九龍城AEON清貨大減價！內衣、家居褲一律$10 玩具/文具/12蚊店低至半價

時尚購物
更新時間：16:58 2025-11-26 HKT
發佈時間：16:58 2025-11-26 HKT

在零售業市況低迷下，香港多間連鎖超市紛紛調整營運策略。AEON九龍城廣場分店於近月屢次傳出結業傳聞，惟官方一直未有公布進一步消息。近日，有網民就發現該店正推出全場清貨優惠，涵蓋家居服、玩具、文具等精品，低至$10起即可入手，為港人帶來難得的平價購物機會。

AEON九龍城廣場店清貨優惠！打底衫/玩具/文具/12蚊店低至$10

AEON九龍城廣場店超市/百貨/Living Plaza大特價

近日，Facebook專頁「Aeon Channel」接連貼出多個AEON九龍城廣場分店優惠，當中包括超市、百貨、Living Plaza等部門，似乎是為清貨做準備。

據現場照片所見，AEON自家品牌「TOPVALU」的涼感內衣和家居褲由原價$79減至$10，款式及尺碼亦齊全。而文具精品及玩具更低至全場半價，盲盒、Sanrio公仔、迪士尼兒童玩具、幪面超人模型、Opanchu Usagi 底褲兔聯名精品等，深受大人細路歡迎的貨品均以超抵價發售。

 

AEON：12月1日起作休整，不排除不再重開可能性

AEON九龍城廣場分店自上個月開始已暫停「AEON DAY」及「周三新鮮日」等多項常規促銷活動，並在店內張貼全場清倉特賣的告示，引來各方揣測。網路上更不時流傳結業消息，有人指九龍城廣場即將拆卸重建，導致業主逆市加租，迫使AEON離場。不過，AEON在接受《星島頭條》記者查詢時，僅表示指該分店將於12月1日起作休整，目前尚未確定具體復業日期，且不排除不再重開的可能性。

 

資料來源：Aeon Channel

 

同場加映：一田超市限時優惠2折！ 設$20及買1送1專區 糧油雜貨/食材/日用品 加9.9起換米/油/紙巾

