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英華小學校長陳美娟 推繪本教五感遊香港 真人語音導航 引領延伸思考︱專訪

知識轉移
更新時間：12:09 2026-07-20 HKT
發佈時間：12:09 2026-07-20 HKT

在AI（人工智能）年代，當大部分人手上的書本，都變成電子屏幕的時候，仍有不少有心人繼續出書，讓大家重拾紙本實在的觸感。英華小學校長陳美娟，今年書展推出新作《潛能拓展遊戲繪本：孖辮妹遊香港》，冀透過「五感拓展」練習，引導孩子從香港地標，甚至生活日常中尋回真實感覺，內化成創作養分及親子回憶。此外，書中附設校長的「語音導航」，為家長提供有趣點子，引導子女如何思考，讓生活增加溫度和幸福感。

創作靈感源自生活感受

曾著有《好得無比：白雪公主前傳》、《魔法森林大件事》、《魔法森林大件事2：神奇小蘑菇》及《魔法森林大件事3：缺口中的秘密》的英華小學校長陳美娟，本身是一位充滿創意、喜歡玩、甚多鬼主意的人，她表示，今次推出繪本，除了希望可激發孩子創意之外，也想在現今的AI年代，透過書中的「五感拓展」遊戲，讓孩子多用五感去感受生活，同時走出社區，認識香港不同地標。

喜歡創作的陳美娟坦言，在撰寫了橋樑書及育兒書後，曾想推出繪本形式的親子書，又想寫一本關於五感的橋樑書，適逢人工智能年代急速來到，於是想到把兩者結合，更符合時代需要。「現在很多小朋友，幾乎一出生已跟電子產品的關係很緊密，很多時都以被動形式吸收資訊，像是等別人餵食般。如果透過繪本，教小朋友用更多五感去感受生活，主動做觀察及索取資訊，相信可平衡AI世代的缺失。」

在AI年代，陳美娟認為最需要的人才，是要懂得解難、有創意、懂得與人溝通；而每個人與生俱來的感官，就是間接提供靈感的地方。「創作之前，必須有輸入，要有一定程度的知識，而與生俱來的感官，就是每天輸入資料的地方。當我們的眼睛移離電子屏幕，可以看到很多東西，即使微小如樹葉顏色的轉變，都可以看到，所以只要好好利用，透過觀察認識世界，可有更多靈感和感覺；聽覺也一樣，留心聽別人的語氣，即使同一句說話，不同語氣亦有不同解讀，小朋友應該懂得看和懂得聽。」

延伸閱讀：香港書展2026｜教養好書推介 專家倡「郁身郁勢」改善學習 啟發大腦潛能

童年孖辮妹化身導賞員

在繪本內，會介紹香港的特色地標和場景。劉駿軒攝
在繪本內，會介紹香港的特色地標和場景。劉駿軒攝

在新作《潛能拓展遊戲繪本：孖辮妹遊香港》中，陳美娟就以自己童年孖辮妹的形象，帶同小狗米米，走遍香港有趣的地方，包括長洲、中上環、獅子山、西九文化區、米埔自然保護區；亦會走訪不同場景，例如花市、龍舟賽事及婚禮現場，認識香港文化之餘，每個場景亦有文字介紹、小任務，還有個二維碼，讀者以手機掃描後，將聽到陳美娟約1分鐘的「語音導航」，教家長如何引導子女思考。

「例如在海邊時，子女感到海風『鹹鹹哋』時，就可帶出原來有海鹽，當開啟了這話題後，延伸下去，就可以講食鹽內有很多鈉，然後可以再講如何看食物標籤，讓家長知道一個話題如何延伸。在生活中多觀察、多聽、多聞、多觸摸、多嘗試不同味道，讓生活更豐富，多些溫度和幸福。」陳美娟補充，透過生活可學到不同知識，不是只為考試才學習。

延伸閱讀：香港書展2026｜何漢權新書《教育，家國為念》發布 近200人出席

真情實感創造親子回憶

校園裏的圖書館，是不少英華學生常到的地方，培養閱讀樂趣。劉駿軒攝
校園裏的圖書館，是不少英華學生常到的地方，培養閱讀樂趣。劉駿軒攝

陳美娟坦言，希望每個家庭多帶孩子外出走走，多用五感感受世界，有助增加對世界的認識，說話也將更有內容。「好像繪本中提到，聞到家中食物的味道，就是家中專屬的味道，因有的家庭做菜時喜歡多油、有的多糖、有的嗜辣，這些都是家的味道，而這種有溫度的話題，AI是取代不到的。」

當家長和子女讀完繪本後，陳美娟希望家長能坐言起行，帶子女探索新地方，試玩新活動，「繪本只是啟發家長的想像，讓小朋友的生活更豐富，這些亦正正是小朋友在日後回望，父母是怎樣的人？親子關係就是靠這些小事逐點累積。」

記者 陳艷玲 攝影 劉駿軒

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