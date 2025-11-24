港男批評居屋走廊1現象 斥每戶都有自私鄰居 網民反應兩極：冇阻礙你出入VS鬥自私唔蝕底

住宅內的公共走廊空間本應暢通無阻，惟偶爾也會出現被雜物佔用的情況，影響居民生活及安全。有港男於網上社交平台批評居屋走廊出現1個現象，令他形容每家每戶都有自私家人。帖文引起網民熱議，部份網民反應兩極，一方認為街坊擺放整齊亦無阻礙事主出入，另一方則認為住戶自私怕蝕底，「隔離屋做我唔做咪好蝕底？」

港男批評居屋走廊1現象 斥每戶都有自私鄰居

住所走廊位置屬於公共空間，如果擺放雜物的話，可能會阻礙他人出入，甚至釀成危險，危害到住戶安全。有港男於網上分享路經居屋走廊時的見聞，發現走廊的4戶人家都各自「停泊」一架買餸車仔，方便家人出入時使用，部份住戶更擺放多對鞋履於走廊位置。事主表示自己並非居於該處，「不過佢哋阻住我推貨俾佢」，只是欣賞住戶擺放得相當整齊，但他同時認為「始終擺喺走廊就係唔啱」。

網民反應兩極：冇阻礙你出入VS鬥自私唔蝕底

帖文引起熱議，有網民認為住戶擺放整齊，如沒有阻礙事主日常出入，「就包容他們吧！你都會有老的一天，香港住所真的太細！」、「香港地方細，唔阻到你咪算囉」。有網友覺得即使「泊車」後，走廊仍有不少空間且沒有雜亂擺放，「條走廊好闊，泊喺側邊我覺得可以」、「其實以擺嘢出門口嚟講，佢哋算幾企理」、「成條巷咁做，似佢哋唔介意而且有共識多啲」。

不過，有網民持相反意見，認為走廊擺放雜物影響安全，不是每件事都可以約定俗成，「有白車經過或走火逃生，都會做成阻礙」、「一旦火燭真係累街坊」。網民認為假如縱容下去，日後或可能擺放越來越多雜物，「擺一兩件有人投訴，咁就唔會再咁理所當然繼續擺，如果你由得佢，咁就會越來越多」、「依家公屋走廊有單車、鞋、晾衣架，就連鞋櫃都可以放埋出去」。有網友分析住戶或出於「唔執輸」的心態，「有樣學樣啫，心諗隔離屋做我唔做咪好蝕底？」、「因為個個都自私，所以大家都冇所謂，今日一架買餸車，聽日又唔知搞啲咩，大家鬥自私唔好蝕底」。

