港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單

結賬時謹記檢查收據，以免被多收錢也不察覺！近日，有網民在社交平台發文，指早前在葵芳午膳時突被一名女士「搭枱」，形容當時對方入座後迅速掃描桌上的QR Code下單，事主最初亦不以為意，直至結賬離場後始發現金額「貴咗咁多」，才驚覺有機會被人加單「呃錢」，事後迅速聯絡餐廳處理，被不少網民提醒「一定會對單先畀錢」，即看下文了解詳情。

港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」

近日，有網民在Threads以「騙徒手法層出不窮」為題發文，指早前在葵芳一間泰國餐廳午膳時，突然有位中年女士走過來問：「小姐走未？」事主正好快要離開，又以為是職員帶座，於是回覆「飲埋就走」。該名女士隨即坐下，並迅速掃描同一張桌上的QR code下單點餐。

事主初時未有察覺異常，付帳離開後打算記賬時才發現帳單金額異常地高，驚覺有機會是被對方經同一QR code加單，並藉機「食霸王餐」，憤怒直言「嬲到爆炸，點解啲人可以奸到咁。」事主憶述，當時該女士十分客氣，「仲要係咁講唔該，客氣得over，原來係咁嘅意思，要我請佢食下午茶。」最後提醒大家小心，「原來QR Code fixed on the table，係咁危險嘅一件事，大家小心啲！」

網民提醒：畀錢前要睇單

帖文引起網民熱議，有網民稱應提醒店家使用固定在餐枱上的QR code存有風險，「你唔講出嚟，真係無諗過原來有個咁嘅漏洞，若果阿嬸係無心，佢埋單嗰陣，店家同佢應該會發現張單比你埋咗」、「我覺得可以同返間餐廳講返呢件事，等佢留意下，可能改善個落單方式，同埋好可能個阿嬸唔係第一次，睇下有冇cctv影到。」有網民則提醒樓主下次付款前要檢查收據，「唔係話blame The victim，但係你俾錢前唔睇單？餐廳話幾錢你check都唔check下就照俾？自己啲錢都咁唔著緊冇人幫到你」、「我一定會對單先俾錢，唔會中招嘅」、「所有嘢俾錢之前真係檢查清楚……唔係下下咁好彩追得返。」

事主後來交代事件後續，指男友尋回網上下單記錄，發現另一訂單是在他們點餐後一個小時才落單，遂向餐廳反映問題，又指餐廳方面理解情況並願意退款。最後，事主承認自己也有責任，「但當時真係枱上張單係得我地兩個餐，真係無為意有咩問題，希望個啊嬸只係唔明白QR Code運作，急住自己落單食嘢。」

圖片及資料來源：Threads@chercher123

文：Y