馮漢賢 - 保護兒童 條例內外｜談經論學

知識轉移
更新時間：12:00 2025-12-14 HKT
發佈時間：12:00 2025-12-14 HKT

明年1月20日，《強制舉報虐待兒童條例》將正式生效。作為教育工作者，我們明瞭這項法例對守護學生成長的重要作用，也經歷了從最初疑慮到逐步理解清晰的歷程。

法例旨在「及早識別及介入嚴重虐待兒童個案」，為兒童建立全面而有效的保護網絡。根據保護兒童資料系統的數據，僅2024年，香港已錄得超過1000宗新登記的保護兒童個案。這不止是一個數字，更代表1000名急需協助與保護的兒童。條例明確規定，社福、教育及醫療衛生界共25類專業人員，若在工作中合理懷疑兒童遭受「嚴重傷害」，即負有法定舉報責任。

在立法醞釀初期，包括教育界在內的專業界別確實存在疑慮。憂慮並非源於害怕承擔責任，而在於如何準確履行——究竟哪些個案需要舉報？哪些可通過現有專業合作機制處理？又如何避免因過度解讀而損害家校信任，或因舉報失當而「誤墮法網」？社會的共同期盼是，每一次舉報都能真正觸達並紓解孩子的困境，而非僅僅完成程序。

隨着條例公布，各界理解逐漸清晰。法例對「嚴重傷害」作出相對明確的界定，涵蓋危及生命或健康的嚴重身體傷害、導致長期心理創傷的心理虐待、性侵犯，以及因疏忽照顧造成的嚴重傷害。指引亦說明了豁免情況，為前線人員提供了關鍵的法律判斷基準。

當然，我們並非法律專家。為此，相關部門其後發布了《強制舉報者指南》及決策流程圖等，以精準、細緻地協助專業人員判斷。這些工具有效減輕了實務上的憂慮。同時，學校也陸續組織教師參與培訓，並安排完成相關網上課程，以加強全體同工的認知與應對能力。

保護孩子，是學校不容推卸的責任。條例生效初期，我們或許仍需面對不少需要謹慎判斷的個案，但隨着我們以更專業的知識、更清晰的流程、更緊密的跨界協作，期望能將法例條文轉化為守護學童的實際行動，共同為他們營造真正安全、健康的成長環境。

文：馮漢賢

作者為香港布廠商會朱石麟中學校長、行政長官卓越教學獎獲獎者。

