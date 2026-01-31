AI教育｜破格人工智能繪畫比賽 重視「提示工程」 鍛鍊AI溝通力｜談經論學

有了人工智能（AI），人類還需要學習那麼多技能嗎？這個問題引發整個社會的思考，也喚起教育界的反思：究竟未來的學生應該學習甚麼，又不需要學習甚麼？比較悲觀的想法是，大部分的知識和技能可能不再需要學習。當AI具備語文、數理邏輯、音樂、體育、藝術等各種技能，我們只要一按按鈕就能獲得所需知識時，傳統學科所需學習的內容還剩下多少？

最近，不少機構團體都舉辦了一類以往從未出現過的繪畫比賽形式——人工智能繪畫比賽。名稱如「AI藝術創作大賽」、「AI四格漫畫比賽」及「AI生成藝術創作比賽」等。與傳統的手繪或電繪比賽不同，參賽者不需要一筆一線繪畫，也不用動手着色，只要運用AI繪圖平台，就能生成相關作品。遞交的除了作品外，往往只是30至50字的提示詞（prompt）指令。換句話說，勝出者不是靠畫功，而是取決於如何通過文字與AI溝通，以產出既符合主題、又具創意和美感的作品。

網上圖片

說到這裏，各位可能會認為筆者是否意圖說明AI設計能取代人類創造。其實並非如此。如上所述，AI繪圖比賽所考驗參賽者的技能，實與手繪比賽不同，所能訓練他們的能力也不一樣。前者需要參賽者思考如何準備與人工智能溝通，培養的是「AI溝通力」，也就是現今常聽到的「提示工程」（prompt engineering）；後者則要求參賽者具備扎實的畫功（包括構圖、色彩掌握等），以及將創意通過手眼協調呈現的技藝，培養的是對美感的體悟、審美能力及專注力等。

除了以上提到的藝術領域，在不同的範疇中，我們也可以嘗試尋找人工智能與人類智能在學習、創作和從事不同活動時所能獲得的獨特價值，而不必簡單否定後者的意義。

正如汽車的發明，並沒有令人類停止跑步。只是隨着技術進步，人類逐漸將跑步從古代社會的求生本能，演變為後來的生活技能，再到如今鍛煉身心的運動，甚至將跑步運動發展成一項盛事。未來多變，我們要做的，就是樂觀面對，善用科技，同時重新發掘傳統學問的新價值。

文：馮漢賢

作者為香港布廠商會朱石麟中學校長、行政長官卓越教學獎獲獎者。

本文標題原為〈發明汽車，不會令人類停止跑步〉。

