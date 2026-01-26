瑞士蓮朱古力蛋卷Threads爆紅！本地品牌珍懿坊出品 超市現貨極速沽清 網民評價兩極

臨近農曆新年，各大超級市場都會將各式各樣新年賀禮上架，方便消費者買來送給親朋好友。最近，一款由本地品牌推出的黑朱古力蛋卷在Threads爆紅，標明與瑞士朱古力品牌合作，隨即吸引不少網民入手，有人大讚可可味濃厚，只需用微波爐稍稍加熱，即可品嘗到濃郁的流心黑朱古力醬，部分超級市場一上架即沽清，「轉頭就一盒都冇」；與此同時，有網民認為蛋卷味道名過於實，形容蛋卷外皮偏硬，內餡亦未見有流心，形容「唔買完全唔會後悔」，即睇詳情！

超市朱古力蛋卷Threads爆紅！現貨極速沽清：「轉頭就一盒都冇」

最近，本地品牌「珍懿坊」首次與瑞士朱古力品牌Lindt合作，推出全新70%黑朱古力蛋卷系列，分別有「70%黑朱古力流心蛋卷」及「70%黑朱古力蛋卷」。據品牌官方介紹，兩款蛋卷均選用70%黑朱古力製作，其中「70%黑朱古力流心蛋卷」外層是香脆蛋卷，內餡則有濃度的流心黑朱古力，味道濃而不膩。

網民評價兩極：朱古力控要買VS唔試唔後悔

兩款黑朱古力蛋卷在超級市場上架後，隨即吸引不少網民入手，同時分享部分超市貨量明顯減少，提醒大家想試要盡快入手：「Lindt黑朱古力蛋卷好dope！惠康買一送一但得一盒」、「被佢外表吸引我，目測朱古力味最少貨，想試要快，百佳同樣有售，價錢一樣。」有網民入手後在社交平台Threads分享試食心得，部分認為蛋卷味道好，「微波爐叮幾十秒就有流心效果，外脆內溶、朱古力香爆」、「朱古力控要買，買咗細盒，唔會甜，可惜無佢講既流心，但都好食。」

不過，亦有部分人指出味道一般，名過於實，而且以價錢而言性價比偏低，「個蛋捲皮硬到核爆，之後中間個朱古力同所謂流心有好大距離，一啲都唔流心！慳啲錢，有人請先食，唔買真係完全唔會後悔」、「確實少少硬，蛋卷來講唔算脆，但佢個味道可以，我略嫌唔夠苦，89蚊值得試一次，過100蚊唔會買」、「早排試左，比較硬，整體都做到似微苦朱古力，但一定唔值89.9，如果$50左右價位， 可以一戰。」

來源：Threads、janeeroyale@Instagam

文：LW