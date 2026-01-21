大家樂優惠攻略！店內1招激慳$40 茶市晚市都適用

大家樂一向價格親民，是成為許多港人日常用餐的熱門選擇。近日大家樂與WeChat Pay HK聯手推出多重震撼優惠，讓顧客在享受美食的同時，輕鬆節省開支。由即日起至2026年2月28日，只要使用WeChat Pay HK付款，便有機會慳足HK$40，絕對是精明消費者的福音！

大家樂 ｘWeChat Pay HK優惠：密密食勁賺2000 WePoints

對於大家樂的忠實粉絲而言，這項「大家樂消費任務」絕對不容錯過。用戶只需在WeChat應用程式內，進入WePoints頁面並成功報名參加任務，該月於大家樂使用WeChat Pay HK付款消費滿5次，即可輕鬆賺取額外的2000 WePoints，讓每一次的消費都變得更有價值。無論是享用一頓豐富早餐，還是購買一份滋味下午茶，都能為您帶來額外回贈。這些 ＷePoints 積分不僅能快速累積，更可在WeChat Pay HK內「當錢使」，例如在大家樂茶市消費滿$40減$3、上午11點後滿$60減$6，邊食邊儲邊慳。

掃描大家樂店內QR Code 輕鬆領取$15即時優惠

除了積分回贈，最直接的慳錢方式莫過於即時現金折扣。活動期間，顧客只需親臨任何一間大家樂分店，掃描店內的宣傳物料上的指定QR Code，即可領取總值$15的電子優惠券組合。這個組合非常實用，涵蓋了不同消費金額的折扣，包括「滿$10減$2」、「滿$30減$3」及「滿$100減$5」，另外還有一張適用於大家樂小程序的$5專用券。無論您是單獨用餐，還是與親友共享大餐，總有一張優惠券能派上用場。

新用戶專享禮遇 WeChat Pay HK豪送$20迎新賞

如果您是首次接觸WeChat Pay HK的用戶，那就要把握這個迎新獎賞了。新用戶只要完成登記，即可獲贈兩張價值HK$10的大家樂專用現金券，合共$20。這份迎新禮物可謂誠意十足，讓您首次體驗電子支付的便捷時，就能立即享受到現金回贈。這兩張現金券可用於購買大家樂的各款招牌美食，如香濃的「紅豆冰」或外脆內軟的「西多士」，讓您的用餐體驗更添驚喜。

大家樂 × WeChat Pay HK 多重賞優惠詳情

優惠期限： 由即日起至2026年2月28日

優惠詳情：

每月任務： 於WeChat Pay HK報名後，當月在大家樂消費滿5次，即賞2000 WePoints。

掃碼領券： 到店掃描QR Code，可領取總值$15的優惠券組合（$10減$2、$30減$3、$100減$5、小程序$5券）。

積分當錢使： 可用WePoints兌換茶市消費滿$40減$3，或上午11點後滿$60減$6之優惠。

新用戶獎賞： 首次登記WeChat Pay HK即送$20大家樂現金券（2張$10券）。

條款及細則： 優惠僅適用於WeChat Pay HK香港用戶。 所有優惠券、獎賞及兌換名額數量有限，先到先得，送完或換完即止。 經由掃碼領取的優惠券有效期為2日。 活動受相關條款及細則約束，詳情請參閱大家樂店內宣傳品或WeChat Pay HK應用程式內的公佈。



2大連鎖快餐優惠 美心MX/大快活

1. 美心MX $32起港式早餐

美心MX推出$32「是日靚粥」配酥脆油炸鬼套餐，還提供了多款點心加配選項，打造豐富組合。除基本粥＋油炸鬼餐外，只需$3起，即可升級至香煎蘿蔔糕或港式燒賣套餐，CP值極高。此外，早餐系列還有腸粉可供選擇，嫩滑的腸粉配上特製的醬汁，是另一款不容錯過的美味。

2. 大快活派$30現金券

即日起至2月1日，大快活聯同八達通推出限時優惠。顧客凡於「大快活」手機App或分店自助點餐機單次消費滿港幣$50，並使用八達通付款，即可在下個星期一於「大快活」App內獲贈$10電子現金券一張。在為期三週的推廣期內，每週均可賺取一次，總回贈高達$30，讓您在享受美食的同時節省更多。

