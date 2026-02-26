Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

東京澀谷街頭口罩女肘擊撞倒女童影片瘋傳！日本「撞人族」橫行引爆公憤 專家解構成因+追究方法

生活百科
更新時間：13:47 2026-02-26 HKT
發佈時間：13:47 2026-02-26 HKT

在人來人往的公共場所，與陌生人偶有肢體碰撞在所難免，但若是有心之士的惡意行為，則另當別論。近日，一段影片在社交平台上廣傳，一名女子於東京澀谷街頭，公然用手肘撞開多名路人，甚至導致一名正在擺甫士打卡的台灣女童倒地。事件不僅點燃了網民的怒火，也揭示了日本社會潛藏已久的「撞人族」問題。

日本街頭「撞人族」橫行！台女童打卡遭口罩女連環肘擊撞飛

澀谷十字路口惡意撞人 口罩女肘擊女童惹議

事緣，有台灣網民在社交平台Instagram分享影片，事發地點為東京著名景點——澀谷十字路口。當時攝影者正在為一名身穿牛仔外套、綁著雙馬尾的女童拍照，女童站在斑馬線上，對著鏡頭露出燦爛笑容並舉起「V」字手勢，看起來非常開心。就在此時，一名身穿淺色長褸、戴著白色口罩的女子從女童後方快步走來。

從影片中清晰可見，該名女子在擁擠的人潮中並未試圖繞行，反而面無表情地直線前進。當她走近正在拍照的女童時，她刻意將左手手肘抬起，用肩膀及手肘的力量，重重地朝著女童的背部撞去。本來站穩不動的女童，在毫無防備下被猛力一撞，整個人失去平衡，正面朝下重摔在地。而肇事女子卻頭也不回，彷彿沒事發生一樣，逕自繼續前行，消失在人群中。

網民分享日本「撞人族」恐怖經歷

這段充滿惡意的畫面，讓本來歡樂的旅遊記錄瞬間變調，並在網絡上引發軒然大波。不少網民對片中女子的行為表示憤慨，直言「好誇張喔，撞的很大力」。雖然有人質疑被撞的女童在馬路上停下來照相的做法，但更多評論認為，無論如何「也不是她可以撞人的理由」、「撞人的確不對」。

此外，不少網民留言表示，這類撞人事件在日本屢見不鮮，並分享了個人經歷。有網民分享朋友的慘痛經歷，指其手打石膏跟腳骨折去日本旅遊，在上樓梯時被故意撞，最終需報警處理，對方才賠錢道歉。亦有網民憶述，自己「左腳骨裂穿著護具走在地鐵裡」，竟也被「撞人族」鎖定為目標，幸得同行親友及時擋在身前，才免於受創。

專家拆解成因：壓力轉嫁與敵意歸因

事實上，「撞人族」的行為在日本已成為一個不容忽視的社會問題。根據日本媒體的調查，有14%的受訪者表示曾有被故意衝撞的經歷。這些事件頻繁發生在車站、樓梯及人多擁擠的場所。

犯罪心理學教授原田孝之曾在日媒撰文分析指出，這種行為可能源於「置き換え型攻撃（替代性攻擊）」，即將個人在職場或家庭中積壓的壓力，轉嫁至無辜的弱者身上。此外，「敵意帰屬バイアス（敵意歸因偏誤）」亦可能是成因之一，指部分人會將他人在擁擠環境中的無意接觸，錯誤解讀為挑釁行為，從而引發攻擊。

在日本遇「撞人族」如何追究？ 

原田孝之亦指出，面對「撞人族」並非只能啞忍。首先，這類故意衝撞行為在日本法律上可構成刑法中的《暴行罪》或《傷害罪》。因此，受害者應鼓起勇氣，立即報警處理，切勿忍氣吞聲。其次，為方便取證，應盡量利用環境設計，例如記下附近閉路電視的位置，或尋求路人作證，提高成功追究的機會。



資料來源：peipeilin527＠Instagram

 

同場加映：日本JESTA入境新制度擬2028年實施！港人登機前須網上申報+審批 附申請方式/費用

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
18小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
22小時前
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
21小時前
TVB「最經典女醜角」面目全非 遭質疑「重度醫美」尤如換臉 身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」尤如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
5小時前
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
即時國際
16小時前
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
飲食
20小時前
東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺
東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺
影視圈
16小時前
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
2026-02-25 13:42 HKT
星島申訴王｜屏山傳人堅守柴火製盆菜 父女檔延續圍村風味
04:59
星島申訴王｜盆菜被嫌劣食 屏山傳人堅守柴火製盆菜 父女檔延續圍村風味
申訴熱話
6小時前
油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片
00:49
油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片
即時中國
6小時前