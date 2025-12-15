Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

食客酒樓自帶海鮮加工爆衝突！不滿加工費收呢個數嘈到入廚房？網民無奈：又唔係廚房話事

飲食
更新時間：14:44 2025-12-15 HKT
發佈時間：14:44 2025-12-15 HKT

不少酒樓都會為客人烹調自帶海鮮，並收取「加工費」，不過收費多少才算合理？近日，有網民目擊食客因不滿酒樓收取的加工費不合理而釀衝突，「本身喺自己位已經X左好耐」，其後更一度「X埋入廚房」，期間有其他食客表示看不過眼，要求該食客自行報警處理，亦有網民無奈表示餐廳的定價收費與廚房無關，直言「口入廚房做乜，唔係廚房話事」。詳情即看下文！

食客不滿加工費昂貴嘈到入廚房？

近日，有網民於社交平台發佈一段影片，指有食客因不滿海鮮加工費而起衝突。從片段中所見，有一對男女於酒樓廚房門口擾攘，期間聽到有其他食客不滿：「你係就報警！」及後，涉事男女步出廚房，而女事主則向酒樓內的食客道歉：「對唔住大家。」

樓主表示，聽到涉事男女指，他們自帶到酒樓的活魚價值$300，而加工費收費為$250，疑因加工費而感不滿，「本身係（喺）自己位到已經X左（咗）好耐，之後再X埋入廚房。」

網民心水清：入廚房做乜？又唔係廚房話事

事件吸引到不少網民熱議，有人指如酒樓收費是明碼實價，根本沒有理由不滿，又建議自帶海鮮到酒樓加工前應該先了解費用，避免引起誤會；亦有人指，加工費多寡並不是取決於海鮮本身的價值，「係2斤幾300平姐（啫），你攞條1300（元）去加工咪覺得抵囉」、「條魚自己釣唔洗錢，加工費係唔係唔洗收呢？」有網民亦有為酒樓抱不平，「飲食行業唔賺加工費，咁應該賺乜野（嘢）錢」、「入廚房做乜？又唔係廚房話事。」另外，有網民反指涉事男女行為大膽，「真係唔怕比（俾）人加料。」

文：TF

資料及圖片來源：threads

延伸閱讀：觀塘食店現儲物櫃風加熱設備？標榜鑊氣小菜 港人好奇「廚房咩鑊都冇」 網民揭真相……

 

————
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
02:21
黎智英案丨黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
社會
6小時前
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
影視圈
7小時前
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
影視圈
17小時前
消委會手機｜12部$5000以下平價5G推介！小米/Samsung/Sony 1部獲4.5星媲美iPhone？
生活百科
4小時前
黎智英案｜三項控罪全部罪成 警國安處：亂局推手 難辭其咎
01:43
黎智英案｜三項控罪全部罪成 警國安處：亂局推手 難辭其咎
社會
5小時前
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
即時娛樂
20小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
消委會座枱式水機︱小米$749媲美$6,488飛利浦！首杯熱水普遍不夠熱！
消委會座枱式水機︱小米$749媲美$6,488飛利浦！首杯熱水普遍不夠熱！
社會
6小時前
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
投資理財
10小時前