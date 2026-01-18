Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮漢賢 - 不要冷凍的玻璃心｜談經論學

知識轉移
更新時間：12:00 2026-01-18 HKT
發佈時間：12:00 2026-01-18 HKT

近年，《被討厭的勇氣》一書引發廣泛共鳴，其核心的阿德勒心理學為當代教育提供了重要啟示。當然，引入在中小學中，我們並非要孩子學習複雜的心理學理論，或背誦相關術語，而是引導他們將這些智慧融入日常生活，培養出既能堅守自我又能溫暖他人的強大心靈。本篇將就書中提到的兩個概念——「課題分離」及「共同體感覺」作分享。

「課題分離」的實踐，是幫助孩子劃清甚麼是「自己的課題」與「別人的課題」。例如孩子努力準備考試，這是他的課題；但同學是否因此認可他、老師是否給予稱讚，則是別人的課題。父母可以引導孩子專注於「我已盡力複習」的滿足感，而非糾結於「萬一考不好，別人怎麼看我」的焦慮。又譬如，當孩子在球場上因失誤導致球隊輸球，他需要學會區分：練習及比賽時的付出和態度，是我的課題；而隊友的指責或抱怨，是他們選擇的反應，屬於他們的課題。

這不是教孩子冷漠旁觀，而是讓他明白事理，釐清課題，從而減輕不必要的心理包袱。這正如古語所云：「知恥近乎勇」，指的是因自身的不足而感到羞恥，而非因他人的目光。這是自強的正確基礎。

當然，課題分離並不意味着要孩子對他人漠不關心。書中亦提到另一些概念如「共同體感覺」、「貢獻感」。我們必須將兩者結合，才能讓孩子體驗到「我的行動能讓身邊的人更好」。這有別於要求孩子討好他人。

例如班級打掃時，不是為了得到老師的表揚，而是理解「我認真打掃，讓全班有更乾淨的學習環境」。在家裏，可以讓孩子負責對家庭有實質幫助的任務，如照顧寵物或料理簡單晚餐，讓他感受「我的付出能讓家人感到貢獻感」。這種在共同體中創造價值的體驗，能培養出發自內心的責任感與歸屬感。

課題分離鍛煉堅韌，將他人的眼光和意見本身區分開；貢獻感則帶來溫暖，並非在意別人評價的純粹付出。最終，期望他們有一種平衡的成熟，培養出「有熱度的大心臟」，而非「冷凍的玻璃心」。

文：馮漢賢

作者為香港布廠商會朱石麟中學校長、行政長官卓越教學獎獲獎者。

