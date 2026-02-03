八達通新年一嘟即贏$28回贈！16大餐廳超市額外折扣 美心MX/太興/大生 長者樂悠咭有份！

八達通新年期間再度推出重磅優惠，為佳節增添喜慶與著數。這次推廣活動分為兩大驚喜，首先是手機八達通及長者樂悠咭用戶專享的「一嘟即贏」獎賞，有機會即時贏取高達$28的回贈；同時，更聯同超過16間人氣連鎖商戶，如美心MX、太興、大生超市等，提供一系列餐飲、購物獨家折扣，讓每位用戶都能在辦年貨時慳得更多。

八達通新年大派著數！一嘟即贏$28回贈 16大餐廳超市額外有折

八達通新年大派著數

樂悠咭/手機八達通專享 消費滿$100即抽$28獎賞

八達通為手機八達通及樂悠咭用戶準備了限時驚喜，在2026年2月14日至19日期間，凡於指定29個參與商戶，逾1,500間門市使用手機八達通或樂悠咭，並透過新款八達通機單次消費滿$100或以上，即有機會觸發「一嘟即贏」獎賞。

如果您在付款時聽到「恭喜你贏咗價值X蚊八達通獎賞！」的提示音，並看到八達通機上顯示的中獎畫面，即代表您已成功贏取$28、$8或$2的八達通獎賞！想參與的實體卡用戶，只需預先將八達通卡轉移至手機，即可一同享受贏取獎賞的樂趣。

八達通新年獎賞參與商戶一覽（生活百貨/麵包西餅/餐飲美食）：

屈臣氏 百佳超級市場 FUSION TASTE TASTE x FRESH FOOD PARC GREAT FOOD HALL 大生生活超市 759阿信屋 優品360˚ FoodVille FRESH 新鮮生活 本灣水產 東海堂 アローム 美心西餅 Homebake PaperStone 美心MX 太興 敏華冰廳 靠得住 茶木 錦麗 亞參雞飯 安金稻朝鮮拌飯 興哥清湯腩 一橋拉麵 滿山台北 瓊芳冰廳

八達通新年大派禮券！美心MX減$8/太興減$10/大生超市88折

除了即時抽獎外，八達通更聯乘16間餐廳、超市及連鎖店，由即日起至2月28日期間，為所有用戶送上豐富的新年優惠。無論是準備團年飯食材、選購賀年禮品，還是與親友聚餐，都能找到心水折扣。參與商戶涵蓋範圍極廣，從大型超級市場如百佳、大生生活超市，到人氣餐飲品牌如美心MX、太興，以至東海堂、美心西餅等麵包西餅店，應有盡有。

八達通2026新年禮券｜餐飲美食（美心MX、太興、敏華冰廳）

美心MX： 午市或晚市惠顧滿$60，即減$8。

午市或晚市惠顧滿$60，即減$8。 太興、敏華冰廳、靠得住、茶木、錦麗、亞參雞飯：外賣自取惠顧滿$150，即減$10。

八達通新春優惠｜麵包西餅（東海堂、美心西餅、Homebake）

東海堂： 選購甜品滿$128或以上，即享88折。

選購甜品滿$128或以上，即享88折。 美心西餅： 購買指定「一馬當先」開運系列蛋糕，即享85折。 購買「拜拜朱古力脆魔糍」，即減$3。

Paper Stone Bakery： 焦糖燉蛋花杯子撻，享$90/6件優惠價。

焦糖燉蛋花杯子撻，享$90/6件優惠價。 Homebake：法式布丁花朵千層撻，享$100/6件優惠價。

八達通農曆年折扣｜生活百貨及超市（百佳超市、屈臣氏、759阿信屋）

百佳超級市場： 購買任何薯片產品滿$50，即減$8。

購買任何薯片產品滿$50，即減$8。 屈臣氏： 購買屈臣氏奧米加-3深海魚油1000毫克200粒，享2件$228優惠價。

購買屈臣氏奧米加-3深海魚油1000毫克200粒，享2件$228優惠價。 優品360˚ / FoodVille： 青島啤酒330毫升，享$5.5/罐優惠價。 GODIVA 72%黑朱古力排裝90克，享$29.9/件優惠價。

759阿信屋： 會員憑八達通消費滿$100或以上（折實後），即送$2現金券。

會員憑八達通消費滿$100或以上（折實後），即送$2現金券。 大生生活超市：購買大生海味系列產品滿$100，即享88折優惠（燕窩除外）。

資料來源：八達通 Octopus