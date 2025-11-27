深水埗社區二手店12月底結業！屹立區內逾20載 $5毛公仔/$8童裝助基層 2原因不捨離場

非牟利團體「勞資關係協進會」設於深水埗的「社區二手店」自2002年開業，一直以「惜物環保、資源再分配及創造有意義的合作勞動」為理念，屹立社區23年，提供回收及二手買賣服務，出售$5毛公仔、兒童書籍及$8童裝等，幫助無數基層家庭，惟最近店方宣布將於12月底正式結業，讓不少街坊及舊客相當感慨，「感謝你地多年來嘅付出」。

深水埗社區二手店12月底結業！宣布2原因不捨離場

本地零售業經營環境面臨不少挑戰，就連社福機構亦未能倖免。日前，「勞資關係協進會」旗下「社區二手店」在社交平台發布結業公告，表示位於長沙灣青山道門市及荔枝角長順街的回收中心將營業至2025年12月28日。

「社區二手店」於通告中表示「作為一個非牟利社區經濟項目，在長期沒有資助下能持續經營至今，全靠得到社會各界的慷慨支持。」他們又坦言，由於團隊不少成員已屆退休年齡，加上疫情後經濟持續嚴峻，經營愈發困難，終不得不作出結業決定。店方最後寫道：「在此再一次感謝支持我們多年的社區街坊和各方好友，祝大家過去惜物積福，未來生活豐足！」

據通告顯示，回收物品計劃暫定至2025年12月17日，若捐贈過於踴躍，不排除提早停止回收物品，12月初將另行公布。為避免積存過多或需求低而造成浪費，即日起暫停回收衣服、文具、兒童書、BB用品及製衣用品。

街坊不捨送祝福：感謝你哋多年來嘅付出

不少街坊及網民得知消息後大嘆可惜，更不少人表示由細到大都在店內買玩具、書本、童裝，甚至傢俬，有網民留言：「由深水埗開始捐咗20幾年，好可惜！」 有光顧多年的客人感謝店方多年來為社區及基層的付出，「感謝你地（哋）多年來既（嘅）付出，買過陪我長大既（嘅）玩具，教我知識既（嘅）書本，亦同時俾左（咗）機會我，將有用物品傳承下去，俾更多有需要既（嘅）人，呢份恩情，永遠銘記。」

另一位為人父母的街坊則表示，「由剛開業買自己物品到結婚生小朋友再嚟買小朋友物品。捐物買物，物盡其用。就算離港多年，每次回來必定到訪社區二手店。慶幸在12月回來，可以跟社區二手店好好說再見。」 亦有網民憶起多年前購傢俬的經歷：「多年前有來買傢俬，今日各位功成身退，謹送上祝福。」

來源：社區二手店Facebook

文：LW