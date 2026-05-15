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馮漢賢 - 遠近兼容 締結姊妹學校的校本定位｜談經論學

知識轉移
更新時間：18:00 2026-05-15 HKT
發佈時間：18:00 2026-05-15 HKT

不久前，筆者學校完成了一年一度的中二級惠州姊妹學校（惠州市惠台學校）探訪活動。兩日一夜的行程，同學們與當地學生一同上課、進行足球比賽、聯誼交流，短短幾小時，彼此已從陌生到熟悉，互贈禮物之餘，不少同學更交換了聯絡方式，延續這份難得的友誼。除了校園內的互動，我們也帶領學生走訪惠州西湖、植物園及當地科技企業，親身體驗國家在自然保育與科技發展上的成果。

香港學生向內地學生介紹地道美食。示意圖
香港學生向內地學生介紹地道美食。示意圖

惠州地理位置相近，文化語言與香港有不少相似之處，交通安排便利，非常適合作為恆常學習交流的據點。正因如此，我們將這趟旅程定為中二級每年的重點活動，讓每一位同學在初中階段都有機會親身踏足內地，建立第一手的認識與理解。

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去年，學校與杭州一間中學締結為姊妹學校（杭州塘棲第三中學），為學生打開另一扇窗。杭州與惠州，一遠一近，互補兼容。遠距離的交流，讓學生更能體會文化上的差異與豐富性，從江南水鄉的歷史底蘊到當地科創企業的蓬勃發展，都是珍貴的學習素材。我們訂下本學年試後到訪杭州，而該校師生早前已率先來港到訪。

短短一晝的交流，我們為遠道而來的師生準備了豐富的體驗：一起上體育課，認識新興運動「匹克球」；走進英文課堂及香港獨有的公經社科課堂，分享彼此的學習模式；更少不了地道小食——蛋撻、砵仔糕，讓對方在味覺上感受香港的溫度。

延伸閱讀：DSE｜中六惜別日 學校貼心特備活動 為學生創造回憶｜談經論學

活動過後，老師問同學們的感受，絕大部分都很喜歡這類交流，認為是一項「很特別的學習體驗」。學習不僅限於學科的劃分與課室的形式。這種高互動、多形式、兩地師生交流碰撞的體驗，讓學生在真實的情境中加深認識國家、理解差異、建立友誼。

姊妹學校計劃為兩地學校提供一個交流平台。除學校之間的交流合作外，學生的學習上，也可藉此開拓一條具系統的學習體驗路徑。筆者正是通過締結遠近不同的學校，讓學生能從中獲得更廣闊的交流學習經歷。

文：馮漢賢

作者為香港布廠商會朱石麟中學校長、行政長官卓越教學獎獲獎者。

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