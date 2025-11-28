大埔宏福苑五級火︱災民父母一生不貪資助 「過唔到自己個關」拒領義工飯盒 女兒冀明白︰互相惠澤係福氣

習慣自力更生的人往往不輕易接受他人幫助，然而，一場突如其來的災難，卻讓這些人重新審視「接受幫助」的意義。大埔宏福苑周三（26日）發生五級大火，導致逾千名居民家園盡毀，無家可歸。許多熱心街坊紛紛自發收集應急物資，齊心協助災民，展現了社會守望相助的精神。日前有位女生在社交平台發文，細述為災民父母領物資的經歷，由最初的掙扎到最終接受援助，明白到「互相惠澤都是一種福氣」，引起網民熱烈回應與支持。

宏福苑災民父母一生不貪津貼 父︰冇諗過一夜之間燒成咁

日前有位女網民在社交平台Threads上發文，細述與父母「人生第一次成為災民」及奔波找物資的經歷。她指自己已外嫁及搬走，嚴格來說父母才屬真正災民。她描述父母是「比較內斂，好有自己想法」，從小教導她們要自給自足，「啲咩政府津貼，就算佢哋有資格都唔會申請，成日話留俾有需要嘅人」。

然而，當她親眼看到兩老「望住個火海…每一蚊都係自己努力用血汗去賺去建立嘅家變成全黑色」，父親更說出一句「冇諗過屋企可以一夜之間燒成咁」時，事主形容自己非常心痛。

為了兩老，事主當日走勻全大埔找不同物資，而習慣了「靠自己」的她，東奔西走由那打素醫院走到大埔墟，沿途更「一路行一路行喊…眼淚係咁滴」，感到「真係好攰，好攰好攰好攰」。幸而她在途中遇到位好醫生，得以領到糖尿藥物，才發現「原來肯俾人幫真係舒服好多」。

母親因「過唔到自己個關」拒領飯盒 事主︰互相惠澤都係一種福氣

她續指，儘管經濟上並非沒能力，能夠負擔父母住酒店或租屋，但站在物資站前，她竟「冇靈魂咁走埋去攞咗兩卷廁紙」。而義工們知道她們住在宏新閣，更「執咗好多物資俾我」。最後她強忍淚水與母親會合，卻發現母親因「過唔到自己個關」拒領義工分發的飯盒」，而「好暈，好肚餓」。

事主感慨表示，「有時唔可以判斷老人家嘅思想」，只能苦勸她這些物資是大家想為這件事出一分力而預備的，「身為災民用上佢哋嘅資源，先至唔會辜負佢哋嘅力氣同埋目的」，而今日的事件更令她明白到，「呢個係互相惠澤嘅福氣，並唔係因為我哋要被可憐」。

網民鼓勵事主「接受俾人幫」︰也是一種愛同福份

帖子一出後迅速在網上引起廣泛迴響，許多網民紛紛留言表達關心與支持。有網民指出，這種互助並非「幫助」，「係善用資源同重新分配資源」，強調「每個人都可能有幸同不幸嘅時候，社會係有義務同責任做資源整合」。

不少人更鼓勵事主及其他災民要「接受俾人幫」，認為「允許自己接受幫助，也是一種愛同福份」，而且「香港人幫香港人係好有愛」，呼籲「有需要記得同人講，全香港人都會撐」，給予災民精神上暖心的慰藉。



資料來源︰Threads