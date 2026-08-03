馮漢賢 - 親子時間越多越好？校長破除3大迷思 親子相處最重要係...︱談經論學

一名家長訴苦：她每天下班趕回家，想方設法擠出時間陪伴兒子，卻總覺得自己做得不夠好。她不斷自責：「我是不是陪得不夠多？兒子會否想我花更多時間陪他？」言語間感受到濃濃的內疚感。然而，孩子的關注點又是否與家長的設想一樣呢？

了解孩子所想

父母需要真正了解孩子所想。示意圖

這讓筆者想起兒童發展專家Ellen Galinsky的著作《Ask the Children》。她花費5年時間，對全美1023名8至18歲兒童及其父母進行配對訪談與調查，開創性地直接「傾聽孩子的聲音」。雖然著作已出版多年，但研究結果仍對現今家長有很大啟發，當中的三大發現，至今仍顛覆着許多父母對「陪伴」的想像。

延伸閱讀：馮漢賢 - 經典行為實驗！揭示「進度感」比目標本身 更能提升動力︱談經論學

迷思一：孩子最想要的是「更多陪伴時間」。書中關鍵提問：若孩子能實現一個願望改變父母工作對他們的影響，他們會選甚麼？多數孩子的首選並非要父母「更少工作」或「更多陪伴時間」，而是父母在與他們一起時，表現情緒穩定。有孩子寧願少見父母，也不想見他們狀態不佳，如會說：「如果你壓力很大，就先去小睡。」此外，孩子常將父母的職場煩躁誤解為「自己做錯了事」，這對孩子成長並非好事。

迷思二：陪伴的「數量」決定親子關係好壞。比對數據顯示，父母在家的總時數與親子關係滿意度並無明顯關聯，關鍵反而在於「專注度」。書中指出，孩子最珍惜的不是家庭特備節目，而是一同晚餐、睡前聊天等日常儀式。人在心不在的長時間陪伴，對情感連結的傷害，遠大於短暫卻全心全意的專注時光。

延伸閱讀：馮漢賢 - 很擔心外評？校長親身接受外評培訓 發現益處意想不到︱談經論學

迷思三：雙職父母對孩子只有負面影響。研究發現，當父母在工作中找到成就感時，孩子反而展現更高的自豪感與獨立性。擁有職業母親的女兒，呈現更寬廣的性別觀念與職業抱負。但這並非鼓吹每位母親都要工作，全職媽媽的價值同樣珍貴。研究的真正結論是：影響孩子幸福的關鍵，不在於母親「是否」工作，而在於她在所選角色中，能否找到滿足感，以及能否給予孩子真心的關注。

明白這些，不會解決所有育兒難題，卻讓我們不再執着於陪伴時數。情緒穩定、專注與角色成就感，既是父母需要的修煉，也是孩子真正需要的身教。

撰文：香港布廠商會朱石麟中學校長 馮漢賢

本文標題原為〈子女想要的陪伴，真如我們所想的一樣嗎？〉。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<