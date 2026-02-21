Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日製清潔劑點樣分？官方詳解4大去污「神物」 檸檬酸潔廁/重曹除臭 1款最百搭

生活百科
更新時間：09:00 2026-02-21 HKT
發佈時間：09:00 2026-02-21 HKT

日製清潔劑日本產品向來深受港人歡迎，但面對琳瑯滿目的日文包裝清潔劑，消費者或會感到困惑。近日，有網民在社交平台發文求教數款購自「松本清」的清潔劑用法，指其功能「好似差唔多」，事件引發熱議，亦讓連鎖店「DAISO」的官方清潔劑教學圖表再次受到關注。

網民熱議日本製清潔劑 檸檬酸/重曹/碳酸鈉點樣用？

有網民對多款日本清潔劑的用途感到混淆。

有網民在社交平台上分享其消費煩惱，指對多款日本清潔劑的用途感到混淆，並發文求助：「松本清鹼性電解水清潔噴霧、次亞鹽素酸消毒噴霧、Baking soda、Citric acid 分別有乜用？好似差唔多」。事主希望了解各產品的具體分別，以便對症下藥。

該帖文隨即引起網民廣泛迴響，不少熱心人士分享清潔心得。有網民精闢地總結了大原則：「酸垢鹼油，咁會唔會易記啲」，指出酸性清潔劑針對水垢，鹼性則對付油污。亦有留言具體解釋：「Citric acid（檸檬酸）用嚟抹水積/水垢」，而梳打粉（Baking soda）則可用於「去油脂性污垢」、「吸味」及去除衣物異味。

DAISO Japan官方解畫 除水垢/去油污1款最好

日式連鎖生活百貨「DAISO Japan」過去亦曾提供清潔劑官方指引。

日式連鎖生活百貨「DAISO Japan」過去亦曾在其社交媒體提供官方指引，詳細解釋旗下四款粉末型清潔劑的用途，正好回應了事主的疑問。根據其「清潔劑用途一覽」圖表，不同清潔劑各有專長：

  • 「檸檬酸（クエン酸）」：主要功能為「去除水垢」，對電熱水煲及馬桶的水垢「非常有效」。

  • 「小蘇打（重曹）」：用途最為百搭，被形容為「清潔廚房用具污漬及想消除異味的地方」，對去除鍋底焦垢、除臭及清潔雪櫃污漬效果「非常有效」。

  • 「倍半碳酸鈉（セスキ）」：專門「對付日積月累的油污及衣物的皮脂」，對油污、衣物皮脂及雪櫃污漬的清潔力達「非常有效」。

  • 「過碳酸鈉（過炭酸ナトリウム）」：適用於「浸泡及清洗頑固污漬」，在處理馬桶污垢、茶漬、油污以至抽油煙機污漬等多方面均「非常有效」。

 

圖片及資料來源：Daiso Hong KongThreads 

 

