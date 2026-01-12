金管局收銀車2026｜1至3月時間表+地點一覽！免手續費唱錢/增值八達通
發佈時間：13:42 2026-01-12 HKT
收銀車時間表／地點｜儲起大量硬幣不知如何處理？香港金融管理局（金管局）的「硬幣收集計劃」絕對是你的好幫手！兩輛「收銀車」會定期巡迴全港各區，為市民提供免費的硬幣兌換服務，讓你輕鬆將「神沙」轉換成現金或增值至電子錢包，方便又環保。
收銀車點用？3步輕鬆解決「神沙」
想善用收銀車服務，過程非常簡單。市民無需預約，只需在服務時段內前往指定地點排隊即可。
-
倒入硬幣：攜帶硬幣到收銀車，職員會請你將硬幣倒入膠盤，再放進點算機。記得要先移除包裝及清走雜物。
-
自動點算：機器會自動分揀及計算硬幣總值。
-
選擇兌換方式：你可以選擇將款項全數兌換成現金，或增值至八達通及其他電子錢包，包括支付寶香港、WeChat Pay、拍住賞等。你亦可選擇將款項捐贈作公益用途。
【收銀車３大貼士】
-
接受硬幣：所有港元硬幣（$0.1, $0.2, $0.5, $1, $2, $5, $10）均可接受。
-
重量限制：為讓更多市民使用服務，每人每次的回收上限約為10公斤。
-
注意狀況：請確保硬幣清潔，已生鏽、發霉或沾有污水的硬幣將不被接受。
收銀車服務時間表+地點｜2026年1月至3月
兩輛收銀車將於1月至3月期間，每日上午10時至晚上7時，在下列地點為市民服務。農曆新年及維修期間會暫停服務，出發前請留意。
收銀車 1號
|服務日期
|地區
|停泊地點
|備註
|1月5日 - 1月11日
|中西區
|上環永樂街118號路旁停車處(近上環文化廣場)
|1月6日暫停
|1月12日 - 1月18日
|沙田區
|大圍村南道 (近大圍港鐵站A出口) / 新翠邨新傑樓
|1月16日暫停
|1月19日 - 1月25日
|深水埗區
|石峽尾大坑東邨東怡樓側 / 醫局街路旁停車處
|1月20日暫停
|1月27日 - 2月1日
|觀塘區
|秀茂坪邨秀暉樓側空地 / 翠屏道19號路旁停車處
|1月26日及28日暫停
|2月2日 - 2月8日
|屯門區
|屯門寶田邨第四座
|2月3日暫停
|2月9日 - 2月15日
|葵青區
|青衣牙鷹洲街路旁停車處 / 葵涌葵翠邨平台地下
|2月14日暫停
|2月16日 - 2月22日
|-
|暫停服務 (農曆新年假期及機件維修)
|-
|2月23日 - 3月1日
|大埔區
|大埔廣福道43-59號路旁
|2月24日暫停
|3月2日 - 3月8日
|北區
|上水智明街 / 粉嶺和豐路路旁停車處
|3月3日暫停
|3月9日 - 3月15日
|九龍城區
|土瓜灣靠背壟道 / 德朗邨德瑜樓
|3月14日暫停
|3月16日 - 3月22日
|元朗區
|洪水橋洪福邨洪樂樓 / 元朗文化康樂大樓對面路旁
|3月17日暫停
收銀車 2號
|服務日期
|地區
|停泊地點
|備註
|1月5日 - 1月11日
|元朗區
|天水圍天瑞邨天瑞社區中心
|1月7日暫停
|1月12日 - 1月18日
|離島區
|愉景灣愉景廣場 / 東涌滿東邨滿順樓
|1月13日暫停
|1月19日 - 1月25日
|油尖旺區
|佐敦廣東道575號 / 油麻地砵蘭街路旁停車處
|1月21日暫停
|1月26日 - 2月1日
|灣仔區
|灣仔港灣徑灣景中心路旁停車處
|1月27日及30日暫停
|2月2日 - 2月8日
|荃灣區
|荃灣眾安街(千色匯外) / 福來邨永定樓對出
|2月5日及7日暫停
|2月9日 - 2月15日
|南區
|香港仔田灣興和街
|2月10日暫停
|2月16日 - 2月22日
|-
|暫停服務 (農曆新年假期及機件維修)
|-
|2月23日 - 3月1日
|黃大仙區
|慈雲山慈康邨康秀樓及康德樓之間露天車位
|2月26日暫停
|3月2日 - 3月8日
|西貢區
|調景嶺彩明苑彩富閣側
|3月4日及6日暫停
|3月9日 - 3月15日
|東區
|西灣河鯉景灣太康街逸星閣 / 北角城市花園道路旁
|3月11日暫停
|3月16日 - 3月22日
|沙田區
|沙田多石街路旁停車處 / 上禾輋路旁停車處
|3月18日暫停
註：服務地點及時間表或有變動，最新資訊請以金管局官方公佈為準。
