大埔宏福苑五級火｜敍福樓CEO黃傑龍發帖關心逾千名員工 獲網民讚「好老闆」：好人一世好福報

大埔宏福苑昨日（26日）發生五級火，火勢從宏昌閣外牆棚架開始迅速蔓延，造成嚴重死傷，全城陷入哀痛。同日晚上，敍福樓集團CEO黃傑龍在社交平台上，透露已即時關心集團旗下員工是否有受火災影響，協助他們渡過難關，並呼籲各界僱主響應，獲網民大讚「好老闆」。

黃傑龍FB關心受大埔宏福苑五級火影響員工 獲讚「好老闆」

即時安排公司人事部查詢逾千員工 黃傑龍：自己能力範圍內能做的

黃傑龍昨日於個人Facebook專頁上發帖，表達作為普通市民的無力感，「作為渺小的個人，能做的就是在自己能力範圍內看看有冇能做的」，同時透露已即時行動，安排公司人事部去查詢集團旗下所有的餐廳員工資料，看看有沒有同事住在起火的宏福苑，以盡快提供合適的支援。

呼籲各界僱主響應

此外，黃傑龍又呼籲其他僱主可以採取相同做法，幫助自己的員工，並表示「除此之外，就係祈禱及祝福了」。帖文迅速獲得數千個讚好及轉發，網民紛紛留言讚賞「希望香港多啲好似你咁嘅老細」、「好人一世好福報」、「你呢啲真係好老闆，我都未見自己公司有人出嚟問有無同事需要協助」。

同時，亦有網民感嘆現實落差，指「喺Threads見到有員工屋企著晒火，個老闆都唔俾佢放工返屋企呀」，更有人呼籲「希望多些老闆響應」。不少網民亦提到已有小店自發派發食物予受影響居民。

資料來源：黃傑龍 Simon - 窮富翁 好人好事