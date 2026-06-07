馮漢賢 - 有溫書也未必高分！即學2招臨場應試秘技｜談經論學

最近NBA季後賽打得如火如荼，筆者作為籃球迷，自然也十分關注。雖然球隊實力有強有弱，但我們也經常會看到一些現象：實力明顯較強的球隊會意外地輸掉，實力較弱的也不一定場場輸。可見，日常累積的實力是勝負的基礎，但臨場發揮同樣關鍵。

考試時的臨場發揮非常重要。示意圖

學期末將至，同學們要應付大考，情況其實與球賽相似。考試成績的高低，主要來自平時努力，如認真上課、完成功課、持續溫習；但考試期間的布陣應變，也會影響最終分數。以下提出兩個在任何學科考試都適用的要點，供同學參考。

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時間分配：有些同學努力溫習，但在考試時因為時間管理不好而表現遜色。如花大量時間鑽研一兩道困難的題目，結果這些題目既未必做得對，反而後面許多較簡單、本應能拿分的題目，因為時間不夠而沒做或草草作答。這樣的分數損失往往很大，十分可惜。如何改善呢？有不同做法，如在考試一開始，先快速瀏覽全卷，了解題型與分布，然後合理分配時間。一個實用的小技巧是按分數分配時間。舉例來說，若考試時間是一小時，總分是100分，那麼每分大約只能花0.6分鐘。換句話說，一道5分的題目，用3分鐘；即使不完全掌握，也盡量先按當時認知作答。若之後有剩餘時間回來再想，相反，若沒剩餘時間，也算是作答了，看批改如何。

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小心審題：有些同學對題目看得太粗疏，未完全理解題目要求便急着作答，結果答非所問。例如數學題要求「列出計算步驟」，同學只寫出答案；又例如不同學科都會設有資料回應題，題目要求「根據資料」與「就你所知」作答，作答內容完全不同。如何改善？審題宜慢，答題才快。其中的小技巧是以螢光筆圈出題目中的關鍵字。例如題目要求「解釋」、「比較」、「列舉」或「論證」，這些指令詞決定了作答的方向。圈出來能幫助自己清楚知道題目問甚麼，在答題過程中再回看題目，也能清晰提醒自己作答重點。

做到與做不到這兩點的同學相比，每科分數或許會相差20%或以上。這個差距，在試前用多少時間溫習也未必能夠補償。精明的同學，除了埋首讀書外，也要好好注意，如在日常做練習時也有這意識和習慣，在考試時就能自然發揮出來。

文：馮漢賢

作者為香港布廠商會朱石麟中學校長、行政長官卓越教學獎獲獎者。

本文標題原為〈試場與賽場兩大應試技巧〉。

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