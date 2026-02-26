東京澀谷街頭口罩女肘擊撞倒女童影片瘋傳！日本「撞人族」橫行引爆公憤 專家解構成因+追究方法

在人來人往的公共場所，與陌生人偶有肢體碰撞在所難免，但若是有心之士的惡意行為，則另當別論。近日，一段影片在社交平台上廣傳，一名女子於東京澀谷街頭，公然用手肘撞開多名路人，甚至導致一名正在擺甫士打卡的台灣女童倒地。事件不僅點燃了網民的怒火，也揭示了日本社會潛藏已久的「撞人族」問題。

日本街頭「撞人族」橫行！台女童打卡遭口罩女連環肘擊撞飛

澀谷十字路口惡意撞人 口罩女肘擊女童惹議

事緣，有台灣網民在社交平台Instagram分享影片，事發地點為東京著名景點——澀谷十字路口。當時攝影者正在為一名身穿牛仔外套、綁著雙馬尾的女童拍照，女童站在斑馬線上，對著鏡頭露出燦爛笑容並舉起「V」字手勢，看起來非常開心。就在此時，一名身穿淺色長褸、戴著白色口罩的女子從女童後方快步走來。

從影片中清晰可見，該名女子在擁擠的人潮中並未試圖繞行，反而面無表情地直線前進。當她走近正在拍照的女童時，她刻意將左手手肘抬起，用肩膀及手肘的力量，重重地朝著女童的背部撞去。本來站穩不動的女童，在毫無防備下被猛力一撞，整個人失去平衡，正面朝下重摔在地。而肇事女子卻頭也不回，彷彿沒事發生一樣，逕自繼續前行，消失在人群中。

網民分享日本「撞人族」恐怖經歷

這段充滿惡意的畫面，讓本來歡樂的旅遊記錄瞬間變調，並在網絡上引發軒然大波。不少網民對片中女子的行為表示憤慨，直言「好誇張喔，撞的很大力」。雖然有人質疑被撞的女童在馬路上停下來照相的做法，但更多評論認為，無論如何「也不是她可以撞人的理由」、「撞人的確不對」。

此外，不少網民留言表示，這類撞人事件在日本屢見不鮮，並分享了個人經歷。有網民分享朋友的慘痛經歷，指其手打石膏跟腳骨折去日本旅遊，在上樓梯時被故意撞，最終需報警處理，對方才賠錢道歉。亦有網民憶述，自己「左腳骨裂穿著護具走在地鐵裡」，竟也被「撞人族」鎖定為目標，幸得同行親友及時擋在身前，才免於受創。

專家拆解成因：壓力轉嫁與敵意歸因

事實上，「撞人族」的行為在日本已成為一個不容忽視的社會問題。根據日本媒體的調查，有14%的受訪者表示曾有被故意衝撞的經歷。這些事件頻繁發生在車站、樓梯及人多擁擠的場所。

犯罪心理學教授原田孝之曾在日媒撰文分析指出，這種行為可能源於「置き換え型攻撃（替代性攻擊）」，即將個人在職場或家庭中積壓的壓力，轉嫁至無辜的弱者身上。此外，「敵意帰屬バイアス（敵意歸因偏誤）」亦可能是成因之一，指部分人會將他人在擁擠環境中的無意接觸，錯誤解讀為挑釁行為，從而引發攻擊。

在日本遇「撞人族」如何追究？

原田孝之亦指出，面對「撞人族」並非只能啞忍。首先，這類故意衝撞行為在日本法律上可構成刑法中的《暴行罪》或《傷害罪》。因此，受害者應鼓起勇氣，立即報警處理，切勿忍氣吞聲。其次，為方便取證，應盡量利用環境設計，例如記下附近閉路電視的位置，或尋求路人作證，提高成功追究的機會。





資料來源：peipeilin527＠Instagram