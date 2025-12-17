Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

網民玩「行人紀錄儀」社會實驗 揭港人奇異「集體行為」 網民：而家係條路行都要考牌

生活百科
更新時間：18:00 2025-12-17 HKT
發佈時間：18:00 2025-12-17 HKT

香港市區街道繁忙且狹窄，行人應互相禮讓。近日，有網民拿著攝錄機，在街道上邊走邊拍下港人在路上行走實況，發現部分途人會不經不覺以「打斜」形式前進，容易迎面產生碰撞。他在Threads上發布影片，質疑港人為何不能好好靠邊直走，帖文成功引發網民廣泛討論與共鳴。

港人街頭社會實驗  實拍揭行人路「奇異集體行為 」

有網民在Threads平台上傳兩條影片，以自己第一身視角，記錄在行人路上行走的過程。根據帖主的觀察，部分人行走時不自覺地「打斜」而非沿直線前進，，從一側逐漸靠向另一側，導致與對向直行者容易發生碰撞或逼近情況。拍片者直言，對此現象感到困惑，「點解各自一人行一邊都可以突然打斜行過嚟」。

網民：而家係條路行都要考牌

帖文下多名網民表示認同，同時分享自己也經常遭遇相同經歷，「次次都係咁打直行，有個人打斜撞埋嚟」、「S型走位都大把，有啲人行行下斜向右，你讓佢行去左邊，過幾步忽然又cut返左邊擋著你條線」、「原來唔止我經常遇到，大家行一邊無啦啦閘埋嚟」，並補充指這些現象普遍發生在專注低頭玩手機的行人或女士，有網民更笑言「而家喺條街行路都要考牌」。

不過，有網民則提出解釋及呼籲體諒，他表示部份長者「打斜」行路可能與身體機能下降有關，又以其母親作為例子，「我同媽媽出街都會畀佢逼埋牆邊，問過醫生，醫生話好多老人家都係咁」。另有人補充，「其實唔一定只係婆婆，左右肌肉唔平衡都有咁樣可能，我細個行路嗰陣成日逼咗隔離嗰個落坑」。

資料來源：bbbbb_123569＠Threads

 

