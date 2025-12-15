食客酒樓自帶海鮮加工爆衝突！不滿加工費收呢個數嘈到入廚房？網民無奈：又唔係廚房話事

不少酒樓都會為客人烹調自帶海鮮，並收取「加工費」，不過收費多少才算合理？近日，有網民目擊食客因不滿酒樓收取的加工費不合理而釀衝突，「本身喺自己位已經X左好耐」，其後更一度「X埋入廚房」，期間有其他食客表示看不過眼，要求該食客自行報警處理，亦有網民無奈表示餐廳的定價收費與廚房無關，直言「口入廚房做乜，唔係廚房話事」。詳情即看下文！

食客不滿加工費昂貴嘈到入廚房？

近日，有網民於社交平台發佈一段影片，指有食客因不滿海鮮加工費而起衝突。從片段中所見，有一對男女於酒樓廚房門口擾攘，期間聽到有其他食客不滿：「你係就報警！」及後，涉事男女步出廚房，而女事主則向酒樓內的食客道歉：「對唔住大家。」

樓主表示，聽到涉事男女指，他們自帶到酒樓的活魚價值$300，而加工費收費為$250，疑因加工費而感不滿，「本身係（喺）自己位到已經X左（咗）好耐，之後再X埋入廚房。」

網民心水清：入廚房做乜？又唔係廚房話事

事件吸引到不少網民熱議，有人指如酒樓收費是明碼實價，根本沒有理由不滿，又建議自帶海鮮到酒樓加工前應該先了解費用，避免引起誤會；亦有人指，加工費多寡並不是取決於海鮮本身的價值，「係2斤幾300平姐（啫），你攞條1300（元）去加工咪覺得抵囉」、「條魚自己釣唔洗錢，加工費係唔係唔洗收呢？」有網民亦有為酒樓抱不平，「飲食行業唔賺加工費，咁應該賺乜野（嘢）錢」、「入廚房做乜？又唔係廚房話事。」另外，有網民反指涉事男女行為大膽，「真係唔怕比（俾）人加料。」

