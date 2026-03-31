DSE｜中六惜別日 學校貼心特備活動 為學生創造回憶｜談經論學

中六是中學生涯的最後一年，亦是迎接文憑試的準備年。對於中六同學們，每一個上學日都顯得格外珍貴，他們會每天倒數，計算距離中學生涯完結還有多少天。開學禮、畢業禮和放榜日固然是他們的大日子，但還有一個日子，意義尤為深遠——最後上課日。

中六生離開學校後，就要全力準備應考DSE。資料圖片

在這上課天後，這群中學生便正式告別課堂，從校園釋放出來，按自己的節奏備戰文憑試，規劃前路。6年光景，遇過不同的老師與同學，參與過各樣的活動，修讀過不同的科目，經歷順逆，這些點滴都是每個人獨一無二的成長印記。在最後上課天，即使學校未安排特別活動，如常上課，同學們亦會自發慶祝、留念，例如與師長合照，或在校服上簽名、寫下祝福語，場面既熱鬧，也洋溢着溫暖。

在筆者的學校，我們選擇將這一天化為一場有意義的惜別活動，讓它成為中六同學真正「自己的日子」。與其讓他們靜悄悄離開校園，不如主動為他們創造一個能夠好好道別、好好被記住的時刻。這既是對6年成長的尊重，也是除畢業禮外，另一場輕鬆互動版的成人禮。

活動分兩部分。上半場是惜別會，中六師生齊集禮堂，各班輪流分享校園生活點滴，部分班級更製作短片或帶來表演，表達對校園的不捨與對老師的謝意；老師們也藉此機會送上寄語。筆者選了郭富城的《強》，以歌詞「其實你了不起，假使你永不說不能做到」，勉勵同學，鼓勵他們相信自己，在自己的人生跑道上，自信地跑出屬於自己的勝利。

下半場，我們特意安排雪糕車駛入校園。每位中六同學手執甜筒，希望在甜蜜的滋味中，為中學旅程畫上圓滿的句號，輕鬆地迎向成長之路。這或許不是甚麼隆重的儀式，但正因為貼近學生的喜好，才讓這一天真正成為屬於他們的回憶。

來到這裏，筆者亦想藉此機會，向今屆中六文憑試考生送上祝福。願大家帶着這6年積累的勇氣與底氣，從容應考，沉穩發揮。

文：馮漢賢

作者為香港布廠商會朱石麟中學校長、行政長官卓越教學獎獲獎者。

本文標題原為〈惜別日成人禮〉。

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