大埔宏福苑五級火｜女童痛失已停產珍貴公仔 善心網民遠在日本一見即落單

大埔宏福苑五級火災令社會籠罩悲傷，無數家庭一夜間失去家園與珍藏回憶。就在災民最無助之際，一位網民發起了暖心行動，為宏福苑一名小女孩尋找因火災而失去的米妮公仔，有居住在日本的網民更跨越兩地網絡，在二手平台為她買下一款已停產的公仔，展現了香港社會的互助精神。

大埔宏福苑女童火災痛失已停產珍貴公仔 善心網民遠在日本一見即落單

網上發帖尋物 盼重獲珍貴公仔

大埔宏福苑於早前發生嚴重火災，導致多戶居民蒙受重大損失。在災難的陰霾下，有網民在社交平台上分享了一段感人經歷，試圖為一名受災小女孩尋回其珍貴的童年玩伴。據該名熱心網民描述，一位宏福苑的家長提到其女兒在火災中失去了一隻期間限定售賣的米妮公仔，並指這隻公仔當年是「搵勻全世界，網購自台灣嘅唯一一隻」，早已停產，對小女孩意義非凡。

帖主在得知此事後，主動提出「想買返隻米妮公仔畀小朋友」，但家長表示尋找困難。為此，他向家長索取了公仔的舊照，並在網絡上發起了尋物帖文，希望藉助網民的力量，為小女孩找回失去的公仔。

居日港人見二手平台有賣即落單

帖文一出，不少網民一同在網絡協助尋找有售賣公仔的地方。有居日港人於日本二手買賣平台上，找到款式相同的公仔，並在看到「on-sale」的狀態便立刻付款，「我local買好方便，膽粗粗入咗手先，到咗香港再夾下點樣交收」，盼望能盡快交至小女孩手中。此外，許多網民亦主動留言表示可以幫忙從日本帶回香港交收。

帖主隨即留言感謝網民，「多謝大家嘅幫忙，希望到時公仔畀到阿女手上，佢會開心返少少」，並坦言其實他與小女孩的母親亦擔心她收到公仔後會勾起一些不好的回憶，「其實我哋都唔肯定囡囡收到會係點樣嘅心情」，但他們深知，對於小女孩而言，「最唔開心係冇咗兩隻公仔同埋由細到大玩嘅公園冇咗」。目前，除了成功尋回的「米妮公仔」，帖主也正積極為小女孩尋找另一隻失去的公仔。

資料來源：kityicat＠Threads