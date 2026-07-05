馮漢賢 - 很擔心外評？校長親身接受外評培訓 發現益處意想不到︱談經論學

最近，筆者剛完成了教育局「外間評核人員培訓課程」。這段經歷讓我對「校外評核」（外評）有另一層體會。坦白說，以往不少學校面對外評，多少帶點緊張，總覺得是校外人員來查找不足。但當親身接受培訓，我更了解整個機制的設計，背後有着它的理念，不是單純的找「足」或「不足」，而是在過程中讓學校更了解，如何讓強項更彰顯，讓可改善的地方能提升。

這次外間評核人員培訓課程的參與者，是來自不同學校的數十位校長和副校長。示意圖

這次課程的參與者，是來自不同學校的數十位校長和副校長。這個安排我頗為認同。前線校長/副校每日處理學校大小事務，熟悉學校運作的真實脈絡。當外評隊同時有教育局人員和這些前線同工，視學評核便能納入更多元的專業判斷，從不同角度審視學校的工作。而且，即使最終未必每位都參與外評隊，但過程中接觸很多視學理念、角度和其他細節，仍能帶回各自學校，對校內自評文化也有幫助。

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課堂上，教育局培訓人員不是單向地「教」我們如何做，而是與我們討論、進行模擬練習，嘗試從前線的角度與我們一同考量如何更切實有效去評核。這種互動讓我感受到，大家的方向其實一致，都是為了協助學校進步。

其中，觀課後的交流訓練令我印象較深。他們提醒，視學時要以友善的態度與師生接觸，與老師會面時多欣賞其努力，避免過早下判斷，以提問引導反思，避免使用權威字眼。這些不僅適用於外評，回到自己學校也同樣實用。

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每日觀課後，外評隊會就課堂評分共同討論，達成「集體判斷」，確保評分不會因個別評核員的主觀喜好而出現較大偏差，而是經過團隊充分討論、多方印證。這些做法令評核更為客觀，也讓學校更為放心。

如果說自評是一面鏡子，讓學校照見自己；外評就是一扇窗，打開它，讓校外專業視角照進來。而讓學校同工接受培訓，甚至親身參與外評隊，正正就是將這面鏡和這扇窗連結起來，把窗外看到的風景，帶回鏡子前，讓學校看得更清楚、更全面。

文：香港布廠商會朱石麟中學校長馮漢賢

本文標題原為〈自評是鏡外評是窗〉。

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