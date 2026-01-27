八達通2026換卡召集！4批舊卡將失效 拍卡聽到「嘟～嘟嘟」要留意 即睇免費換卡教學

八達通換卡2026｜八達通卡作為香港最普及的電子支付系統之一，為確保市民能持續享受流暢的支付體驗，現正為部分舊款卡片進行更換。若用戶在拍卡時聽到三下『嘟～嘟嘟』的特別提示音，即代表您的八達通卡已被納入更換計劃，建議及早處理，以免卡片失效後影響日常出行與消費。

八達通第27批次換卡！4批號碼4月即將失效

八達通於近日宣布第27批次八達通換卡的號碼，如果在使用八達通卡交易時，聽到八達通讀寫器發出非比尋常的「嘟～嘟嘟」三響聲，這就是一個溫馨提示，提醒用戶八達通的更換期限已近。除了聲音提示，用戶亦可核對卡上或手機App內的八達通號碼，若號碼屬於以下四組範圍之一，即代表該卡是今次需要更換的第27批次舊卡。

第27批次八達通換卡號碼：

12000001 - 12236000 15998001 - 15999000 16677001 - 16678000 99441001 - 99999999

2大方法免費更換八達通

確認八達通卡需要更換後，用戶可選擇以下兩種免費途徑進行更換，整個過程簡單快捷。第一種是將實體卡轉移為手機八達通，用戶只需透過八達通App，按照指示即可將舊卡資料及餘額轉移至iPhone或Apple Watch，以及指定型號的Android流動裝置上。這種方式不但讓支付更為便捷，亦能免卻攜帶實體卡的麻煩。

第二種方法則是保留使用實體卡的習慣，親身前往遍佈全港各主要港鐵站及商場的「八達通服務站」，透過自助換卡機，即可輕鬆領取一張全新的實體八達通卡，並將舊卡資料、餘額及服務等自動轉移。

八達通換卡詳情

失效日期：2026年4月25日

換卡通知期：由首次聽到「嘟～嘟嘟」提示音起計三個月內。

換卡方法： 轉為手機八達通：適用於租用版八達通及指定型號流動裝置用戶。 前往八達通服務站：換領全新實體卡。



資料來源：八達通 Octopus

