灣仔40年老牌西餐焗豬扒飯Threads爆紅！$56包餐湯+飲品 食客讚：港島區數一數二

近年本地餐飲業面臨不少挑戰，尤其是老字號餐廳需要面對連鎖快餐及新派食肆競爭，部分更逐漸淡出市場。不過，最近灣仔一間開業逾40年的傳統西餐廳，憑著老闆娘在Threads發布的一則帖文，憑著簡單三句瞬間爆紅，至今獲逾7000讚好，除了獲不少人留言提供宣傳建議，亦有打工仔大讚其焗豬扒飯為「港島區數一數二」，即睇詳情！

灣仔老牌西餐焗豬扒飯Threads爆紅！全因老闆娘三句話？

近年社交平台興起，憑著演算法的力量成功令一些本來寂寂無名的地區小店被更多人認識。最近，灣仔老牌西餐廳「新堡餐廳」的老闆娘Selina在Threads分享一則帖文：「我是在香港灣仔軒尼詩道113號開西餐廳。希望大家有機會可以惠顧本餐廳，衷心感謝。」豈料簡單的三句話竟然意外引起大批網民留意，並紛紛湧入留言區討論。

有人對如此簡單直接的宣傳手法表示讚賞，笑言「呢個最直接簡單真誠既3句描述+無修飾無食物嘅相片直出post居然有3000幾個likes，有趣有趣」、「呢啲咁直接嘅廣告，冇搵打手，冇搵其他人嚟出po，反而吸引好多」；有網民則形容餐廳裝潢甚具懷舊風格，「裝修幾好，望落似Gordon Ramsay拍Kitchen Nightmare要救個啲餐廳咁」，亦有不少人建議餐廳可以重新設計及裝修餐廳門面及招牌，以吸引更多客人。

開業40年主打港式懷舊西餐 食客力推$56外賣焗豬：港島區數一數二

位於灣仔軒尼詩道的「新堡餐廳」開業逾40年，主打多款懷舊港式西餐，如鮮茄芝士焗豬扒飯、芝士肉醬焗意粉、紐西蘭牛扒飯等。由於留意到灣仔區內打工仔人數眾多，因此特設外賣午市套餐，$56起就可以歎到其招牌焗豬扒飯、燒雞拼薯仔沙律、香煎雜扒等，送餐湯及飲品，凍飲不另收費，性價比頗高！

帖文爆紅後，有食客亦藉機會分享多年光顧心得。其中，商台DJ雲妮也是捧場客之一，大讚「我係你哋嘅長期支持者，你哋啲扒超好食」。有人更表示餐廳的焗豬扒飯為區內數一數二，「想講新堡餐廳午市嘅焗豬排飯真係港島區一、二，$56有湯有凍飲，仲要炒底，除咗食得多肥之外真係無乜缺點」、「黑椒牛柳同肉醬意粉羅宋湯都勁好食」、「平時返工成日嚟你哋到買焗豬外賣，你哋個橙色保溫外賣袋好有心」。

有食客則表示餐廳食物質素不錯，感嘆老字號西餐廳買少見少，「或者部份人會覺得裝修比較舊、唔起眼，但呢種家庭式經營嘅舊餐廳已經唔多，味道唔差又有人情味，希望你哋繼續撐住」。

來源：Threads

文：LW