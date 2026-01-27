農曆新年好去處2026｜全港30+新年打卡好去處！巨型開運松林/燦子懷舊茶樓/開運旋轉木馬

農曆新年好去處2026｜農曆新年即將來臨，不少商場場換上過年新裝飾，包括太古城中心巨型的福運松林、置富Malls燦子一家以可愛賀年裝束度新歲，還有荃灣廣場粉色花海的溜冰場與3.5米高祈願桃花樹！《星島頭條》記者搜羅2026年全港各區新年打卡好去處，讓大家新年行過大運，喜迎馬年！

農曆新年好去處2026｜全港新年打卡好去處推介！

農曆新年好去處2026目錄：

利東街逾800盞金紅華燈高掛

利東街逾800盞金紅華燈高掛！今個農曆新年，利東街由2026年1月29日起呈獻「燈海桃林賀新歲」。以逾800盞紅金華燈照亮林蔭大道，中庭特別設置12棵近3.5米高粉紅桃花樹，築成開運庭院，新春期間，利東街將舉辦一系列喜慶活動，與大家共度農曆新年。精彩節目包括：「金龍醒獅舞動賀新禧」、「節慶醒獅表演」、書法家即席揮毫派送手寫揮春、懷舊賀年美食大放送、新春主題週末市集「WeekCommune」及「喜迎新春消費賞」等，與大家共度佳節。

利東街新春呈獻「燈海桃林賀新歲」

開放日期：2026年1月29日至3月15日

開放時間：上午10時至晚上11時*（每日下午5時亮燈）

*開放日期及時間將因應天氣狀況而作出更改，詳情請留意利東街網站或社交平台公布

地點：灣仔利東街

回到目錄

太古城中心與青年藝術家謝凸合作，帶來其品牌「松與松」筆下形象鮮明的松樹插畫及傳統盆栽文化的元素及時下「新禪生活」的精神。商場設有4大福運區域、8大打卡裝置，巧妙融合各種傳統吉祥寓意與當代藝術，精心策劃一趟從「迎福」、「聚財」到「求緣」的美滿開運旅程。由品牌的人氣萌趣角色「睡眼青松」引領大家漫步祈福、招財及接緣的福運之路，當中最矚目為可走進內部打卡的5米高「常滿聚抱樹」，毛絨絨的松樹仿真手感讓人沾滿好運，抱起松葉及巨型大吉咕𠱸能令新春好運蒸蒸日上。此外，5米長的「⾶龍接福」、7米高的「開運松此喜」、必與愛人攜手走過的松緣橋「⼀路幸福」、互動遊戲「盤滿『撥』滿」，相當好意頭！

太古城中心「福運松林」

地點：太古城中心二樓中庭及中橋

回到目錄

燦氏家族於今個新春到置富Malls帶來4大場景，一家人換上賀年裝與大家共度新歲！馬鞍山廣場的燦氏會館賀新歲，在全城皆 Gym 的時代，燦子一身功夫造型出現，以武會友。近 4 米高的吹氣燦子在擂台上跟木人樁練習各種套路，擂台上金幣滾滾，象徵著財運與健康的雙重祝福。+WOO嘉湖的「燦枱腳．賀團圓」，一家大小等你開年飲早茶，懷舊茶樓花磚重現昔日香港情。

紅磡置富都會的「燦定三生姻緣寺」，大家可以走入給繁花包圍的姻緣大型籤筒打卡，燦子化身月老幫大家祈求天賜良緣，小琪則在開運風車轉輪中為你打氣。沙田置富第一城的「璀燦光影巨星影院」，燦子早已在置燦里戲院早買好戲票等你一起看套賀歲電影，全年笑口常開，生活好戲連連。

「置『燦』你迎新春」

日期：1月15日 至 3月8日

地點：馬鞍山廣場、紅磡置富都會、+WOO嘉湖、沙田置富第一城

回到目錄

今個農曆新年，由1月23日至3月3日期間，MOSTown新港城中心將首度聯乘人氣Sanrio角色HANGYODON，呈獻全港首次亮相的新春限定主題商場裝置「MOSTown 新港城中心 x HANGYODON風生『水』起花庭園」。開運福星HANGYODON換上和風新春造型，於4大開運主題打卡區及2大互動玩樂區現身！當中必去6米高「HANGYODON如『魚』得水溫泉風呂」以及「HANGYODON花開富貴祈願花圃」。同場更有4款和風新年造型的HANGYODON登場，包括：新春招運達摩造型、招福貓造型、穿華麗金線羽織造型及溫泉風呂造型。

此外，HANGYODON新春期間限定店售賣10款獨家HANGYODON新品及多款日本限量精品，同場更匯集逾200款HANGYODON及人氣Sanrio characters新春精選商品，各位粉絲要入手！

「MOSTown 新港城中心 x HANGYODON 風生『水』起花庭園」活動詳情

日期：2026年1月23日至3月3日

時間： 主題打卡區：上午10時至晚上10時 主題互動玩樂區：星期一至五 : 下午2時至下午6時；星期六、日及公眾假期 : 中午12時至晚上8時

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）

HANGYODON新春期間限定店 日期：2026年1月23日至3月3日 時間：中午12時至晚上8時 地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）

好運財神見面會 日期：2026年3月1日 (初十三) 時間：下午3時至下午5時

迎春接福醒獅賀新歲 日期：2026年3月1日 (初十三) 時間：下午2時



回到目錄

西沙GO PARK的春日樂園特別準備5大行運打卡位，全港首個商場戶外機動5.9米闊「炫夢旋轉木馬」變身開運木馬，更特設寵物友善的靜態木馬時段，讓市民與毛孩享受「人寵Photo Time」，再加上3米高的桃花拱門，大家於百花盛放下拍下唯美照片。GO PARK2打造以粉色花卉風車構成的「緣轉風車台」，四座風車以柔美粉色系營造春日氛圍，風車綴滿精緻花卉與吉祥紋飾，象徵緣來運轉、風生水起！

場內戶外空間以盛開桃花與飛舞花瓣打造一條貫穿全場的「桃花迎春步道」，取「步步生花、一路繁華」之吉祥寓意！一向是毛孩愛蒲點的二樓晴空花園，今次特意打造「寵愛花見陣」，其中2.8米高桃花樹尤其奪目，樹上掛滿心型霓虹燈和寫滿馬年願望的祈福掛飾；一旁的2.9米闊立體桃花「Love」裝置以花團錦簇之姿，盛載著「愛寵如意、緣滿家圓」。二樓寵物公園旁，以多塊不規則鏡面與繽紛花卉交織成「迎春花鏡庭園」。鏡中映照著萌寵與主人的歡樂互動，綻放的花卉點綴其間，帶來充滿生機的視覺驚喜。

商場地面中央廣場將於2月份連續3個週末化身「人寵迎福馬新春市集」，賀年禮品、特色應節食品、寵物專區及手工產品一應俱全，方便大家輕鬆辦年貨。2月28日（初十二）商場帶來醒獅點睛開年禮及「醒獅迎新歲」巡遊表演，將新年氣氛推向高峰，為區內市民和雲雲商戶送上新春祝福，共度美好馬年！

西沙GO PARK《HAPPY GO ROUND 春日樂園》

日期：1月13日 至 3月1日

時間：上午10:00 至 晚上10:00

「炫夢旋轉木馬」體驗換領

日期：1月逢周六及周日；2月1、7-8、14-22及28日；3月1日

時間：下午1:00 至 晚上8:00（2月16-19日延長至晚上9:00）

地點：地面中央廣場

換領方法：The Point 會員憑 100 積分及即日於場內任何「即賺分」商戶單一電子消費滿 HK$100，即可於 The Point手機程式內換領雙人入場門票乙張

人寵迎福馬新春市集

日期：2月7-8、14-15、21-22日

時間：中午12:00 至 晚上8:00

地點：地面中央廣場

「醒獅迎新歲」巡遊表演

日期：2月28日（年初十二）

時間：上午11:00

地點：地面中央廣場

回到目錄

荃灣廣場於今個新春在L5空中花園帶來《光影花見．幸福小馬園》，為大家帶來3大互動體驗及3大春日打卡熱點，當中包括：全新20米長的「福願光影大道，全新設計的光影大道以「花見流星」、「夢幻幸福球」、「年年有魚」等光影為主題，配合變色水波光影效果，大家可於此許下新年願望。1500呎「甜蜜光影泡泡溜冰場」踏入夢幻泡泡世界，結合變幻燈效與粉紅色流蘇打造浪漫天空，配以花海裝飾。小朋友可於「童趣騎馬仔互動區」騎上可愛馬仔拍照留念，體驗馬年專屬萌趣時刻。

至於3大祈願打卡熱點，當中必影3.5米高「『心心滿滿』祈願桃花樹」，象徵愛與希望的心心裝置配合花見小精靈隆重登場。「七彩燈謎小徑」，絢爛七彩燈飾與園景交織，打造趣味燈謎小徑； 20米長「花好月圓打卡牆」，以花海巨畫結合心意許願鏡、家肥屋潤如意鏡及閃爍花型、蝴蝶鏡，在燈光照映下閃耀動人更有七彩燈謎。

同場還有「一田新年•春饗好禮」載譽歸來，網羅人氣日式賀年禮盒、節日禮盒、高級海味、迎春年花以及賀年裝飾。「開心果甜品x手作市集」以近年人氣兼應節的「開心果」為靈感，帶來一系列創意甜點，更匯聚本地手作匠人巧製的工藝精品，包括CATCHI 開心果三重奏麻糬、開心果提拉米蘇的A.D.C.等。

荃灣廣場《光影花見．幸福小馬園》

日期：1月17日至3月1日

時間：上午10:30 至 晚上10:00

地點：荃灣廣場L5空中樂園

「一田新年•春饗好禮」

日期：1月20日至2月21日

時間：上午11:00 至 晚上9:00

地點：荃灣廣場L1中庭

「開心果甜品x手作市集」

日期：1月22日至2月22日

時間：上午11:00 至 晚上9:00

地點：荃灣廣場L1中庭

回到目錄

My Melody × Sanrio characters 主題店正式登陸又一城！主題店設有6大 My Melody打卡場景，打造滿滿粉紅治癒氛圍。場內發售多款My Melody商品，包括貝雷帽造型系列公仔鑰匙扣、毛公仔、側揹袋和化妝袋等；全新My Melody & My Sweet Piano夢裳仙境系列；更有Sanrio characters 新春精品發售，商品包括Hello Kitty、Kuromi毛公仔、利是封、節慶裝飾和揮春，另外亦有多個會場限定優惠，不可錯過！

My Melody × Sanrio characters 主題店

地點：九龍塘又一城 MTR 層 2 號 C.T.A. by GOK SIK

日期：2026 年 1 月 6 日至 3 月 22 日

時間：11:00 – 21:00

會場限定優惠 單一發票消費折實滿$100,即可獲贈DIY心型木牌乙個及迷你揮春乙張。 單一發票消費折實滿$200,即可獲贈Sanrio Gift Gate門市$50電子優惠券乙張。(消費滿$250即可減$50,有效期到2026年3月31日) 單一發票消費折實滿$450,即可獲贈限量版電子會員卡卡面乙個。(共2款,款式隨機) 消費折實滿$488,即可獲贈新年立體裝飾乙個。 會員於又一城 Sanrio Gift Gate 和 C.T.A. by GOK SIK主題專區進行打卡,完成打卡任務後可獲50 Smiles及$50優惠券乙張



回到目錄

Chiikawa Baby香港期間限定店登陸香港！由本地生活品牌NIKO-NIKO Lifestyle Store 獨家呈獻 Chiikawa Baby 香港期間限定店，將於 2026 年 1 月 23 日至 3 月 2 日於MOKO 新世紀廣場登場。

佔地近 2,000 呎的日本授權 Chiikawa Baby 香港期間限定店，帶來多款日本直送主題商品，除了帶來全員變身可愛寶寶造型公仔外，亦有一系列兼具可愛及實用的生活雜貨，「Chiikawa Baby」第 2 彈新品會與日本同步發售！

限定店重現日本官方巡迴快閃店場景，最矚目的必然是巨型 BB 床場景—吉伊卡哇、小八與兔兔以Baby造型登場，同時亦有以Chiikawa Baby 漫畫故事的插圖打造而成的「角色合照牆」。

Chiikawa Baby 香港期間限定店

開放日期：2026年1月23日至3月2日

開放時間：上午11時至下午9時（最後進場時間為下午 8 時 30 分）

地點：旺角MOKO新世紀廣場地下中庭

回到目錄

中環街市今年帶來「幻彩躍馬迎新春」慶典，由《反斗奇兵》兩大角色紅心（Bullseye）與獨角獸牛油仔（Buttercup）打造可愛活潑的幸運花園，注入大量粉色元素。5米高巨型心形許願樹位於中央位置，兩大角色享受狂歡派對，還有夢幻風車陣，市民更可以親手轉動風車！現場設有主題自拍亭，大家可與親友留影！此外，一樓主樓梯設有牛油仔打卡位，雪白的獨角獸準備邁向天空展開魔幻旅程；二樓主樓梯則為紅心互動裝置，按下按鈕便能揭曉年度的開運顏色！

中環街市今年特別規劃了一系列豐富的活動與工作坊，「馬上開運新年市集」，集結各式精緻賀年食品與別出心裁的創意精品；工作坊包括製作迷你獅頭、新年花藝桌花、剪紙藝術等！

中環街市「幻彩躍馬迎新春」慶典

日期：1月23日至3月8日

時間：上午10:00 至 晚上10:00

地點：中環街市地下Oasis、一樓主樓梯前（南）、二樓主樓梯前（北）

「馬上開運新年市集」

日期：即日起至2月3日、*2月3至16日及2月20至27日

時間：中午12:00 至 晚上8:00

地點：中環街市二樓24小時行人通道、*中環街市一樓活動場地

迷你醒獅工作坊

日期：1月25日

時間：下午2:00 至 4:30

地點：H6 Conet

剪紙藝術工作坊

日期：2月8日及15日

時間：上午11:30至1:00、下午2:30至4:00、下午4:30至晚上6:00

地點：中環街市地下互動牆

新年花藝工作坊

日期：2月7日

時間：下午2:00 至 4:30

地點：H6 Conet

馬年揮春

日期：2月7至8日、2月14至15日

時間：下午2:00至5:00

地點：中環街市一樓主樓梯（南）

舞獅賀新春

日期：2月25日

時間：上午9:00至11:00

地點：中環街市

回到目錄

沙田新城市廣場於今個新春以四時之花為靈感打造大型桃粉祈願打卡園區，除了結緣的桃花之外，全場滿佈牡丹、繡球花、黃金芍藥以及象徵富貴的大紅芍藥等仿生花。園內特設5大結緣祈願打卡區，入口處兩株3.5米高的超巨型蘭花「幸福花緣」，再漫遊「圓滿花海」的360度漫天飛花全景拍攝區、「花轉圓緣」的祈緣風車、「琉璃花球」的祝願晶球及「芯芯相印」的心型百花拱門。寵物友善的新城市廣場於場內佈置增設寵物攝影平台，讓大家與毛孩一同慶祝新春！

此外，市民可以DIY獨一無二的「福氣滾滾揮春」，在桃氣滿滿下以滾輪親手自行製作不同的新春祝福語，讓整個馬年都桃花朵朵開，運氣滾滾來。大家於於新城市廣場1期Play Park商戶或3期商戶（一田除外）即日以電子貨幣消費滿$200即可免費自製揮春乙次。

沙田新城市廣場「花開結緣・風生水起」

日期：1月23日至3月3日

時間：上午10:00 至 晚上10:00

地點：新城市廣場1期3樓中庭

「圓滿花海」360度全景拍攝

日期：2月7-8日、14-15日及17-22日

時間：中午12:00 至 晚上9:00

地點：新城市廣場1期3樓中庭

參加方法：The Point會員於新城市廣場即日以電子貨幣消費滿HK$500，即可免費體驗360全景拍攝活動乙次及獲得精美相片乙張

DIY「福氣滾滾揮春」

日期：1月24至2月22日（逢星期六、日及公眾假期）

時間：中午12:00 至 晚上8:00

地點：新城市廣場1期UB Play Park

參加方法：The Point會員於新城市廣場1期Play Park商戶或3期商戶(一田除外)即日以電子貨幣消費滿HK$200，即可免費自製揮春乙次

新春限定版「花之盛宴．光影匯演」

日期：即日起至2026年5月31日

時間：晚上6:30 至 晚上10:00

地點：新城市廣場1期7樓NTP Sky Garden

回到目錄

The One於今個新春聯乘KYUBI以及Gloomy帶來粉紅色系工業風世界，中式吉祥圖案在工業風的裝潢下，展現奇幻世。最矚目的「KYUBI x Gloomy Stage ON!」，Gloomy、KYU仔及KYUBI仔站在舞台上，KYU仔及KYUBI仔造型及五官巧妙地融合兩大品牌的標誌性特色，兩位齊齊披上熊外套及配上熊爪。走到「KYUBI x Gloomy Melted Heart 」，Gloomy對KYU仔使出招牌的飛踢；「KYUBI x Gloomy Art Exhibition」貨櫃，展示了KYUBI x Gloomy各種角色Crossover的模樣，加上霓虹光管點綴，構成一個超強打卡位！

「The ONE x KYUBI x Gloomy Dreamy World」+期間限定店

日期：1月23日至2月27日

時間：上午11:00 至 晚上9:00

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭

「The ONE x KYUBI x Gloomy贏到開巷魚蝦蟹套裝」

換領日期：2月上旬開始至換完即止

換領時間：中午12:00 至 晚上10:00

換領地點：The ONE UG2 顧客服務中心

換領方法：顧客只要成為GLOW Rewards會員，並於The ONE任何商戶以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領「The ONE x KYUBI x Gloomy贏到開巷魚蝦蟹套裝」乙套

回到目錄

Festival Walk SOU・SOU x fatBottleland – THE GARDEN STORY

又一城將於2026年2月6日至3月1日，在LG2層呈獻《Festival Walk SOU・SOU x fatBottleland – THE GARDEN STORY》。SOU・SOU與肥波兔fatBottleland的限定聯乘圖案首次亮相。肥波兔主理人Ivana親自創作詩作，為整個新春庭園布置注入靈感。Ivana的詩將夢幻世界化為可漫遊的立體空間，包含餐桌、櫻桃、櫻花樹、流水與花雨等元素。庭園貫穿SOU・SOU五款經典圖案，包括「SO-SU-U 十數」、「微笑」、「綻放」、「金平糖」及「貓」。巨型肥波兔於不同角落現身，帶領觀眾放慢腳步，感受歲月靜好的平靜與幸福。



場內設迷你展覽，展出SOU・SOU及fatBottleland限量珍藏。來自「貓」圖案的小貓隱藏庭園各處，邀請觀眾玩新春捉迷藏，寓意來年「貓」肥屋潤、「喵」星高照。店外三隻巨型肥波兔不倒翁，向每位訪客送上新年祝福；限定店以京都本店風格打造，傳統日式木屋空間為主調。店前草叢隱藏三座巨型不倒翁肥波兔，身穿SOU・SOU經典圖案。店內發售日本直送精品，涵蓋服飾至家具飾品，為新春送禮首選。My FESTIVAL會員可獨家換領限定利是封套裝及家品套裝。



《Festival Walk SOU・SOU x fatBottleland THE GARDEN STORY》

日期：2026年2月6日至3月1日

時間：11am - 9pm

地址：又一城LG2層

回到目錄

Mira Place 桃花滿「緣」

尖沙咀Mira Place將於今個農曆新年活動期間打造桃花滿「緣」新春打卡裝置，以馬年開運五步曲帶你漫遊桃花園，當中設有全港首個12米高「滿天福『緣』桃花樹」裝置，超過3,888朵爛漫的大小桃花由黃金色的巨大樹幹一直延展到上空，配合閃爍耀眼的光影穿透紅粉緋緋的桃花。踏上「花蝶良緣橋」一雙一對的彩蝶互相依偎在橋邊，等待你前來到訪「桃氣花語開運風車」沾沾好運氣，說不定走到橋尾就能遇上良緣；而「馬年祥雲雅座」隨著高聳入雲的桃花樹裝置延伸，在寓意吉祥好運的一對駿馬面前，觀賞漫天桃花兼誠心祝願馬年如綻放的繁花一般朝氣勃勃。

Mira Place桃花滿「緣」新年佈置

日期：1月28日至3月1日

時間：上午10:00 至 晚上10:00

地點：Mira Place 1中庭

回到目錄

「昂坪360．駿馬躍動迎新春」將在昂坪市集各處帶來祝福滿滿的萌爆駿馬「打卡位」，堪輿學家麥玲玲師傅亦參與新春裝置設計。昂坪市集圓形廣場設有大型新春裝置「金駿報喜迎新春」，五匹駿馬分別穿上賀年唐裝、戴上粉紅色花朵、染成紅色鬃毛，以及披上「福」字馬鞍，以可愛新春造型出現，象徵「五福臨門」。

昂坪市集放置了兩個新春祝福「打卡位」，位於市集牌坊旁的「馬到功成幸運輪」以桃花、籤筒及金元寶佈置，象徵幸運、健康與財富。菩提樹旁的「金禧福袋賀新歲，賓客可踏進巨型福袋中，與堆滿的金元寶以及可愛駿馬合照，象徵新一年「財福環抱、金銀滿屋」。由即日起至1月30日，賓客可於昂坪360官方網站選購「雙重暢遊」優惠，以一張來回纜車（標準車廂）門票的價錢，在3月底前乘搭兩次來回纜車（標準車廂），優惠適用於成人、小童及長者來回纜車（標準車廂）門票。

昂坪360邀請了專業醒獅團隊及財神，年初一至年初六（2月17日至22日）每日中午12時半及下午3時半，在昂坪市集涼亭前進行醒獅表演，以及財神向賓客派發「金元寶」，與賓客一同慶祝新春，並為昂坪市集加添節慶色彩。

昂坪360．駿馬躍動迎新春

日期：1月24日 至 3月8日

時間：上午10:00 至 下午6:00

地點：圓形廣場、昂坪市集牌坊旁及菩提樹旁

醒獅表演賀新歲+財神駕臨迎新春

日期：2月17至22日（年初一至初六）

時間：下午12:30及3:30（每日兩場，2月21日首場提前上午11:45舉行）

地點：昂坪市集涼亭前

堪輿學家麥玲玲師傅派發祝福

日期：2月21日（年初五）

時間：上午11:45

地點：昂坪市集涼亭

回到目錄

ifc商場聯乘巴西藝術家Naíma Almeida帶來「百鳥朝鳳迎新春」藝術裝置

香港ifc商場於今個新春與巴西藝術家Naíma Almeida合作帶來「百鳥朝鳳迎新春」，以其標誌的鳥形設計、鮮明色彩與多層次藝術手法，透過簡約線條及層疊色塊，創作大型藝術裝置。花型風車每次轉動帶來好運，4米高的鳳凰引領百隻形態各異的飛鳥共舞。大家可走到「福鳥接福」的工互動裝置前轉動手柄，喚醒鳥兒，最後走到「福鳥星願」，將幾何圖案化為創作靈感，設計專屬的福鳥揮春貼！

ifc商場「百鳥朝鳳迎新春」

日期：2月5日至3月3日

時間：上午10:30 至 晚上10:00

地點：ifc商場一樓中庭

回到目錄

將軍澳東港城聯乘本地人氣藝術家LeonLollipop，舉辦「東港城新春駿樂園」賀年主題活動，特設6大主題園區，將藝術美學與寓教於樂的互動體驗巧妙結合，互動遊戲包括「百福收成田園」體驗收割之樂、「吉祥甜密果林」親手採摘水果、「幸福水果店」透過互動遊戲製作水果串和果盤等，融合藝術、教育與玩樂元素

「東港城新春駿樂園」- 體驗活動詳情：

日期：2026年1月10日至3月3日

時間：12:00pm – 8:00pm（最後入場時間為7:30pm）

地點：東港城１樓中庭

參加方法：The Point會員於東港城指定「即賺分」參與商戶於指定日期以電子貨幣消費滿指定金額，於The Point APP內換領指定入場券之電子預留證，憑電子預留證到一樓中庭「新春駿樂園-票務驛站」換取實體「新春駿樂園」入場券及農耕車駕駛券。

回到目錄

今個新春，東薈城名店倉與全球知名的日本零食品牌Calbee首度攜手，於1月30日起打造「『薯』來運到」新春主題活動，多個Calbee人氣零食以巨大化及新春造型登場，換上賀年服飾的四大Calbee成員包括Jagabee Potta、薯片Pote Kun、蝦條河童蝦家族和Jagarico長頸鹿亦會於場內各處現身！

場內更設「脆」味濃度滿瀉的「『薯』藝比拼」數碼遊戲及「鮮蝦釣釣樂」互動遊戲，完成兩個遊戲後即可換領東薈城名店倉x Calbee限定版薯片夾盲盒一個；快閃店將以超巨型Jagabee薯條屋的造型呈現眼前，出售首度登陸香港的Calbee限定商品，包括潮人必備的Jagabee Potta公仔痛袋、辦公室小物攬枕毛毯及家居好物洗衣籃等；情人節期間更會限量發售Jagabee Potta 迷你心型公仔，不可錯過！

八大新春「脆」味裝置詳情：

地點：東薈城名店倉地面鄰近MLB (G01B號舖)、二樓中庭廣場、二樓天橋

日期：2026年1月30日至3月8日

時間：每日早上11時至晚上10時

「『薯』藝比拼」數碼遊戲及「鮮蝦釣釣樂」互動遊戲詳情：

地點：東薈城名店倉二樓中庭廣場

日期：2026年1月30日至3月8日

時間：每日中午12時至下午7時

Calbee「金『薯』滿屋」快閃店詳情：

地點：東薈城名店倉二樓中庭廣場

日期：2026年1月30日至3月8日 (逢周末及公眾假期)

時間：中午12時至晚上9時

回到目錄

屯門市廣場 x LEGO® 香港創意打造「新春駿藝樂園」

屯門市廣場聯乘LEGO®香港，由2026年1月30日至3月4日打造「新春駿藝樂園」。首次以近40萬粒LEGO®顆粒重現徐悲鴻大師經典《六駿圖》，呈現藝術與創意的融合。活動象徵新一年「馬到功成」，帶來磅礴奔騰的視覺震撼。大中華區首位LEGO®專業認證大師洪子健以逾16萬粒顆粒砌成4匹約2米高立體駿馬。配合背景重現畫卷中兩匹平面駿馬，實現2D與3D跨維度同框。駿馬彷彿跑出畫卷，氣勢磅礴。經「徐悲鴻藝術委員會」官方認證，以超過20萬粒顆粒透過3D幻視手法呈現《奔馬圖》。3米×1.8米巨型駿馬圖於左、中、右三個視角展現立體躍動效果。觀眾可親身感受駿馬破畫而出的視覺震撼。



「LEGO®走馬燈投影」讓參加者親手砌駿馬，掃描後投影入中式畫卷成為動感走馬燈，並可加入AI印章下載專屬墨寶；「LEGO®開運許願牆」以顆粒拼砌新年心願。「開運LEGO®夾夾樂」憑消費換金幣參與，有機會夾中限定禮品。

屯門市廣場 x LEGO® 「新春駿藝樂園」

活動日期︰2026年1月30日至2026年3月4日

活動時間︰下午1時至晚上8時 (星期一至五)

中午12時至晚上8時 (星期六、日及公眾假期)

中午12時至晚上9時 (2月14至16日)

活動地點︰屯門市廣場1期1樓中央廣場

回到目錄

如心廣場&好運中心「喵來福到開運祭」

如心廣場及好運中心首度與香港人氣藝術家 Bao Ho 攜手於新春期間呈獻 「喵來福到開運祭」 主題活動。一眾可愛趣緻的喵星人化身福運大使，於2026年1月23日至3月1日期間驚喜現身，將設置共7大賀年打卡熱點，包括矚目登場的6米高巨型萌喵 「進擊巨喵賀新春」坐鎮戶外，化身新春親善大使恭候各位；緊接可欣賞藝術家 Bao Ho 為活動特意創作的10米長巨型壁畫「喵來福到壁畫牆」，以藝術筆觸送上「心想事成、福氣連年」的美好祝願。

喵來福到開運祭

日期：2026年1月23日至3月1日

時間：中午12時至晚上9時

地點：荃灣如心廣場一期及二期；沙田好運中心L3中庭

回到目錄

MegaBox x SUNRISEPOP 新春動漫祭

MegaBox將聯同動漫文化品牌SUNRISEPOP攜手呈獻「新春動漫祭」，匯聚3大風靡全球的人氣動漫 IP《膽大黨》、《藥師少女的獨語》及《薰香花朵凜然綻放》，打造多個主題及角色打卡位，包括近期熱度爆燈的動畫《膽大黨》2.6米高賀年版高速婆婆達摩首度亮相、巨大化1:1 COIN BANK打卡亭，以及3大動漫之角色打卡牆等，更設有期間限定店，發售逾180款大熱日本動漫周邊，部分更是會場限定款式，動漫迷必去！

MegaBox x SUNRISEPOP 新春動漫祭

日期：2026 年 1 月 30 日至 2 月 26 日

時間：上午11時至晚上9時

地點：MegaBox G層中庭



回到目錄

Esther Bunny登陸將軍澳！CP新都城中心聯同潮流文化公司TOYZEROPLUS，攜手將美籍韓裔知名插畫家Esther Kim筆下的人氣角色Esther Bunny，打造「MCP x Esther Bunny新春櫻花鐵道之旅」。MCP將披上一片粉紅櫻花花海，設置6大浪漫IG打卡位及心跳遊戲區，另外亦將開設全港首個「Esther Bunny新春期間限定店」，發售逾50款Esther Bunny主題精品，當中多款周邊精品更是首次發售，包括全新造型盲盒及香味毛絨公仔等。指定日子更會舉行「Esther Bunny 心動見面會」，與大家見面送上新年祝福。除此之外，場內更設有「韓系生活市集」，更有一系列韓式期間限定活動。

MCP 新都城中心「MCP x Esther Bunny新春櫻花鐵道之旅」

日期：2026年1月23日至3月3日

時間：早上10時至晚上10時

地點：MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1天幕廣場

「Esther Bunny心動見面會」

日期：2026年1月24日及25日 (星期六及日)

時間：下午2時至4時（每節約20分鐘）

地點：MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1天幕廣場

詳情：顧客憑場內任何電子消費及「Follow / 追蹤」MCP新都城中心、 Esther Bunny及TOYZEROPLUS Instagram（@metrocityplaza、estherbunny_hk及toyzeroplus_hk）或「Like / 讚好」MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY 新都城中心2期及3期及TOYZEROPLUS之 Facebook專頁，即可參與活動乙次。（名額每日60個，先到先得，換完即止) 。

「Esther Bunny新春期間限定店」

日期：2026年1月23日至2026年3月3日

時間：中午12時至晚上8時

地點：MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1天幕廣場

回到目錄

Kayo Horaguchi 是日本的知名平面設計師，作品以色彩斑斕的女孩、細膩靈動的植物與可愛動物為核心元素，擅長透過層次豐富的構圖與精緻細節的綿密交織。適逢新春佳節，荷里活廣場特別與 Kayo Horaguchi 聯手，呈獻「百花錦繡迎新春」農曆新春主題活動，以柔美粉彩系花鳥動物為主題，打造5大主題打卡點及3大玩樂專區。其中最引人注目的，莫過於矗立於商場中庭、5米高的超巨型「萬花迎福亭園」。亭園以歐陸浪漫花亭為設計靈感，搭配平面設計師為活動獨家繪製的靈動駿馬立體裝置，栩栩如生，寓意新歲 「馬」到功成、花開富貴。

荷里活廣場 x Kayo Horaguchi「百花錦繡迎新春」活動詳情

日期：2026年1月23日至3月3日

時間：上午10時至晚上10時

地點：鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場

回到目錄

尖沙咀iSQUARE國際廣場聯乘香港插畫家品牌oh…little sweet，將其筆下小湯圓、柴火人、小水滴等10多位人氣角色，化身新春打卡裝置。地下正門前iPIAZZA的「新春甜蜜花園」，從春日庭園拱門為起點，到5米高巨型團圓福袋、小庭園、櫻花園等，祝福大家新年財運、事業、愛情、學業、健康等大豐收。大堂樓層的iEXHIBITION的「甜甜蜜蜜團子店」由一眾角色以「圓」滿幸運三色小團子及食得幸福團圓麻糬攤檔，讓大家感受農曆年的熱鬧氣氛！3樓iFUNCTION的「招財開運大街」為大家準備吉祥美食，招財角仔、步步「糕」年糕店、甜絲絲點心店、熱烘烘栗子店，祝願大家新年豐衣足食，甜蜜圓滿。

除了打卡裝置之外，商場於2月舉行新春市集賀新歲，除了購買年貨、應節特色商品及文創產品，更有oh…little sweet的期間限定店，包括首次發售的萌萌的文件夾、御守匙扣及揮春等。

iSQUARE國際廣場「春日甜蜜樂園」

日期：1月23日至3月8日

時間：上午10:30 至 晚上10:30

地點：iSQUARE國際廣場地下iPIAZZA、3樓iFUNCTION、大堂樓層iEXHIBITION

新春市集賀新歲+期間限定店

日期：2月7至8日、14至15日

時間：中午12:00 至 晚上8:00

地點：3樓iFUNCTION

回到目錄

皇室堡帶來的賀年裝置以工業風為基調，氣壓管道交錯、運輸帶蜿蜒流轉，滿載Gen-Z最愛的甜蜜美學。中央為「甜蜜長『玖』控制室」，Gloomy奔馳獨角獸，率領一眾KYUBI九尾靈狐及Gloomy角色大軍，齊齊投入甜品生產線。「KYUBI x Gloomy 粉『熊』團圓世界」中的KYUBI和點上 KYU小痣的 Pity，輕捧鮮豔賀年花束，喜氣盈盈地並肩坐於紅運團圓長椅，微微歪頭含笑，滿載溫柔魅力，寓意新春團圓！

此外，新年少不了與好友攻打四方城，皇室堡今年於2月1日及7日舉行麻雀王挑戰賽，由即日起至1月23日接受報名。得獎者除了能夠爭奪「麻雀王」稱號外，還可以得到驚喜獎品「KYUBI 限定版手雕麻雀套裝」一套。 獎品上更有AK珍貴的親筆簽名，並由AK當日親自送出，極具收藏及紀念價值！

皇室堡 x KYUBI x Gloomy甜蜜研究所+期間限定店

日期：1月23日至2月27日

時間：上午11:00 至 晚上9:00

地點：銅鑼灣皇室堡地下中庭

皇室堡 x KYUBI麻雀王挑戰賽

報名日期：即日起至1月23日

比賽日：2月1日（初賽）、2月7日（決賽）

地點：皇室堡5樓稻香（初賽）、皇室堡地下中庭（決賽）

時間：上午10:30至下午2:30（初賽）、上午10:30至中午12:30（決賽）

回到目錄

Fashion Walk X Brunch Brother“BRUNCH”into the New Year潮玩新年

今年新春，恒隆地產旗下商場Fashion Walk誠意送上暖笠笠的祝福！商場聯乘韓國人氣文創角色「Brunch Brother」，打造“BRUNCH”into the New Year潮玩新年主題活動，將韓式軟萌暖意融入濃厚中式元素帶到銅鑼灣潮流街區。一眾可愛討喜的 Brunch Brother 角色已換上全新喜慶賀年春裝，喜氣亮相，即日起至 2026 年 3 月 3 日與大家共迎馬年，祝願新年暖意洋溢、福運連連！

“BRUNCH”into the New Year潮玩新年

日期：即日起至2026年3月3日

地點：Fashion Walk

回到目錄

太古廣場+星街小區「駿馬星馳 錦簇而至」

太古廣場與本地刺繡團隊YLYstudio合作，為「駿馬星馳 錦簇而至」藝術裝置的庭園內其中四匹駿馬設計新春飾件，精細工藝及時尚設計相互輝映。四匹駿馬各有祝福寓意，披上獨一無二的幸運刺繡飾件，包括羽毛、飛鳥、石榴、銅錢、繁花、幸運四葉草、甲蟲與祥雲，以細膩手藝重塑吉祥圖案，使駿馬化身為豐裕、團圓及創新的象徵，讓這個新春慶典增添風采韻味。

「駿馬星馳 錦簇而至」

日期：2月5日至3月3日

地點：太古廣場、星街小區

回到目錄

香港仔中心新春呈獻「馬上發發發」

今個新春，香港仔中心聯同本地人氣插畫師「胡氏這一家」及「小襪兔」聯手打造「馬上發發發 !」新春活動，由1月16日起至3月3日，胡氏這一家及小襪兔家族將首次亮相香港仔中心，當中包括祈願馬年馬運亨通的「馬上發發發巨型點鈔機」及體驗天降橫財的「現金馬上從天降」2大打卡位，更可參加「馬上抓錢發發發遊戲」，於指定日子憑消費即可免費參加抓錢遊戲，贏取幸運福袋。

「馬年發大財 馬上發發發 !」戶外新春裝置活動詳情

日期：1月16日至3月3日

時間：上午10時至晚上10時

地點：香港仔露天廣場及香港仔中心4期地下

「馬上抓錢發發發」遊戲活動詳情

換領日期：2月7-8及14-16日

時間：下午1時至晚上10時

地點：香港仔中心2期地下

參加方法：

於香港仔中心商舖以電子貨幣消費滿港幣$300或以上，憑有效即日單一機印發票，及對應商戶之即日電子貨幣付款存根或手機支付之交易記錄頁面，即可免費參加抓錢遊戲，贏取幸運福袋。每日名額有限，額滿即止。

回到目錄

今個新春，黃埔天地帶來「幸福緣定桃花園」，以逾200個繽紛花燈及無數閃爍燈飾把黃埔號打造成4大迷人熱鬧、日夜皆醉的打卡花海！4大必影打卡位包括5米高巨型桃花樹和浪漫彩燈拱門「祥馬花燈照桃門」，由130個幻彩燈籠打造的光影燈海「晚燈絢海映流水」，以五顏六色燈飾點亮的靜謐花園「繽紛瑞光幻彩園」，以及於德安街「新春圖騰星滿路」集郵式滿布腳下的新春圖案投影燈效。

今屆「漢文化節」亦將登陸黃埔天地，一連三星期精彩活動包括「漢服潮着・服裝設計比賽及匯演」探索漢文化宇宙、「楚河漢界・象棋擂台賽」，以及「年宵市集」和「新春巡遊匯演」等精彩活動，邀您穿越古今，感受濃厚節慶氛圍。

黃埔天地「幸福緣定桃花園」新年布置

日期：1月中旬

亮燈時間：下午5:00 至 晚上11:00

地點：黃埔天地黃埔號及德安街

「漢文化節」

日期：2月7至22日

地點：黃埔天地

焦點活動：

年宵市集：2月7-16日 楚河漢界象棋比賽：2月7-8日 漢服潮着服裝設計比賽：2月14日 初五賀新春行大運：2月21日

回到目錄

Mikiki 「柴運亨通新春樂園」主題裝置

卓爾廣場「柴運亨通日式新年祭」主題裝置

新蒲崗Mikiki及屯門卓爾廣場，全港首度聯乘風靡台灣人氣爆燈的IP《柴語錄》，集結一眾可愛角色——柴犬、哥基、貓咪，以及呆萌的水豚，齊齊換上喜氣洋洋的新春造型，隆重呈獻「柴運亨通過肥年」主題活動！由2026年1月20日起，兩大商場將華麗變身成為「柴」氣滿溢的賀年樂園！

2大商場更分別於1月20日(Mikiki) 及1月22日(卓爾廣場) 起舉辦「賀年展銷」，匯聚超過30家參展單位，帶來琳瑯滿目的賀年糖果、禮盒及各式糕點，是「辦年貨」最佳熱點！Mikiki 「柴運亨通過肥年」

Mikiki 「柴運亨通新春樂園」主題裝置

日期：1月20日至3月8日

時間：10am – 10pm

地點：Mikiki 地下中庭B區

Mikiki x柴語錄賀年展銷

日期：1月20日至2月16日

時間：11am - 9pm

地點：Mikiki 地下中庭A區

卓爾廣場「柴運亨通日式新年祭」主題裝置

日期：1月20日至3月8日

時間：10am – 10pm

地點：卓爾廣場地下中庭

卓爾廣場 x 柴語錄賀年展銷

日期：1月22日至2月16日

時間：11am - 9pm

地點：卓爾廣場地下中庭

回到目錄

維園新春萌寵市集V Mart

維園市集 V Mart正式開幕，由1月起至今年11月底，每逢於星期六、日及公眾假期舉行，場內有超過30個檔攤，售賣各類文創精品、手作工藝、特色小食等，由即日至3月將舉辦「新春萌寵市集」主題，設有「寵物財神廟」、「巨型求籤筒」、3米高「吹氣幸運貓」等主題打卡位，仲會新增寵物友善區域及舉行多項活動，文青必去！

V Mart 新春萌寵市集 詳情

回到目錄

圍方「大圍生活節2026」

圍方「大圍生活節2026」以風車為主題登場，由1月20日起至農曆新年期間舉行。活動靈感源自香火鼎盛的車公廟，邀請本地藝術及設計單位打造六大風車主題打卡場景，寓意順風順水、好運轉動。中庭設六米高「駿馬」藝術裝置，由建築師蕭國健設計，超過2800個「福」字寓意馬到功成。戶外平台逾千七色風車組成「風車光影幻海」，日夜綻放光彩。五個本地品牌巨型風車讓市民親手轉動，祈求百業興旺。商場內設財運及桃花風車牆，天橋兩側佈滿財運風車，直通車公廟。

圍方更聯同「街坊帶路」及「explore_hongkong」推出多場大圍導賞團，包括行運路線、風車手機攝影及文化深度遊，帶領市民細味大圍歷史與傳統。著名堪輿學家李丞責將於年初六（2月22日）親臨圍方，分享流年運程並解答提問。

圍方「大圍生活節2026」

日期：2026年1月20日（星期二）至3月11日（星期三）

地點：圍方

著名堪輿學家李丞責分享流年運程 日期：2026年2月22日（星期日、年初六） 時間：下午1時至2時 地點：圍方L2中庭



回到目錄

上水廣場於1月21日至3月1日打造「逗福貓願城」新年打卡裝置，中庭設有五大福運打卡區，包括5米高的「喵來COME願通天樹」、2米高的招財貓「招福Make a Wish」、「招財滾滾POWER Ball」、「喜氣福運上上籤」及「福爪招財」，寓意財源滾滾、好運連連。而幕下的晴空花園更添浪漫氛圍，5樓空中花園化身成「和風貓影園」，巧妙融合日本傳統招福文化與現代光影藝術，打造「祈願・貓之神社」、巨型和風燈籠營造的「邂逅・貓影園」、「太鼓竹屋」及融合傳統竹藝與燈光藝術的「和風鞠影」，打卡一流！

「逗福貓願城」

日期：1月21日至3月1日

時間：上午10:00 至 晚上10:00

地點：上水廣場L2中庭

「和風貓影園」

日期：2月5日至3月31日

時間：上午10:00 至 晚上10:00

地點：上水廣場L5晴空花園

回到目錄

SNOOPY家族於今個新春換上賀年裝扮現身元朗YOHO系商場，身穿搶眼紅色馬甲、頭戴紅色牛仔帽，手中緊握象徵勝利的駿馬捧坐鎮門前，身旁的胡士托（Woodstock）以一身亮眼的金黃色羽毛與紅色漁夫帽成功搶鏡。期間限定店帶來高達300款會場限定及日本直送的馬年主題商品，購物滿額可獲贈主題購物袋一個。此外，YOHO MALLI及II舉行新春市集，集合多個本地人氣賀年食品、年花、花藝、文創手作品牌，方便大家辦年貨。

山下菓子 x SNOOPY新春福至期間限定店

日期：1月30日至2月22日

時間：上午11:00 至 晚上9:00

地點：YOHO MALL I中庭

馬上開運新春市集

日期：1月30日至2月22日

時間：上午11:00 至 晚上9:00

地點：YOHO MALL I 中庭 及 YOHO MALL II 中庭

回到目錄

來自印尼藝術家Martcellia Liunic於今個新春，以花間拾趣及新春暖意為靈感，為PopWalk天晉匯設計多款打卡裝置及遊樂天地。藝術家以其充滿童趣的個人風格，以熱情奔放筆觸，把區內的自然生態透過擬人化呈現，包括大眼睛的鮮花、卡通版的招財貓、喜慶色調的應節年花等。此外，PopWalk 2期地下中庭出現特大的「暖心花壺」，流光水柱配搭可愛心心與金錢，寓意好運連連，客人消費滿額更可參與兩大互動遊戲贏獎品。Ocean PopWalk地下中庭的「花間遨遊遊樂園」，有如變奏版的掟彩虹，玩家將硬幣扔入花圈中即可獲獎！

新年期間，Ocean PopWalk同步舉行「Full of Love Carnival」親子嘉年華及不同主題市集，帶來4個經典遊戲及多個市集單位，為大家提供更多元化的娛樂體驗。多款經典嘉年華遊戲包括「狂掃罐子」、「籃球狂熱」、「瘋狂射擊」、「保齡狂潮」，還有專為小朋友而設的「賽車樂園」。

《遨遊心動花間》新年裝置

日期：即日起至2月26日

時間：上午10:00 至 晚上10:00

地點：PopWalk 2期地下中庭、Ocean PopWalk 地下中庭、Ocean PopWalk彩虹跑道

互動遊戲詳情

(1)福迎春扭扭樂賞、春日花間大滿捉：PopWalk2期中庭地下，以電子貨幣即日消費滿HK$300，即可參加一次

(2)花間遨遊遊樂園：Ocean PopWalk中庭地下，以電子貨幣即日消費滿HK$300，即可參加一次

Full of Love Carnival親子嘉年華

日期：即日起至2月22日（逢星期六、日及公眾假期）

時間：下午2:00 至 晚上9:00

地點：Ocean PopWalk 彩虹跑道

參加方法：以電子貨幣即日消費滿HK$100即可參加

萌寵新春祭

日期：2月7至16日（逢星期六、日及公眾假期）

地點：Ocean PopWalk 彩虹跑道

回到目錄

LOG-ON聯同LuLu豬於沙田新城市廣場打造「LOG-ON 招財Lu神社」，LuLu豬換上一身新春賀年裝束，與大家開心迎馬年。場內設有多個主題打卡位，其中最矚目必定是「80cm招財喵造型LuLu豬」，寓意新一年財運滿滿、福氣齊來！凡購買罐頭豬LuLu產品滿$188，即可獲得一次求籤許願體驗，滿$288可求籤外，更可獲贈LuLu豬透明御守一個！

LOG-ON 招財Lu神社

日期：即日起至2月20日

時間：上午11:00 至 晚上09:00

地點：沙田新城市廣場一期L1中庭

回到目錄

今個新春，人氣角色PP Baby將化身「新春守護神」，登陸LCX舉辦全港首個「PP X MONSTER 新春祈福慶典」。現場設有多個開運打卡位，包括可以掃描QR Code求籤的「新年有食神」、集合四款顏色代表不同運氣的「幸運扭蛋機」、可以拍打肉球預測運勢的「幸運貓掌開運神算」等，讓大家體驗一場開運之旅。

同場設有「TOYZEROPLUS 幸運商店街」期間限定店，除了主打的PP X MONSTER系列，更集結了罐頭豬LuLu、Esther Bunny等多款人氣IP精品。此外，顧客消費滿指定金額，還可參加新春手作工作坊，或換領設計師簽名會籌號。

「PP X MONSTER 新春祈福慶典」

日期： 2026年1月30日至3月1日

時間： 上午10:00 至 晚上10:00

地點： 尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX

PP X MONSTER 設計師簽名會

日期： 2026年2月15日 (星期日)

時間： 下午2:00 至 晚上6:00

地點： LCX 正門

參加方法： 於1月30日至2月15日下午5時前，於期間限定店消費滿HK$300 (須包括至少一件PP X MONSTER產品)，即可換領簽名會籌號乙張 (名額100個，換完即止)。

回到目錄

AIRSIDE與韓國原創人氣插畫《ZIZONE》帶來「ZIZONE招財貓士多」，以美式漫畫風格與主角粉紅貓PINGO的粉紅色主調，帶來與別不同的新春賀年裝置，與大家及毛孩一同迎接新年。粉紅貓PINGO變身成4米高的吹氣招財貓坐鎮於巨型花形全盒中，全盒中的鯛魚燒與炒香栗造型粉紅貓與大家打卡，場內還設有粉紅貓PINGO愉快糖果區，重溫於士多夾糖果的時光。此外，現場還有逾3米高的金桔許願樹下以及，BREAD18車站主題打卡位，大家一同許下新春願望！商場帶來ZIZONE於香港首間限定店，除了人氣商品之外，還推出主題揮春，粉絲不要錯過！

此外，AIRSIDE與「Mr n Mrs Moon」及Freeture Concept聯手舉辦「月星高照迎赤馬」的大型年宵市集，集合逾80個本地文創品牌及年宵攤位迎接馬年，讓大家入手賀年手工藝、賀年食品、年花等年貨。場內開設Mr n Mrs Moon《Horse成雙》雙月年宵主題店，推出多款限定商品，完成指定步驟更可獲得招財門牌。現場設有AI+AR貼紙相機體驗，即時將大家轉化成精緻3D風格，融入主題揮春畫面中，甚為特別！

AIRSIDE「ZIZONE招財貓士多」

日期：2月4日至3月8日

時間：上午10:00 至 晚上10:00（期間限定店：上午11:00 至 晚上9:00）

地點：AIRSIDE 2樓中庭

「月星高照迎赤馬」年宵市集

日期：2月11日至22日

時間：中午12:00 至 晚上8:00（AIRSIDE 3樓及4樓購物走廊）、中午12:00 至 晚上9:00（AIRSIDE地下戶外廣場）

地點：AIRSIDE 3樓及4樓購物走廊（2月11至22日）、AIRSIDE地下戶外廣場（2月11至16日）

回到目錄

LEGO香港於今個新春在屯門市廣場帶來「新春駿藝樂園」，以近40萬粒LEGO顆粒打造樂園，感受駿馬奔騰的氣勢。場內最引人注目的是「六駿奔騰躍新春」主題裝置，致敬近代中國國畫之父徐悲鴻大師的《六駿圖》，此外，由「徐悲鴻藝術委員會」官方認證的「「LEGO®駿馬幻影圖」，同樣以顆粒及3D幻視藝術手法呈現駿馬氣勢。現場設有加入AI元素的3大互動遊樂區，體驗LEGO無限創意與新春喜慶家庭樂。顧客於現場活動中完成指定遊戲及集齊印章，可於屯門市廣場內的樂高認證專門店兌換揭揭卡乙張，有機會贏取LEGO現金券、LEGO產品、LEGO利是封套裝等禮品。

此外，銅鑼灣百德新街設有3米高巨型LEGO®許願樹，由樂高®專業認證大師洪子健先生精心設計，將傳統許願樹的祝福文化注入獨有的創意玩樂元素。大家只需要掃瞄許願樹前的二維碼，即可選擇心儀的祈福方向，像拋寶牒一樣揮動手機，把祝福拋到許願樹。成功許願後，畫面顯示福氣高度，福氣度最高的10位參加將獲得禮品。

屯門市廣場 x LEGO®「新春駿藝樂園 」

日期：1月30日至3月4日

時間：下午1:00 至 晚上8:00（平日）、中午12:00 至 晚上8:00（星期六、日及公眾假期，2月14至16日至晚上9:00）

地點：屯門市廣場1期1樓中央廣場

換領「LEGO® 馬年揭揭樂」

日期：1月30日至3月4日

時間：下午1:30 至 晚上8:30（平日）、中午12:30 至 晚上8:30（星期六、日及公眾假期，2月14至16日至晚上9:30）

換領地點：屯門市廣場1期2樓2217號舖 LEGO®認證專門店

參加方法：於「新春駿藝樂園」活動中完成三大遊戲區內的兩項遊戲，即可獲得指定印章，集齊兩個指定印章即可於屯門市廣場內樂高認證專門店兌換揭揭卡乙張

巨型LEGO®許願樹

日期：2月9日至3月1日

地點：銅鑼灣百德新街

回到目錄

文:RY

資料及圖片來源:官方提供