深水埗特賣城低調支援宏福苑災民 市民買一車物資象徵式收$200 老闆：買幾多送幾多

生活百科
更新時間：17:25 2025-11-27 HKT
發佈時間：17:25 2025-11-27 HKT

香港每遇上天災人禍，市民總能在危難中展現守望相助。大埔宏福苑昨日（26日）下午發生五級大火，造成55死逾70傷，數百居民無家可歸。除了政府跨部門全力救援，民間力量亦迅速湧現，有市民昨日自發到深水埗一帶購買日用品支援災民，竟獲區內知名雜貨店以近一折成本價結帳，更額外贈送大量物資，感動人心。

深水埗特賣城低調支援宏福苑五級火 一車物資象徵式收$200

市民上門買物資加送毛巾、尿袋、襪子、紙巾 

大火發生後，大批宏福苑居民被安排到臨時庇護中心，急需毛巾、尿片、紙巾、洗手液等日用品。昨晚開始已有市民自發送物資到場，但需求龐大，物資一度短缺。有網民決定親自到批發市場大量採購，再運往災區。

網民與朋友，自發到深水埗特賣城選購日用品，期間只是小聲商量購買數量，附近員工一聽到他們是要「去幫手」，立即熱情回應：「等咗有心人好耐。」店方二話不說帶他們見老闆，高層即場承諾「買幾多佢哋都送幾多」，更即時加送毛巾、尿袋、襪子、尿片、紙巾、洗手液等，數量多到「自己都唔記得」。

員工動員細心Pack箱幫手分類

員工更即場動員十幾人幫忙手包裝，又影相列印標籤貼在紙箱上，方便災民日後辨認。原本預計幾萬元的貨款，最後「只收一折都唔夠」，店方更主動聯繫附近藥房及供應商額外捐贈物資，最終只象徵式收取二百元。事主在帖文中感慨：「香港人真係好癲」，又說「最黐線嘅係唔係買幾多送幾多咁簡單」。

資料來源：kind.of.goods@Threads

