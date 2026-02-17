農曆新年｜存起來VS讓孩子自己花 讓利是錢成為理財教材 ｜談經論學

新年是孩子開心的日子，除了熱鬧團聚，就是收到很多利是。這筆錢如何處理，因家而異。這讓我想起小時候，和哥哥一起經歷的一件事。

那時，我們拿着利是錢，看到文具店裏有一套10張的黃金閃卡，而一個「盲包」內有一排糖和一張隨機閃卡。我們想，應該很快就能集齊。一開始確實順利，很快就有了7、8張。但最後2、3張，卻一直抽不到。我們不肯放棄，一包接一包地買，直到錢全部花光，還是沒有集齊。

現在回想，這已經不止是運氣問題。到底是真的手氣不好，還是從頭到尾就是一場營商設計——那些最後的卡片根本不存在，或者機率被刻意調得極低？但結果都一樣：媽媽看到一堆糖和重複的閃卡，很生氣。閃卡被收走了，我們只覺得後悔。那次，我真正體會到亂花錢的感覺——錢沒了，期待落空了，快樂也不見了。

這其實是很多孩子的寫照。家長處理利是錢，往往在「全部存起來」和「讓孩子自己花」之間猶豫。全存起來雖然安全，但孩子沒有學習機會；完全不管，又容易像我們那樣，一下子把錢花光。

會計師公會最近的調查也反映了類似問題。雖然香港學生普遍有理財基礎，近9成會儲蓄，一半人會記帳；但調查也發現，近一成學生曾遇過詐騙。這個數字提醒我們，今天的金錢陷阱遠比我們小時候在文具店遇到的更複雜、更多變。網絡世界充斥着各式騙局，從虛假購物、遊戲點數詐騙，到社交媒體上的金錢陷阱，孩子面對的挑戰更加隱蔽和危險。

所以，利是錢其實是很好的「生活課堂」。與其沒收或放任，不如和孩子一起做簡單規劃。例如，可以把錢分成幾份：儲蓄、消費或捐助等；而在消費行為上，也可與他們討論如何做到精明消費，如分辨需要與想要、制訂簡單預算、格價，以及識別不同的消費陷阱或騙案等。

在每個農曆新年，配合日常生活（如零用錢運用）的引導，都與孩子做這樣的練習，讓他們久而久之培養各種理財好習慣。

文：馮漢賢

作者為香港布廠商會朱石麟中學校長、行政長官卓越教學獎獲獎者。

本文標題原為〈讓利是錢成為理財教育「活」教材〉。

