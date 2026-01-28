佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
更新時間：13:50 2026-01-28 HKT
發佈時間：13:50 2026-01-28 HKT
發佈時間：13:50 2026-01-28 HKT
佳宝超市全場8折｜農曆新年將至，辦年貨是家家戶戶的指定活動。為迎接馬年的來臨，佳宝食品超級市場將於1月底搶先啟動開年大優惠，推出一連七日的全場貨品8折激減，讓顧客能以最優惠的價錢，輕鬆辦妥豐盛年貨，雞蛋、廁紙、花生油等糧油雜貨低至$16。
佳宝超市新年大劈價！凍肉、罐頭、糧油雜貨一連7日全場8折
佳宝全場8折全線分店適用
即日起至2月3日（二），佳宝食品超級市場旗下全線分店（海濱花園分店除外）推出全場8折，凍肉、罐頭、飲品等貨品均可享有折扣優惠。佳宝今次精選多款高級急凍食材，折後價錢極具吸引力。當中包括來自日本北海道的帆立貝（$160/800克），肉質肥厚鮮甜，無論是簡單蒜蓉清蒸，還是牛油香煎，都能突顯其海洋鮮味。
雞蛋/廁紙/花生油低至$16
對於無肉不歡的家庭，美國極佳級牛小排（$128/磅）絕對是首選，其油花分佈均勻，肉質軟嫩多汁，不論是香煎、燒烤或新年圍爐打邊爐，都能帶來頂級的味覺享受。
此外，佳宝的全場8折優惠涵蓋各類糧油雜貨及家品。例如，每日煮食都會用到的七鮮有機花生油（$34.4/900毫升）；正大玉米黃鮮雞蛋（$16/15隻裝）；七鮮雲柔印花有芯卷紙（$18.8/12卷裝），讓顧客能一站式購齊所有日用品，省時又省錢。
佳宝辦年貨優惠詳情
- 優惠日期： 2026年1月28日至2月3日
- 適用分店： 全線分店（海濱花園分店除外）
- 條款及細則：
- 所有圖片只供參考。
- 折扣優惠將於付款時自動扣除。
- 所有貨品及贈品數量有限，售完、送完或換完即止。
- 如有任何爭議，佳宝食品超級市場將保留最終解釋權及決定權。
資料來源：佳宝食品超級市場 Kai Bo Food Supermarket
同場加映：瑞士蓮朱古力蛋卷Threads爆紅！本地品牌珍懿坊出品 超市現貨極速沽清 網民評價兩極
最Hit
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
2026-01-27 12:28 HKT
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
2026-01-27 12:38 HKT
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
2026-01-26 10:00 HKT