八達通新年一嘟即贏$28回贈！16大餐廳超市額外折扣 美心MX/太興/大生 長者樂悠咭有份！

更新時間：13:21 2026-02-03 HKT
發佈時間：13:21 2026-02-03 HKT

八達通新年期間再度推出重磅優惠，為佳節增添喜慶與著數。這次推廣活動分為兩大驚喜，首先是手機八達通及長者樂悠咭用戶專享的「一嘟即贏」獎賞，有機會即時贏取高達$28的回贈；同時，更聯同超過16間人氣連鎖商戶，如美心MX、太興、大生超市等，提供一系列餐飲、購物獨家折扣，讓每位用戶都能在辦年貨時慳得更多。

樂悠咭/手機八達通專享 消費滿$100即抽$28獎賞

八達通為手機八達通及樂悠咭用戶準備了限時驚喜，在2026年2月14日至19日期間，凡於指定29個參與商戶，逾1,500間門市使用手機八達通或樂悠咭，並透過新款八達通機單次消費滿$100或以上，即有機會觸發「一嘟即贏」獎賞。

如果您在付款時聽到「恭喜你贏咗價值X蚊八達通獎賞！」的提示音，並看到八達通機上顯示的中獎畫面，即代表您已成功贏取$28、$8或$2的八達通獎賞！想參與的實體卡用戶，只需預先將八達通卡轉移至手機，即可一同享受贏取獎賞的樂趣。

八達通新年獎賞參與商戶一覽（生活百貨/麵包西餅/餐飲美食）：

  1. 屈臣氏
  2. 百佳超級市場
  3. FUSION
  4. TASTE
  5. TASTE x FRESH
  6. FOOD PARC
  7. GREAT FOOD HALL
  8. 大生生活超市
  9. 759阿信屋
  10. 優品360˚ 
  11. FoodVille
  12. FRESH 新鮮生活
  13. 本灣水產 
  14. 東海堂 アローム
  15. 美心西餅
  16. Homebake
  17. PaperStone
  18. 美心MX
  19. 太興
  20. 敏華冰廳
  21. 靠得住
  22. 茶木
  23. 錦麗
  24. 亞參雞飯
  25. 安金稻朝鮮拌飯
  26. 興哥清湯腩
  27. 一橋拉麵
  28. 滿山台北
  29. 瓊芳冰廳

八達通新年大派禮券！美心MX減$8/太興減$10/大生超市88折

除了即時抽獎外，八達通更聯乘16間餐廳、超市及連鎖店，由即日起至2月28日期間，為所有用戶送上豐富的新年優惠。無論是準備團年飯食材、選購賀年禮品，還是與親友聚餐，都能找到心水折扣。參與商戶涵蓋範圍極廣，從大型超級市場如百佳、大生生活超市，到人氣餐飲品牌如美心MX、太興，以至東海堂、美心西餅等麵包西餅店，應有盡有。

八達通2026新年禮券｜餐飲美食（美心MX、太興、敏華冰廳）

  • 美心MX：午市或晚市惠顧滿$60，即減$8。
  • 太興、敏華冰廳、靠得住、茶木、錦麗、亞參雞飯：外賣自取惠顧滿$150，即減$10。

八達通新春優惠｜麵包西餅（東海堂、美心西餅、Homebake）

  • 東海堂：選購甜品滿$128或以上，即享88折。
  • 美心西餅：
    • 購買指定「一馬當先」開運系列蛋糕，即享85折。
    • 購買「拜拜朱古力脆魔糍」，即減$3。
  • Paper Stone Bakery：焦糖燉蛋花杯子撻，享$90/6件優惠價。
  • Homebake：法式布丁花朵千層撻，享$100/6件優惠價。

八達通農曆年折扣｜生活百貨及超市（百佳超市、屈臣氏、759阿信屋）

  • 百佳超級市場：購買任何薯片產品滿$50，即減$8。
  • 屈臣氏：購買屈臣氏奧米加-3深海魚油1000毫克200粒，享2件$228優惠價。
  • 優品360˚ / FoodVille：
    • 青島啤酒330毫升，享$5.5/罐優惠價。
    • GODIVA 72%黑朱古力排裝90克，享$29.9/件優惠價。
  • 759阿信屋：會員憑八達通消費滿$100或以上（折實後），即送$2現金券。
  • 大生生活超市：購買大生海味系列產品滿$100，即享88折優惠（燕窩除外）。

 

資料來源：八達通 Octopus

同場加映：長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折

