日本JESTA入境新制度擬2028年實施！港人登機前須網上申報+審批 附申請方式/費用

日本入境新制｜港人向來熱愛到日本旅行，近年更新增不少直飛航線，探索日本各地更方便！以往持有香港特區護照即可免簽證入境日本90天，惟日本政府宣布計劃於2028年度落實全新入境制度「JESTA」（Japan Electronic System for Travel Authorization），短期免簽國家及地區旅客於入境前需完成網上申報程序及繳費，否則航空公司可以拒絕登機或登船！本文整理JESTA制度詳情、適用對象、申請流程、費用及與現行Visit Japan Web差異，即睇詳情！

日本JESTA入境新制度擬2028年實施！港人遊日須網上申報+繳費

目錄：

JESTA是甚麼？71個免簽國家及地區適用

日本政府早前向國會提交《出入國管理及難民認定法》修正案，計劃於2028年度全面實施全新入境認證制度「JESTA」，即日本版電子渡航認證系統，參考美國ESTA模式，針對享有短期免簽待遇的71個國家及地區（包括香港、澳門、新加坡、加拿大、澳洲、歐洲多國等）旅客，目的是為了加強邊境安全，事前篩查有犯罪記錄、恐怖風險及非法逾期居留風險人士入境，同時緩解機場入境排隊問題，提升整體出入境效率。

根據修正案初步指出，旅客須在出發赴日前透過官方指定線上平台申報個人資料，包括姓名、職業及護照資料等，以及旅程資訊，如訪日目的（觀光、商務等）、住宿地點及預計停留時間，由日本出入國在留管理廳審核後，系統會發出電子旅遊授權，有效期預計為2至3年。

JESTA申請流程步驟：

透過官方指定線上平台申報個人資料及旅程資訊 提交護照資料及行程詳細 繳交申請費用（費用有待公布） 出發前收到電子旅遊簽證

據修正案規定，航空公司及航運企業須確保乘客已取得JESTA認證。辦理登機時，航空業界需要向日本出入國在留管理廳傳送旅客姓名等資料，收到核准通知後方可發票或允許登機。未獲認證者將被拒絕登機或登船，旅客緊記要在出發前完成程序，建議提早申請，避免臨時出問題。

JESTA申請費用與有效期限（示意圖，PhotoAC）

「JESTA」申請需要收取申請費，據日本媒體報導，預計為2,000至3,000日圓（約港幣100至150元），主要用於系統維護及邊境安全管理。有效期預計2至3年，類似美國的ESTA（旅行授權電子系統），可以多次入境使用，至護照到期則會同步失效。「JESTA」具體金額及有效期仍有待官方落實及公布。

JESTA實施後的入境通關程序 節省手續更快捷

抵達日本後，旅客需要在機場的審查終端機完成面部拍攝及指紋登記。若無異常，即可使用自動人臉識別通道快速通關，縮短過關時間。在新制度推出後，期望有效解決近年因訪日旅客激增，導致旅遊旺季需要長時間排隊及機場擁擠的情況。

JESTA與Visit Japan Web有何不同？

現時，旅客入境日本時建議先填妥Visit Japan Web（VJW），加快通關程序。至於JESTA與現行的Visit Japan Web（VJW）有何不同？JESTA為出發前的電子旅遊授權，按照審批結果來決定旅客是否可以登機，並需要收取申請費用；VJW則是以電子方式優先填寫入境資料，旅客過關時只要掃瞄QR code，即可以幫助快速通關，費用全免。

目前，港人及免簽旅客於2028年前的遊日計劃將不受影響。待法案通過後，日本當局將公布詳細指引，計劃遊日者建議持續關注官方資訊！

來源：Nippon Television News Japan