馮漢賢 - 未來AI世代 升學選科點樣揀？｜談經論學

隨着人工智能（AI）急速發展，世界正經歷翻天覆地的變化。不少學生和家長都在問：未來社會需要怎樣的人才？升學選科又該如何抉擇？

在AI世代，社會需要哪類人才？示意圖

人們自然認為AI時代必然對電腦科學等相關學科最有利，如現時也有不少大學開設人工智能主修。然而，也有另一種聲音：一些看似與AI毫無關係的學科，在未來也能乘AI之勢而起。

全球最大晶片製造商NVIDIA總裁黃仁勳，早前在一個Podcast節目中說：「自然語言就是AI的程式語言。」更預測「語言/人文學科專業的學生將會超越電腦科學系的學生」。在他看來，隨着AI發展，人們最需要學習的不再是程式碼，而是用精準的人類語言向AI下達指令。擅長駕馭語言、具備邏輯與批判思考的文科生，反而有機會在AI時代脫穎而出。

美國紀實作家喬治．安德斯，在其早期的著作《你能做任何工作：「無用的」自由技藝科的驚人力量》中，引用美國就業市場數據指出，在創造的1010萬個新崗位中，高達90%與「人文學科」有關，而非純技術工作。安德斯認為，這世界需要擁有「文科思維」——即解決沒有標準答案的複雜問題，能考量多方角度，理解人際互動複雜性的人。

放眼當今AI巨頭的高層，語言/人文學科專業背景的例子比比皆是。例如AI公司Anthropic聯合創辦人兼總裁丹妮拉．阿莫迪，大學主修的是英文文學。在她的公司裏，還有一位哲學博士專門負責塑造AI的「道德靈魂」。此外，DeepMind創辦人之一穆斯塔法．蘇萊曼攻讀的是哲學與神學，Palantir CEO亞歷克斯．卡普則主修法學與新古典社會理論。可見，語言/人文學科的訓練，也可在AI世紀中大放異彩。

筆者無意在此作出在AI世代中哪個專業/學科會較其他的發展得更好的結論，而只欲強調人們毋須對AI取代工作具過分恐懼。正如工業革命淘汰了部分傳統技藝，卻創造了更多新機會。與其恐懼AI，不如擁抱它。被淘汰的不是某個特定專業，而是不願靈活調整的人。與其糾結選文科、理科或其他學科，不如問自己：我是否願意持續學習，擁抱並順應變化。

文：馮漢賢

作者為香港布廠商會朱石麟中學校長、行政長官卓越教學獎獲獎者。

本文標題原為〈AI世代下的人才需求〉。

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