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香港書展2026｜何漢權新書《教育，家國為念》發布 近200人出席

教育新聞
更新時間：20:16 2026-07-17 HKT
發佈時間：20:16 2026-07-17 HKT

香港書展今日（17日）舉行至第三日，多位作者舉行新書發佈會。國史教育中心（香港）校長何漢權推出新作《教育，家國為念》，並在今日舉行新書發佈會座談會，有近200人出席，包括大、中、小學校長、師生，家長及文化事業出版人士。座談會由立法會議員李家駒主持，何漢權及陳謳明大主教作對談，並設台下發問環節。

《教育，家國為念》新書發佈會暨座談會，有近200人出席。受訪者提供
《教育，家國為念》新書發佈會暨座談會，有近200人出席。受訪者提供

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談到新書為何以《教育，家國為念》命名？何漢權表示，高質教育的「家國為念」，會首先明白「國安家安，國破家亡」的硬道理，及理解尊重、親愛、感恩、盡責等善良價值；陳謳明大主教則從猶太民族的立國歷史演繹「家國為念」，他提出以色列人重視家庭，認識本族本國歷史文化，由此孕育以色列的家國觀念，產生強烈的使命感，但陳謳明補充，任何民族與國家，內部出現政治鬥爭愈強烈，家國為念的真正意義就會愈被扭曲破壞，損害自己及別人國家的機會就愈大。

座談會由立法會議員李家駒主持（左），何漢權（中）及陳謳明大主教（右）作對談。受訪者提供
座談會由立法會議員李家駒主持（左），何漢權（中）及陳謳明大主教（右）作對談。受訪者提供

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何漢權認為，「以學生為本，家國為念；以教育專業發展為本務，建構民胞物與的新世界觀」，是教育工作者堅執的信仰，也是新作書名的原由。《教育，家國為念》一書共200多頁，分５大篇章，包括香港情懷篇、家國為念篇、新世界觀篇、抗戰紀念特篇，以及2026兩會京城劄記。

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