度出發，認為在當前的經濟環境下，應放下「住公屋=窮人」的舊有思維，並點出新居屋的外觀與間隔與公屋無異，而私樓的管理費及維修費亦是沉重負擔。

 

資料來源：Threads

 

同場加映：港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 消息：伊朗導彈擊中以軍總參謀部︱不斷更新
即時國際
1小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
2026-02-28 06:00 HKT
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸 女兒難識朋友爆移民幸酸 當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民幸酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
5小時前
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-28 11:12 HKT
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
5小時前
伊朗哈梅內伊身亡 比特幣反彈8% 避險角色明顯有變 拆解一個關鍵原因
伊朗哈梅內伊身亡 比特幣低位反彈8% 避險角色明顯有變 拆解一個關鍵原因
區塊鏈
3小時前
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
「兩元兩折」方案於今年4月推行，「優惠車程設限」方案將於2027年4月左右。
兩蚊兩折｜4月起生效 10元或以上車費付正價兩折 一文睇清收費安排重點！
社會
3小時前
我要讚佢｜港人記者移民後一度不適應 維修衣車義賣環保袋回饋社區
好人好事
2026-02-28 08:00 HKT
告別40年陰暗舊樓 青衣夫婦50萬築溫暖木系陽光屋 設計師上演「空間魔術」 一奇招增細單位收納
告別40年陰暗舊樓 青衣夫婦50萬築溫暖木系陽光屋 設計師上演「空間魔術」 一奇招增細單位收納
家居裝修
8小時前