大家樂超值燒味孖寶優惠！$60有半斤叉燒+半隻五指毛桃雞 一連4日3pm後搶購

大家樂再度推出$32特價叉燒！連鎖快餐店向來是港人解決三餐的熱門選擇，近日大家樂推出限時外賣燒味優惠，以超划算的價錢，讓顧客能輕鬆為家庭晚餐斬料加餸。當中全新的「$60燒味孖寶」組合，有齊五指毛桃雞及叉燒，一次過有兩款招牌燒味，絕對是省時又美味的晚餐首選。

大家樂特價燒味回歸！$60歎招牌叉燒+五指毛桃雞

大家樂$60燒味孖寶優惠！歎招牌叉燒+五指毛桃雞

大家樂半斤叉燒優惠每次推出都會掀起全城搶購熱潮

提到大家樂的燒味，許多食客都會立即想起曾掀起全城搶購熱潮的「$30半斤叉燒」優惠，此優惠長期以來深受歡迎，因價格親民且品質穩定，比起坊間不少燒味檔更為實惠，每次推出總能成為城中熱話，更獲不少網民大讚性價比高。

大家樂$60燒味孖寶優惠一連4日供應

由即日起至1月30日期間，大家樂一連4日再度推出「超值家餸有得揀」的$60燒味孖寶優惠。這個組合非常適合想食得豐富的家庭，孖寶包括半斤份量的叉燒及半隻五指毛桃雞，適合一家大細享用。

大家樂的叉燒素來有口碑，於自設燒味工場每日新鮮明火燒製，肥瘦均勻，軟腍多汁。而五指毛桃雞則是另一款招牌燒味，雞肉口感嫩滑，更滲透著五指毛桃獨特的香味，清新不膩。

$10起加配糖水/葡撻/雞翼/紅腸

除了孖寶優惠，顧客亦可以根據個人喜好選擇單點。想盡情享受叉燒的美味，可以$32單點價購買足半斤的份量；若喜歡五指毛桃雞的話，則可以$49的優惠價購買原隻一斤重的免斬雞，或以$68選擇斬件服務，方便食用。

為了讓晚餐更圓滿，大家樂還貼心增設「加餸專區」，只需以$10優惠價，即可加購白飯及糖水各一碗，或換購兩件香酥鬆化的葡撻。另外，加$12則可加配滷水雞中翼拼紅腸，或是滷水雞腎拼紅腸，讓整頓飯菜變得更為豐盛。

大家樂「超值家餸有得揀」優惠

2大連鎖快餐優惠 一粥麵/大快活

1. 一粥麵︰快閃優惠$99羊腩煲

一粥麵由1月28日至30日限時推出暖胃煲仔菜優惠，原價$198的枝竹羊腩煲，現以半價$99發售。這道菜選用一磅肥瘦均勻的羊腩，配以秘製醬汁燜煮，並附送一份唐生菜，性價比極高。餐廳亦同步推出另一款經典小菜紅燒原隻豬手，可以$38的優惠價購買，無論是佐飯或加餸，都是實惠的選擇。

2. 大快活︰App會員尊享全單8折

連鎖快餐集團大快活由即日起至1月30日，其手機App會員可享限時優惠。會員透過App點選各時段的堂食或外賣，結賬時全單即享8折。優惠涵蓋全日4市的套餐及單點美食，但折扣不適用於購買零售產品、千層花型蛋撻、指定茶市與晚市套餐，以及盆菜和派對美食。

資料來源︰大家樂 Café de Coral、大快活 Fairwood、一粥麵