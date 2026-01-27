Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

八達通2026換卡召集！4批舊卡將失效 拍卡聽到「嘟～嘟嘟」要留意 即睇免費換卡教學

生活百科
更新時間：12:46 2026-01-27 HKT
發佈時間：12:46 2026-01-27 HKT

八達通換卡2026｜八達通卡作為香港最普及的電子支付系統之一，為確保市民能持續享受流暢的支付體驗，現正為部分舊款卡片進行更換。若用戶在拍卡時聽到三下『嘟～嘟嘟』的特別提示音，即代表您的八達通卡已被納入更換計劃，建議及早處理，以免卡片失效後影響日常出行與消費。

八達通第27批次換卡！4批號碼4月即將失效

八達通第27批次換卡！4批號碼4月即將失效
八達通第27批次換卡！4批號碼4月即將失效

八達通於近日宣布第27批次八達通換卡的號碼，如果在使用八達通卡交易時，聽到八達通讀寫器發出非比尋常的「嘟～嘟嘟」三響聲，這就是一個溫馨提示，提醒用戶八達通的更換期限已近。除了聲音提示，用戶亦可核對卡上或手機App內的八達通號碼，若號碼屬於以下四組範圍之一，即代表該卡是今次需要更換的第27批次舊卡。

第27批次八達通換卡號碼：

  1. 12000001 - 12236000
  2. 15998001 - 15999000
  3. 16677001 - 16678000
  4. 99441001 - 99999999

2大方法免費更換八達通

確認八達通卡需要更換後，用戶可選擇以下兩種免費途徑進行更換，整個過程簡單快捷。第一種是將實體卡轉移為手機八達通，用戶只需透過八達通App，按照指示即可將舊卡資料及餘額轉移至iPhone或Apple Watch，以及指定型號的Android流動裝置上。這種方式不但讓支付更為便捷，亦能免卻攜帶實體卡的麻煩。

第二種方法則是保留使用實體卡的習慣，親身前往遍佈全港各主要港鐵站及商場的「八達通服務站」，透過自助換卡機，即可輕鬆領取一張全新的實體八達通卡，並將舊卡資料、餘額及服務等自動轉移。

八達通換卡詳情

  • 失效日期：2026年4月25日
  • 換卡通知期：由首次聽到「嘟～嘟嘟」提示音起計三個月內。
  • 換卡方法：
    1. 轉為手機八達通：適用於租用版八達通及指定型號流動裝置用戶。
    2. 前往八達通服務站：換領全新實體卡。

 

資料來源：八達通 Octopus

 

同場加映：金管局收銀車2026｜1至3月時間表+地點一覽！免手續費唱錢/增值八達通

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾國衞以健康理由辭任局長 有更多官員離任？李家超：傳聞不正確、不攻自破 無計劃再換司局長
02:20
曾國衞前列腺癌指數高辭任局長 更多官員離任？李家超：傳聞不正確 無計劃再換司局長
政情
4小時前
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
02:20
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
政情
5小時前
「情迷周潤發」金像影后面容大變 76歲慶生面色慘白難以認出 曾喪夫為事業甘願墮胎
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
影視圈
5小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2026-01-26 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾國衞免職｜任內兩場立法會選舉錄逾3成投票率 被美國制裁稱「一點感覺也沒有」
曾國衞免職｜任內兩場立法會選舉錄逾3成投票率 被美國制裁稱「一點感覺也沒有」
政情
4小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
男子腹瀉一年照大腸鏡揭「元兇」是保溫杯  6種飲品不宜盛載/只用清水沖洗大錯特錯
食用安全
2026-01-26 12:57 HKT
銅鑼灣Mr. Steak自助餐優惠加碼！成人買一送一低至$280/位+長者半價嘆回本海鮮盛宴
銅鑼灣Mr. Steak自助餐優惠加碼！成人買一送一低至$280/位+長者半價嘆回本海鮮盛宴
飲食
18小時前
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
影視圈
19小時前