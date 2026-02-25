港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生

居屋問題向來是港人關注的議題之一，近年香港有不少新發展地區供市民選擇。不過，部分發展區域仍然存在交通及民生配套問題，近日有網民於討論區發起近年「最伏地區」的討論，當中包括「跑步區」（啟德）、白石角等，同時有網民提出其他意見，其中屯門一地區更被狠批，引起熱議，詳情即看下文！

港網民點評5大最伏居住地區 屯門1地區遭批「永不超生」？

近日，有網民於網上討論區以「掃管笏、白石角、跑步區（啟德）是否近年三大伏區？」發文，引來不少網民熱議。樓主點名的3大地區為屯門掃管笏、大埔白石角以及啟德，直言「無交通、無配套」，形容為「要乜無乜」，「有冇新區伏過佢哋？」

對於樓主的「指控」，不少網民的討論都集中在交通配套方面，當中不少留言為白石角及啟德「平反」，有人認為由白石角出發，20分鐘內即可到達大埔及沙田等地區，「20分鐘出到沙田」、「粉嶺去沙田應該都差唔多時間」，加上鄰近香港中文大學，不缺租客。此外，港鐵有計劃提出東鐵綫白石角站規劃發展方案，港鐵白石角站（又稱科學園站）預計可於2033年或之前開通，認為該區居民仍可「博有地鐵」，力撐「有排都未輪到白石角」。

至於位於九龍東的啟德，隨著啟德體育園及周邊設施陸續落成，區內發展日漸成熟，有人認為居於啟德問題不大，而且交通配套齊全，認為「衰極叫市區」、「起碼會有鐵（港鐵）」。

惟當討論到屯門掃管笏，留言基本上一面倒，直指是「全港最伏，基本上永不超生」，又謂該區為「自生自滅」區；另有少量網民力挺掃管笏，指「將來有十一號幹線」、「同埋住得呢區大部分有車」。

網民熱議西沙/日出康城「有冇伏」 兩地區各有捧場客

除了討論掃管笏、白石角及啟德是否「三大伏區」，有不少留言提及西沙及將軍澳日出康城。有留言指，西沙新落成屋苑樓價比馬鞍山二手樓更便宜，已不成「伏唔伏」之說，又指樓價偏低已包括交通配套少的問題。另外，有人認為日出康城不算「伏區」，「都叫鐵路盤又新又全私樓」，生活配套比西沙好得多，又指如在東九龍或港島工作的話，該區「贏晒」，「衰極都叫有個商場同半條鐵（港鐵）」。

