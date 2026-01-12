Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金管局收銀車2026｜1至3月時間表+地點一覽！免手續費唱錢/增值八達通

生活百科
更新時間：13:42 2026-01-12 HKT
發佈時間：13:42 2026-01-12 HKT

收銀車時間表／地點｜儲起大量硬幣不知如何處理？香港金融管理局（金管局）的「硬幣收集計劃」絕對是你的好幫手！兩輛「收銀車」會定期巡迴全港各區，為市民提供免費的硬幣兌換服務，讓你輕鬆將「神沙」轉換成現金或增值至電子錢包，方便又環保。

收銀車點用？3步輕鬆解決「神沙」​​​​​​

金管局收銀車2026年最新時間表已經出爐。

想善用收銀車服務，過程非常簡單。市民無需預約，只需在服務時段內前往指定地點排隊即可。

  1. 倒入硬幣：攜帶硬幣到收銀車，職員會請你將硬幣倒入膠盤，再放進點算機。記得要先移除包裝及清走雜物。

  2. 自動點算：機器會自動分揀及計算硬幣總值。

  3. 選擇兌換方式：你可以選擇將款項全數兌換成現金，或增值至八達通及其他電子錢包，包括支付寶香港、WeChat Pay、拍住賞等。你亦可選擇將款項捐贈作公益用途。

收銀車３大貼士】

收銀車接受的硬幣

  • 接受硬幣：所有港元硬幣（$0.1, $0.2, $0.5, $1, $2, $5, $10）均可接受。

  • 重量限制：為讓更多市民使用服務，每人每次的回收上限約為10公斤。

  • 注意狀況：請確保硬幣清潔，已生鏽、發霉或沾有污水的硬幣將不被接受。

 

收銀車服務時間表+地點｜2026年1月至3月

兩輛收銀車將於1月至3月期間，每日上午10時至晚上7時，在下列地點為市民服務。農曆新年及維修期間會暫停服務，出發前請留意。

收銀車 1號

服務日期 地區 停泊地點 備註
1月5日 - 1月11日 中西區 上環永樂街118號路旁停車處(近上環文化廣場) 1月6日暫停
1月12日 - 1月18日 沙田區 大圍村南道 (近大圍港鐵站A出口) / 新翠邨新傑樓 1月16日暫停
1月19日 - 1月25日 深水埗區 石峽尾大坑東邨東怡樓側 / 醫局街路旁停車處 1月20日暫停
1月27日 - 2月1日 觀塘區 秀茂坪邨秀暉樓側空地 / 翠屏道19號路旁停車處 1月26日及28日暫停
2月2日 - 2月8日 屯門區 屯門寶田邨第四座 2月3日暫停
2月9日 - 2月15日 葵青區 青衣牙鷹洲街路旁停車處 / 葵涌葵翠邨平台地下 2月14日暫停
2月16日 - 2月22日 - 暫停服務 (農曆新年假期及機件維修) -
2月23日 - 3月1日 大埔區 大埔廣福道43-59號路旁 2月24日暫停
3月2日 - 3月8日 北區 上水智明街 / 粉嶺和豐路路旁停車處 3月3日暫停
3月9日 - 3月15日 九龍城區 土瓜灣靠背壟道 / 德朗邨德瑜樓 3月14日暫停
3月16日 - 3月22日 元朗區 洪水橋洪福邨洪樂樓 / 元朗文化康樂大樓對面路旁 3月17日暫停

收銀車 2號

服務日期 地區 停泊地點 備註
1月5日 - 1月11日 元朗區 天水圍天瑞邨天瑞社區中心 1月7日暫停
1月12日 - 1月18日 離島區 愉景灣愉景廣場 / 東涌滿東邨滿順樓 1月13日暫停
1月19日 - 1月25日 油尖旺區 佐敦廣東道575號 / 油麻地砵蘭街路旁停車處 1月21日暫停
1月26日 - 2月1日 灣仔區 灣仔港灣徑灣景中心路旁停車處 1月27日及30日暫停
2月2日 - 2月8日 荃灣區 荃灣眾安街(千色匯外) / 福來邨永定樓對出 2月5日及7日暫停
2月9日 - 2月15日 南區 香港仔田灣興和街 2月10日暫停
2月16日 - 2月22日 - 暫停服務 (農曆新年假期及機件維修) -
2月23日 - 3月1日 黃大仙區 慈雲山慈康邨康秀樓及康德樓之間露天車位 2月26日暫停
3月2日 - 3月8日 西貢區 調景嶺彩明苑彩富閣側 3月4日及6日暫停
3月9日 - 3月15日 東區 西灣河鯉景灣太康街逸星閣 / 北角城市花園道路旁 3月11日暫停
3月16日 - 3月22日 沙田區 沙田多石街路旁停車處 / 上禾輋路旁停車處 3月18日暫停

註：服務地點及時間表或有變動，最新資訊請以金管局官方公佈為準。

 

同場加映：電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份

 

 

 

