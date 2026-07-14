荃灣廣場一站式玩水陸競技挑戰 創意學習工作坊做小店長、小匠人｜暑假好去處

放暑假喇，是時候同小朋友一齊開啟「玩到盡」的長假模式！爸媽又想shopping但又想讓小朋友放電，可以到荃灣廣場「HYPER · KIDS 水陸躍動挑戰站」，5大夏日必玩體驗大玩消暑水上競技之餘，更有創意學習工作坊可以學做小店長、小匠人，全面激發小朋友的潛能！即睇活動詳情與報名方法。

暑假好去處｜荃灣廣場巨型充氣障礙賽挑戰+水上競技場

夏日炎炎玩水最消暑，荃灣廣場L5空中樂園將會變身成為清爽又刺激的 「HYPER全能水上競技場」，內有逾1,600呎巨型水池，可一次過玩齊10項全能水上挑戰，如考驗速度、平衡與爆發力的的「水上滾筒」與「水上競技RUN」，也有讓大、小朋友體驗「輕功」的「水上忍者」，可以一邊玩一邊衝關破浪！當然不少得去年極受歡迎的DECATHLON 「直立板及獨木舟水上體驗教室」，在專業教練指導下╴血新手都可以安心玩，於繁市中玩「直立板」絕對amazing！

（圖片來源：荃灣廣場）

玩水後又可到商場的 L1中庭挑戰「Hyper充氣極限障礙賽」，當中有20項大、小挑戰，讓小朋友盡情體驗彈、跳、爬、衝。場內有3大冒險區域，包括考驗身手與敏捷度的「極限忍者障礙歷險」、引爆無敵觀察力與反應力的「智勇機關障礙賽」，以及讓孩子釋放電力與汗水的「樂動彈跳競技場」，玩齊3大挑戰，可全方位激發孩子的運動潛能！於指定周末，更有Live DJ駐場助陣，以節奏感十足的兒歌remix帶動全場氣氛，大、小朋友齊齊跟住音浪一齊彈跳，絕對Hyper！

（圖片來源：荃灣廣場）

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自選Summer Camp 獨家工作坊做小店長、小匹人

放電後又可參加各式各樣的獨家工作坊，寓教於樂的Learning Kids自選Summer Camp有個創意聯乘、獨家職人體驗及匹克球班，包括「英語匹克球初體驗」、「英語畫碟甜品工作坊」、「DECATHLON小店長體驗」、「The Overlander小小店長體驗」及「美食學堂」等等獨家工作坊，小朋友可按興趣自由配搭，將學習融入體驗。

DECATHLON小店長體驗（圖片來源：荃灣廣場）

DECATHLON小店長體驗（圖片來源：荃灣廣場）

還有首度聯乘的 「YATA × TAMIYA打造四驅車小小訓練基地」，除了可入手各式迷你四驅車與改裝配件外，更可即場砌車及免費對戰，並於8月尾在L1中庭舉行爭霸大賽，配合B1「爆旋陀螺對戰基地」，各位小車手與陀螺高手可到場一較高下！另外，亦可欣賞「DECATHLON Summer Stars小小設計師親子Fashion Show」，得獎小朋友將走上伸展台，發揮運動時尚潛能！

英語匹克球初體驗（圖片來源：荃灣廣場）

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HYPER充氣極限障礙賽開放詳情

日期：7月16日 - 8月28日

時間：星期一至五 15:00 - 20:00；星期六、日13:00 - 20:00

地點：荃灣廣場L1中庭

對象：2 - 12歲兒童

換領名額：每節20組（1位小童連同一位18歲以上家長為一組）

參加方法：The Point會員以100積分並即日於場內「指定即賺分商戶」以電子貨幣消費HK$200，即可參與活動（每節20分鐘）

*8月1日躍動兒歌Wave - Live DJ Show：The Point會員以100積分 並於場內「指定即賺分商戶」以電子貨幣消費HK$300，即可參與活動（每節20分鐘，當日共有3節）

* 所有活動如有更改，恕不另行通知。

HYPER全能水上競技場開放詳情

日期：7月18日 - 8月31日（逢星期六及日）

時間：13:00 - 18:00

地點：荃灣廣場L5空中樂園

對象：3 - 12歲兒童

* 所有活動如有更改，恕不另行通知。戶外躍動水「運」會或會受天雨影響而取消，恕不另行通知及補償。

DECATHLON小店長體驗（圖片來源：荃灣廣場）

Learning kids: 自選 Summer Camp

日期：即日起至換完即止

登記方式：The Point會員消費滿指定金額後可透過The Point App 換領，數量有限，換完即止。

地點：荃灣廣場聯乘商戶（DECATHLON、The Overlander、HOW to live well、b.o.t.h by Taxes Burger、Homeland、峰壽司、Tiny Talents及PICKLE.READY）

DECATHLON Summer Stars小小設計師比賽及時裝展

「Summer Stars Catwalk」

日期：7月15日

時間: 15:00 - 16:00

「Summer Stars時裝展」

日期：7月16 - 26日

時間：11:00 - 21:00

地點：荃灣廣場L1長廊



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