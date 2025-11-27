Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

深水埗社區二手店12月底結業！屹立區內逾20載 $5毛公仔/$8童裝助基層 2原因不捨離場

生活百科
更新時間：13:28 2025-11-27 HKT
發佈時間：13:28 2025-11-27 HKT

非牟利團體「勞資關係協進會」設於深水埗的「社區二手店」自2002年開業，一直以「惜物環保、資源再分配及創造有意義的合作勞動」為理念，屹立社區23年，提供回收及二手買賣服務，出售$5毛公仔、兒童書籍及$8童裝等，幫助無數基層家庭，惟最近店方宣布將於12月底正式結業，讓不少街坊及舊客相當感慨，「感謝你地多年來嘅付出」。

深水埗社區二手店12月底結業！宣布2原因不捨離場

本地零售業經營環境面臨不少挑戰，就連社福機構亦未能倖免。日前，「勞資關係協進會」旗下「社區二手店」在社交平台發布結業公告，表示位於長沙灣青山道門市及荔枝角長順街的回收中心將營業至2025年12月28日。

「社區二手店」於通告中表示「作為一個非牟利社區經濟項目，在長期沒有資助下能持續經營至今，全靠得到社會各界的慷慨支持。」他們又坦言，由於團隊不少成員已屆退休年齡，加上疫情後經濟持續嚴峻，經營愈發困難，終不得不作出結業決定。店方最後寫道：「在此再一次感謝支持我們多年的社區街坊和各方好友，祝大家過去惜物積福，未來生活豐足！」

據通告顯示，回收物品計劃暫定至2025年12月17日，若捐贈過於踴躍，不排除提早停止回收物品，12月初將另行公布。為避免積存過多或需求低而造成浪費，即日起暫停回收衣服、文具、兒童書、BB用品及製衣用品。

街坊不捨送祝福：感謝你哋多年來嘅付出

不少街坊及網民得知消息後大嘆可惜，更不少人表示由細到大都在店內買玩具、書本、童裝，甚至傢俬，有網民留言：「由深水埗開始捐咗20幾年，好可惜！」 有光顧多年的客人感謝店方多年來為社區及基層的付出，「感謝你地（哋）多年來既（嘅）付出，買過陪我長大既（嘅）玩具，教我知識既（嘅）書本，亦同時俾左（咗）機會我，將有用物品傳承下去，俾更多有需要既（嘅）人，呢份恩情，永遠銘記。」

另一位為人父母的街坊則表示，「由剛開業買自己物品到結婚生小朋友再嚟買小朋友物品。捐物買物，物盡其用。就算離港多年，每次回來必定到訪社區二手店。慶幸在12月回來，可以跟社區二手店好好說再見。」 亦有網民憶起多年前購傢俬的經歷：「多年前有來買傢俬，今日各位功成身退，謹送上祝福。」

來源：社區二手店Facebook

文：LW

同場加映：九龍城AEON清貨大減價！內衣、家居褲一律$10 玩具/文具/12蚊店低至半價

最Hit
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
股市
15分鐘前
大埔宏福苑五級火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火勢受控 李家超視察災場
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
01:51
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
影視圈
3小時前
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社會
4小時前
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
商業創科
2小時前
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
00:42
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
突發
6小時前
大埔宏福苑昨日發生五級大火，燃燒近一日後仍未完全救熄，已造成至少44人死亡、58人受傷。
02:15
大埔宏福苑五級火｜建造界指八座同維修易「火燒連環船」 學會斥發泡膠堵通風口「錯得離譜」
社會
6小時前
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
社會
7小時前