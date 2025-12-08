未來老公「有仔有樓」 母親再婚欲棄公屋戶主資格  女兒憂無家可歸：係咪一定要搬走？

一場黃昏戀愛，竟成為一對兄妹失去家園的倒數？近日，有網民於社交平台求助，指自己母親再婚，而其未來丈夫本身擁有私人物業，自己與兄長面臨可能需要遷出公屋的困境，徬徨求助引起了不少網民熱烈討論。

母親再婚恐失公屋戶主資格 女兒徬徨：一定要搬走？

事緣，有網民在Facebook 群組「公屋討論區」發文，分享其家庭正面對的居住問題。事主與母親及兄長本同住於一公屋單位，該單位戶主為其母親。近期事主母親計劃再婚，由於再婚對象擁有自置物業，也有自己的兒子，因此事主兄妹也表明即使母親婚後，也不會選擇與繼父一家同住。

然而，她引述母親的說法，指她婚後必須在公屋戶籍上除名，而隨著戶主遷出，她與兄長也將失去現有居所。面對可能失去居所的困境，事主感到無助，遂在網上發文求教：「想問下咁既情況我地係咪真係一定要搬走？」

網民批事主母親「戀愛腦」 建議即搞轉戶主

帖文一出，不少熱心網民紛紛提供意見及分析。有網民建議，事主母親可在婚前申請「轉戶主」，將戶主身份轉移給其中一名兒子，但提醒此舉可能需要進行資產審查。亦有網民指出，現行政策下，夫婦婚後不強制要求配偶加名，但任何涉及婚姻狀況的文件申報，都必須如實申報配偶的資料，這將影響日後申請居屋等資助房屋的資格。

另一方面，部分網民將焦點放在家庭倫理上。有人質疑事主母親「戀愛腦」，認為在子女居住問題尚未解決前，應先考慮清楚婚姻的必要性，有留言直指：「為咗結婚到時搞咗冇咗間公屋，人哋又同佢分手乜都冇晒，最慘嘅係自己仔女都唔諗！」

不過，也有網民勸事主應盡快尋求辦事處協助，在母親再婚前處理好戶主轉換事宜，以免其未來繼父的物業影響整個家庭的公屋資格，最終導致「屋都無得住」。

房署規定：家庭狀況有變，必須立即通知

根據房屋署的現行政策，租戶在若家庭狀況有所變更，必須立即通知所屬的屋邨辦事處。公屋租約規定，單位僅供戶主及名列租約的成員居住，任何因出生、死亡或其他情況導致的家庭狀況變動，戶主均需申報。此外，為確保公屋資源合理分配，房署職員會每兩年進行一次家訪，以核實租戶的住用情況。

延伸閱讀：港男批評居屋走廊1現象 斥每戶都有自私鄰居 網民反應兩極：冇阻礙你出入VS鬥自私唔蝕底