馮漢賢 - 從排隊中學習｜談經論學

剛過去的聖誕新年長假，港人紛紛外遊玩樂，無論是過關口岸、熱門餐廳，還是主題樂園，排隊幾乎成為假期「必修課」。這些長長的人龍，看似枯燥耗時，實則是培養下一代公民素養的珍貴場景。除了抱怨等待，我們能否從排隊中學得更多？

排隊的原則是「先到先排，先排先得」。這不僅是協調機制，更是社會契約。每個人都遵守同一規則，才能保持整體公平與和諧。孩子從小明白排隊的意義，便學會尊重秩序與他人權利。插隊行為之所以不被容許，正因它破壞了這份共同信任。守住這條線，是公民素養的第一步。

然而，真實世界的隊列遠比理論複雜，這正是教育的契機。例如過關時，原本5條長龍久候不動，因而加開兩三條新通道，讓可能後至而較接近新開通道的旅客得以更快通過。孩子可能立刻感到不公：「我們排了這麼久，為何他們更快？」此時正是引導孩子理解「規則與應變」的時刻。家長可以解釋：開設更多通道是為疏導整體人流，只要無人惡意插隊，也可嘗試多包容這種彈性。當然，這不是要孩子甚麼都默不作聲，而是嘗試教導他們即使面對存心插隊的情況，除了懂破口大罵外，也有其他處理表達方式的選擇。

另一常見狀況，前方旅客於自動系統過關，反覆嘗試仍無法通過，後方有人開始鼓譟，埋怨前方者「手腳慢」、「不懂操作就排去人手處理那邊」。這時，與其附和抱怨，不如引導孩子觀察與共情：那位旅客可能更焦急，而煩躁的指責只會讓氣氛更緊繃，自己的心情也更壞。排隊中的修養，不僅在於自己守規矩，更在於對他人的困境抱有一份耐心與善意。這份「將心比心」，遠比單純不插隊更為深刻。

排隊是社會互動的縮影。它教我們規則，也教我們在規則之外如何體諒；它要求我們有耐心，也考驗我們在壓力下能否保持風度。下次當你與孩子站在隊列中，不妨將這尋常等待，化為一堂生活課：談規則、談公平、談包容，也談那份在喧囂中依然選擇冷靜、守中的教養。

文：馮漢賢

作者為香港布廠商會朱石麟中學校長、行政長官卓越教學獎獲獎者。

