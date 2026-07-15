香港書展2026｜2026書展開鑼！17大書商優惠+好書推介 附特備活動時間表與電子優惠券

香港書展2026｜一年一度的香港書展將於今日（15日）至21日在香港會議展覽中心舉行，今年年度主題為「文創傳承．旅悅人生」，為快人一步以優惠價入手好書，不少家長與小朋友已早早到場，場面熱鬧。場外還有超過600項文化活動，書商亦有多項優惠等各位爸媽去拎，即睇優惠詳情與書展活動詳情，帶小朋友去逛逛，搜羅有趣的圖書與實用的補充練習，為新學年做足準備！

香港書展2026開鑼｜小書迷與媽媽心水推介 媽媽預3、4千入手好書

香港書展2026今日揭幕，今日（15日）天氣不穩定，加上適逢DSE放榜，但仍未阻各位大、小書迷愛書的心，準時入場的《親子王》編輯已見有不少家長帶同孩子來入手心水圖書與補充練習。即刻問問各位大、小書迷，看看他們與媽媽有何心水與budget！

香港書展2026開鑼（圖片來源：協康會）

倩甄（小六）愛穿越與破案情節 推《公主傳奇》系列

女兒倩甄即將升讀小六，媽媽張太今次於書展亦有特意選購小六程度的補充練習，預計本次購書預算約為$3,000至$4,000。此外，張太也會兼顧女兒的興趣，表示購買補充練習後將會前往女兒感興趣的檔位選購書藉。

倩甄特別提到，自己非常喜歡《公主傳奇》與《福爾摩斯》系列，認為這類書中的穿越及破案情節吸引且帶有娛樂性，能讓她在繁重的學業中獲得適度的放鬆。

倩甄（小六）愛穿越與破案情節，推介《公主傳奇》系列；而媽媽則預算將入手$3,000至$4,000圖書。（圖片來源：《親子王》）

旻晉最愛《100層的巴士》 媽媽預算花費2,000至3,000元

旻晉即將升讀小一，媽媽謝太今次於書展為他選購了超過10本不同類型的書籍，包括英文故事書等讀物。謝太指，往年於書展一般會花費5,000至6,000元，但隨着兒子成長，加上可以前往圖書館借閱，她已減少購買兒童書，預計本次開支將降至2,000至3,000元。她表示，不會特別強求兒子在暑假完成大量的補充練習，認為讓孩子對小學課程有基本概念即可，畢竟幼稚園課程仍以玩樂為主。她更希望兒子能透過閱讀培養學習興趣，並會視乎需要為他選購合適的書籍。

旻晉則手持他心儀的圖書《100層的巴士》，表示除了本身對巴士感興趣外，亦因幼稚園老師曾於課堂上介紹過巴士，對此主題倍感親切；而書中關於巴士司機的故事及精美的插圖內容，更令他愛不釋手。

9月升讀小一的旻晉最愛巴士，推介《100層的巴士》。（圖片來源：《親子王》）

香港書展2026｜即睇17大書商優惠+好書推介

書展一如往年，一樓為主場館，集合「綜合書刊館」、「英語世界」、「中國內地出版」等，家長必帶小朋友到3樓的3B-E場館，這裏集合了「兒童天地」，專售各式各樣的童書、繪本，還有以售賣文具、書包等開學用品的區域，今次為大家整合了多間書商的優惠童書！

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牛津．啟思小學補充練習 1-2本85折、3-5本8折、6本式以上75折；買滿$1,000及15本小學補充練習將送手拉車。（攤位：3C-A34）（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽優惠與好書推介：

香港書展2026｜「水魚」首登場 治療師免費諮詢

不同書展與展商亦會有多個互動活動，增添小朋友逛書展時的樂趣。例如證監會「水魚」將首度進駐香港書展，打造一座玩味十足的沉浸式防騙主題展位！現場亦特設多個「水魚」主題互動區和打卡位，包括「詐騙故事區」、防騙電子遊戲、許願池、主播台及懷舊報紙檔等，集教育、打卡與娛樂體驗於一身。

證監會「水魚」將首度進駐香港書展，打造一座玩味十足的沉浸式防騙主題展位！（圖片來源：證監會）

（圖片來源：證監會）

另外，協康會除了推出新書《從「身」學習：開啟不一樣的大腦》 ，讓孩子「郁住學、學得快，更設有「治療師諮詢站」專職治療師駐場免費諮詢，為家長提供專業建議，解答兒童成長及學習疑難。

（圖片來源：協康會）

（圖片來源：協康會）

（圖片來源：協康會）

每年最受歡迎的八大主題講座系列，今年同樣為有「年度主題」、「名作家」、「英語及國際閱讀」、「國際視野」、「兒童及青年閱讀」、「本地文化及歷史」、「寫意生活」及「心靈勵志」，廣邀到世界各地的作者與讀者分享。家長可帶孩子到「兒童天地舞台」，參與不同的「兒童及青年閱讀系列」活動，同有《Rosie Easy English 露思兔子 漫畫學串字Spelling（初階篇）》書籍分享會 、「少年出英雄：警犬的故事」分享。

點擊圖片瀏覽兒童及青年閱讀活動一覽：

香港書展、香港運動消閒博覽及零食世界繼續一票可通行三展，成人票價維持港幣30元，同時亦繼續設有「上午進場票」、「免費再進場」及「訪港人士票價」等特別優惠。

香港書展、香港運動消閒博覽、零食世界小檔案

日期：7月15 - 21日（星期三至星期二）

地點：香港會議展覽中心

詳情：www.hkbookfair.com

票價： 成人 $30，小童 $10 （適用於小學生 / 身高1.2米或以下兒童）

*3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場

購票方法：電子門票可透過電子門票贊助商The Club、電子門票銷售伙伴 01空間、 7-11App 、AlipayHK、支付寶、八達通App、全線7-11及Circle K便利店。

票務優惠：上午進場票 港幣10元（成人和小童同價，每天中午12時前進場），只限於會場入口售票處以八達通即時付費入場。

免費再進場特別優惠：凡以正價（成人港幣30元、小童港幣10元）購買7月15或16日香港書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券免費於以下時段各進場一次：

1. 7月17-19日（星期五至日）晚上7時後；

2. 7月20日（星期一）晚上7時後。

*此優惠不適用於其他門票（包括上午進場票、優惠進場票、貴賓進場票以及贈券）。

超級書迷證：港幣88元，持此證的人士可於書展期間無限次入場參觀，更可使用特別通道進入會場，節省輪候時間。

訪港人士票價優惠：訪港人士於會議廳售票處出示有效旅遊證件，可以港幣20元優惠購買入場門票。

殘疾人士票價優惠：凡以殘疾人士八達通即時付費入場，或於會議廳前廳售票處出示由勞工及褔利局發出的「殘疾人士登記證」之人士，一律可以港幣10 元優惠購買入場門票。

香港書展

日期及時間：7月15 - 20日 10:00 - 22:00、7月21日 09:00 - 17:00

香港運動消閒博覽、零食世界

日期及時間：7月15 - 16、19 - 20日 10:00 - 21:00；7月17 - 18日 10:00 - 22:00；7月22日 09:00 - 17:00

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