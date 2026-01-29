JR東日本宣布加價+改版！全新JR PASS任搭JR東日本全線 擴大使用範圍/免排隊領票

JR東日本PASS宣布加價及改版！JR東日本旅客鐵道株式會社（JR東日本）為滿足不斷增長的訪日外國旅客需求，宣布將於2026年3月14日起，對旗下JR PASS及鐵路周遊券進行重大調整，包括推出全新JR東日本JR PASS、擴大現有票券的使用區域及調整現有票券的售價，希望鼓勵更多遊客深入探索日本不同地區的魅力。

JR東日本宣布加價+改版！全新「JR EAST PASS」任搭JR東日本全線

JR東日本PASS宣布加價+改版！全新JR PASS登場+擴大使用範圍 無限任搭JR東日本全線

JR東日本宣布，現有的「JR EAST PASS（東北地區）」和「JR EAST PASS（長野．新潟地區）」將於2026年3月13日（星期五）停止販售。

取而代之的是由2026年3月14日起，推出全新的「JR EAST PASS」。「JR EAST PASS」的使用範圍是JR東日本全線範圍及部分私鐵路線，意味著是將「JR EAST PASS（東北地區）」和「JR EAST PASS（長野．新潟地區）」合併為一張可以在東日本全範圍使用的車票，日後旅客想一次過遊覽東北地區及信越地區更方便！

「JR EAST PASS」分別提供5日券及10日券，售價為35000日圓及50000日圓（小童半價）。

JR東日本「JR EAST PASS」

票價：

5天：35,000日圓（大人）、17,500日圓（小童）

10天：50,000日圓（大人）、25,000日圓（小童）

適用範圍：

JR東日本全線（含巴士捷運系統）、東京單軌電車全線、青森鐵道全線、IGR岩手銀河鐵道全線、仙台機場鐵道全線、三陸鐵道全線、北越急行線全線、越後心跳鐵道（直江津至新井間）。

可自由乘搭特急（含新幹線）、急行列車、普通列車（含快速）的普通車指定席。

東武「日光號」、「SPACIA日光號」、「鬼怒川號」、「SPACIA鬼怒川號」等特急列車的普通車指定席。

購買資格： 持有日本國以外發行之護照的旅客。

發售日期：（日本國內及官方網站）2026年2月18日；（海外合作旅行社）2026年3月1日

使用日期：由2026年3月14日起可以開始使用

售賣地點：

JR-EAST Train Reservation

指定車站（部分）與車站旅遊服務中心

海外合作旅行社

JR PASS宣布加價！擴大原有車票使用範圍

與此同時，JR東日本與JR北海道合作的「JR東日本・南北海道鐵路周遊券（JR East-South Hokkaido Rail Pass）」將擴大使用範圍至上越新幹線及羽越本線全線，而伊豆急行全線則改為不可使用，有效日期為6日，售價上調至40000日圓（小童20000日圓）。

「JR東日本・南北海道鐵路周遊券（JR East-South Hokkaido Rail Pass）」

價格：40,000日圓（大人），20,000日圓（小童）（原售價：成人35370日圓、小童17680日圓）

有效期間：6天。

購買資格： 持有日本國以外發行之護照的旅客。

使用開始日期： 2026年3月14日以後。

請注意： 目前販售中的票券，最後開始使用日期為2026年3月8日；3月9日至3月13日的票券將不販售。

JR東日本與JR西日本合作的「北陸拱型鐵路周遊券（Hokuriku Arch Pass）」同樣會擴大使用範圍，新增首都圈部分區間、中央線、大糸線、小濱線、舞鶴線等，並納入甲信越地區，可用於在長野縣內往返松本與白馬地區等。價格上調至35000日圓（小童17500日圓）。

「北陸拱型鐵路周遊券（Hokuriku Arch Pass）」

價格：35,000日圓（大人），17,500日圓（小童）（原售價：成人30000日圓，小童15000日圓）

有效期間：7天。

購買資格：持有日本國以外發行之護照，並具備「短期滯在」在留資格的旅客。

發售日期： 2026年3月14日。

使用開始日期：由2026年3月14日起可以開始使用

2026年3月13日前購買的票券，可在有效期間內依照原來條件使用

除了JR東日本・南北海道鐵路周遊券及北陸拱型鐵路周遊券，JR東日本同時宣布調整其他JR PASS價錢，詳情如下：

東京廣域周遊券

有效日期：3日

價錢：成人16000日圓、小童8000日圓（原價：成人15000日圓、小童7500日圓）

N'EX東京來回套票

有效日期：14日

價錢：成人5200日圓、小童2600日圓（原價：成人5000日圓、小童2500日圓）

JR東北．南北海道周遊券

有效日期：6日

價錢：成人32000日圓、小童16000日圓（原價：成人30640日圓、小童15320日圓）

仙台地區一日券

有效日期：1日

價錢：成人1420日圓、小童720日圓（原價：成人1320日圓、小童660日圓）

JR PASS全國版新增領票地點/方式

由2026年4月1日起，透過官方網站JAPAN RAIL PASS Reservation預訂的「Japan Rail Pass」，將可直接於JR東日本部分設有護照讀取功能的指定席自動售票機進行兌換，旅客無需花額外時間排隊輪候櫃檯，大大節省時間，同時方便安排行程。惟要留意，JR指定銷售店或代理店購買的兌換證明不適用，請前往指定兌換地點辦理換票手續。

新增換領地點：東京站、濱松町站、品川站、新宿站、澀谷站、上野站、池袋站、（東京單軌電車）羽田機場第3航廈站、成田機場站、機場第2航廈站、仙台站

來源：JR東日本