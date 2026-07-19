馮漢賢 - 經典行為實驗！揭示「進度感」比目標本身 更能提升動力︱談經論學

「望梅止渴」的故事，我們都聽過。曹操用前方有梅林的想像，激勵了疲憊的士兵。它其實揭示了人類行為的特性：目標的「進度感」，比目標本身更能推動行動。

如何激發動力？

咖啡廳的經典行為實驗。示意圖

以下是一個經典的行為實驗：咖啡廳推出集點卡，A組拿到10格空白卡，要從零開始；B組拿到12格卡，但店家「預先蓋好兩格」。兩組實際都要消費10次才能換咖啡，結果B組完成率遠高於A組。

為甚麼呢？心理學家分析，可能因為B組感覺自己已邁出兩步，距離終點更近。那預先蓋好的兩格，雖是虛構的起點，卻點燃了真實的動力。

不過，筆者絕非主張用不存在的梅林，或根本不存在的蓋印來誘導小朋友。我想說的是：進展從來不是單一的。除了成果上的進步，能力上的提升、態度上的強化，同樣是真實且重要的進展。

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關鍵在於，我們能否用「多元」的眼光，去發掘小朋友身上那些看不見的成長，提示他們沒有注意到的「梅林」。

許多人習慣用「產出的成果」來衡量進展。如果為了提升語文能力而閱讀，那語文能力就是唯一的產出，但這些能力的提升並非一朝一夕，也較難直接觀察。如果我們只盯着「成果」，小朋友很容易因遲遲未見成效而氣餒：「都不覺得自己有進步！」

但若以「投入的次數」來看待進展，初階時讀5頁甚至1頁也可給予一格，目標設為一本書，認同每完成一小步，小朋友反而更願意持續翻頁。因為每一格的累積，都在告訴他：「你已經在路上了。」

我們要培養自己和小朋友一種核心思維和強大信念：成果是持續努力的累積。就像「磨刀不誤砍柴工」，看似緩慢的準備與投入，其實都在為將來的突破扎根。

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有了這種思維，我們才能持續給予自己眼前的「真實梅樹」，不是虛構的幻影，而是由每一次翻頁、每一滴汗水、每一個微小進步累積而成的踏實期望。

撰文：香港布廠商會朱石麟中學校長 馮漢賢

本文標題原為〈真實的梅林持續的動力〉。

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