大埔宏福苑五級火｜網傳災民被困火海生死剖白 走廊救鄰居入屋 獲救一刻回望家園「什麼都想帶走...卻什麼都帶不走」

大埔宏福苑周三（26日）發生五級大火，一連7座樓宇受波及，近二千戶居民受到影響，至今造成最少94人死亡，76人受傷。事發至今三日，網上流傳一名災民的親身剖白，指自己家住宏福苑二樓，在與家人通話時得悉火警，經歷了一場生死關頭。 他在伸手不見五指的濃煙中，冒險救出鄰居，一度以為生路已絕，其後幸由消防員以雲梯救出。數萬網民紛紛湧入為他讚好留言，並送上祝福：「最緊要人無事，咩都可以再來」。

獲太太通知方悉火災 走廊滿佈濃煙被困家中

事發當日，事主正在家中休息，接到太太電話通知方知發生火災。他憶述，當他一打開門，眼前瞬間「一黑、濃煙將我吞噬」。

網上社交平台流傳一名大埔宏福苑災民死裡逃生的個人經歷。事發當日，事主正在家中休息，接到太太電話通知方知發生火災。他憶述，當他一打開門，眼前瞬間「一黑、濃煙將我吞噬」，即使開了手機電筒仍「伸手不見五指、呼吸困難」，只能馬上關門退回屋內。在與太太的通話中，他得悉大堂已成火海，不禁感到「最後的生路已經斷絕」，將要被囚禁在這「名為『家』的煉獄之中」。

冒險衝出走廊救鄰居 「我不是孤軍作戰」

絕望之際，他聽到走廊有呼叫聲，遂「拿著濕毛巾、毫不猶豫衝出去」。不足十秒，他已感到雙眼刺痛、喉嚨熾熱，深知若不救人，後果不堪設想。他沿牆邊摸索並呼喊「快過來」，最終觸碰到鄰居夫婦並將他們拉回自己家中，事主指當刻「鬆了一口氣、而且覺得我不是孤軍作戰了」。事主為他們提供濕毛巾及水，眼見他們衣衫單簿穿著拖鞋，又為他們提供適合逃生的衣物及鞋襪，並安慰道：「我們死不了的！」

數小時靜待救援 獲救一刻回望家中「什麼都帶不走」

在等待救援的數小時裡，他靜坐窗邊，看著「無數燒著的雜物，如同黑色雪花，混雜著火星，從天而降」，心中充滿無力感。他坦言：「生存，還是死亡？這個終極的哲學命題，從未如此具體而猙獰地擺在眼前。而答案，卻不在我手中。」他致電身在國外的母親報平安，但掛線一刻「眼中帶有淚光、好像有點生離死別的感覺」。

呼吸逐漸變得困難，鄰居夫婦開始氣喘。直至傍晚六時，消防員駕起雲梯展開救援。他本著「我比較後生、我還可以忍受多一會、你們先離開吧」的念頭，讓鄰居夫婦先行獲救。在等待的最後時刻他環顧家中，「曾經廢寢忘餐、捱更抵夜噴油完成的模型、滿心歡喜收藏的限量版超合金...各種名牌的奢侈品... 孩子喜歡的玩具、妻子重視的東西」，他不禁感嘆「什麼都想帶走...卻什麼都帶不走」。

送院獲救無家可歸 網民紛湧安慰「必有後福」

事主在獲救後被送往醫院觀察。對於出院，他以往總是迫不及待，但這次當護士問及時，他只是「搖搖頭默不作聲」，並自問：「我還能回家嗎？」這場大火讓他深刻體會到，「在無常面前，我們從來都不是主人，只是暫時的、脆弱的棲居者。」他感激消防員冒着生命危險將他們救出，並在最後寫道，「Though times are tough, our spirit is tougher. Let's heal and rebuild together.（儘管時局艱難，但我們的精神更堅韌。讓我們一起療癒並重建。）」

他的經歷在網上廣傳，其英勇救人的行為及對人生的反思，也感動了無數網民。數萬名網民為他讚好打氣並留言鼓勵，「如此危難關頭仲可救多兩個人，功德無量」、「多謝你冇放棄，仲救咗一對夫婦」、「希望您此生健康平安，富貴無憂」、「一生平安 必有後福」。

資料來源：大埔 TAI PO群組