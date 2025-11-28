大埔宏福苑五級火｜冰粒老闆為消防降溫 收義工電話即運冰到場 分文不收獲網民盛讚：真英雄

大埔宏福苑周三（26日）發生五級大火，焚毀數千人家園，奪走無數性命，令全城陷入悲痛。在災難之中，港人守望相助的精神再次燃亮。有網民深夜致電冰粒公司求助，希望為前線消防員送上冰塊降溫，老闆不但一口答應，更無懼辛勞，親身將物資送到現場，並拒絕收費。這一無私舉動感動了無數網民：「無出過聲咁幫人係真英雄」。

義工深夜致電冰粒供應商求送冰 老闆立即答應：唔好講錢

有網民在社交平台上分享，指大埔宏福苑發生五級大火後，眼見前線消防員進出火場救人身心俱疲，故希望盡一點綿力，為他們送上物資以表支持。該網民身處海外，但心繫香港，於是「就咁上網搵個電話打電話去公司」，聯絡上一間名為「德保」的冰粒供應商。她憶述，接電話的羅先生當時「應該係喺屋企照顧緊小朋友」，但仍然耐心聆聽其需求。事主本想支付費用，但羅先生的第一句回應卻是：「唔好講錢住」、「要點樣安排你教我話我知，我驚我做得唔好幫唔到手」，這番話讓事主深受感動。

翌日早上，羅先生立即將大量冰粒送到物資站，更分毫不取。事主在帖文中感激地寫道：「感謝您無私嘅奉獻…… 到最後佢都冇收過一分一毫。多謝你！香港需要你們。」其後，羅先生的太太亦在帖文下留言，代丈夫感謝事主的有心，並謙虛地表示「只係為港人出一點力，不足掛齒」。羅太太又透露，大埔是她成長及充滿回憶的地方，看新聞報道時不禁難過落淚。雖然當晚本是丈夫媽媽的生日，又遇上家中大裝修，但丈夫仍表示要放下家中瑣事，「想出一點力，向消防員致敬」。

凍飲為消防降溫 網民感謝冰粒公司：人間有情

事主其後再度分享，在2016年迷你倉大火事件時，已嘗試尋找冰粒為現場消防提供凍飲降溫。當時她打了無數電話，獲捷安冰粒公司義不容辭相助。事隔數年，香港再遇無情大火，捷安冰粒公司亦再次出手，與德保冰粒的羅先生同樣將冰粒送到現場。事主充滿人情味的帖文在網上迅速傳開，引來數萬名網民讚好及分享。眾人紛紛被兩間冰粒公司、羅先生一家的善舉所感動，大讚「香港人精神」、「好人有好報」、「人間有情」，並稱「無出過聲咁幫人，呢啲係真英雄」、「respect」。不少留言指，在災難面前，這種來自民間的無聲奉獻，正正體現了真正的香港精神。

圖片及資料來源：aoyama_mama＠thread、德保雪粒、捷安冰粒

