馮漢賢 - 選校 選甚麼｜談經論學

又到11、12月，各校陸續舉辦開放日與簡介會，家長與學生忙於走訪校園，希望為未來選擇合適的學校。在眾多選校標準中，不少家長將學業成績視為首要考量。當我們思考「如何選校」，其實也在思考：我們希望孩子成為怎樣的人？學校能否回應不同學生的成長需求？

現實中，有些同學進入了學業成績頂尖的學校，卻因追不上進度而自信心低落，結果越讀越差；相反，亦有學生入讀了合適的學校後，獲得適切啟發，成績拾級而上。這說明即使單看成績，選擇適合的學校也至關重要。而如學校提供的教學及培育方式越多元，學生成功的機會就越大，因為有較大的機會找到一個領域或方式能讓他發光發亮，建立自信。

至於一間學校是否多元，其實不在於它提供多少活動，而在於它是否理解並回應學生的不同需要。例如在教學方面，有些學生習慣聽講，有些偏好閱讀，還有些需要動手實踐或體驗才能掌握知識。如果學校能採用多元教學策略，例如小組合作、自主學習或實作任務，將更有助提升不同學生的學習興趣和效果。

課外活動也不應只是填補時間，而應提供多元的嘗試機會。可以通過體育學習堅持、通過藝術學習表達，或在科學活動中激發思維和創意。學生可因應自身情況參與多元活動或從中選出感興趣的一、兩項。關鍵在於學校是否提供足夠選擇，讓學生有機會發掘自己的興趣與能力，而非要求所有人朝相同方向發展。

家長在收集學校數據、比較公開試成績之餘，參觀時也可多詢問：「學校如何協助不同特質的學生發展？」「如何看待學生的嘗試與挫折？」從師生互動、校園氛圍和學生作品中，或可觀察學校是否真正重視學生的多元成長。

當我們不過度執着於單一標準，而願意接納多元發展的可能性，或許更能找到讓孩子安心成長、自信發揮的學校。

文：馮漢賢

作者為香港布廠商會朱石麟中學校長、行政長官卓越教學獎獲獎者。



