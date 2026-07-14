暑假活動2026｜GODIVA巧克力大師班手作體驗送$1000禮品 李錦記廠房深度遊+製作蛋撻

暑假開始喇，想孩子過個充實的假期，不少家長都會為他們安排不同的學習工作坊，邊玩邊學。這個夏天，爸媽更可以跟小朋友一起走進甜蜜的GODIVA巧克力世界，在巧克力大師指導下製作全新冰享系列巧克力，還可獲得總值$1,000的禮品包。同期亦可參加李錦記廠房深度遊，直擊百年廠房一睹蠔油誕生基地！之後就去Towngas Cooking Centre親手製作港式懷舊蛋撻！即睇親子工作坊報名方法及快搶連結。

暑假親子工作坊推介1：GODIVA夏日親子巧克力工作坊

今個夏日，大、小朋友可以有機會走進GODIVA的甜蜜巧克力世界！由GODIVA巧克力大師教導下，

親子一起製作動物造型巧克力棒與夏日巧克力水果撻、繪製專屬巧克力小畫板，更可以率先品嘗

全新冰享系列巧克力，認識專業巧克力知識。完成工作坊後，更可獲總值HK$1,000的GODIVA精

選禮品，透過以下連結預訂，每組還可額外免費獲贈GODIVA巧克力軟雪糕電子禮券1張（價值HK$59，可選任何口味），絕對是暑假親子同樂的甜蜜之選。

（圖片來源：KKday）

（圖片來源：KKday）

夏日親子巧克力工作坊相關禮品（總值HK$1,000）

製作動物造型巧克力棒 1件

製作夏日巧克力水果撻 1件

繪製巧克力小畫板 1件

品嘗全新冰享系列巧克力 3件

冰享檸檬黑巧克力禮盒6顆裝 1盒

100 週年巧克力曲奇禮盒18片裝 1盒

GODIVA巧克力軟雪糕禮券 1張

GODIVAHK$50禮券 1張

GODIVA巧克力工作坊證書

GODIVA圍裙 2條

（圖片來源：KKday）

【獨家優惠】GODIVA夏日親子巧克力工作坊｜額外贈送GODIVA巧克力軟雪糕電子禮券1張

優惠：HK$780/組（1位成人+1位3-12歲小童），平均HK$390/位（原價HK$1,000/組）

*小童不足12歲須由已購正價票成人全程陪同

可選日期：2026年7月25日（六）、26日（日）；8月8日（六）、9日（日）

每日時段：第一節 13:30-15:30；第二節 16:30-18:30

購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：KKday）

優惠詳情：

早鳥優惠期（預訂期）：2026年7月14日10:00至7月20日23:59

地址：灣仔皇后大道東183號合和商場6樓607-608號鋪Home.焙小日子

*廣東話授課；請提前15分鐘到場報到

*場內食材可能含麩質・奶類・蛋類或堅果，食物過敏者請自行審慎評估

*GODIVA巧克力軟雪糕電子禮券QRCode將與工作坊憑證一併發送至註冊電郵

*GODIVA巧克力軟雪糕電子禮券僅適用於香港指定GODIVA正價專門店；不適用於機場店・免稅店・銅鑼灣SOGO專櫃及期間限定店

暑假親子活動2：李錦記百年醬料廠參觀＋Towngas非遺港式奶茶蛋撻工作坊

爸媽經常會用到蠔油，今個暑假，就有機會跟小朋友一起到以製造蠔油著名的百年經典品牌「李錦記」大埔廠房，一睹蠔油誕生基地！在廠舫可以深度了解這餉百年品牌的發展歷史，近距離看全自動化蠔油生產線，還可品嘗以李錦記醬料製作的小食！

（圖片來源：KKday）

之後再到Towngas Cooking Centre，在專業廚房中，跟專業導師學做港式懷舊蛋撻，更可出爐即歎！亦布機會非遺港式奶茶示範，近距離欣賞師傅沖泡奶茶，並可即場試飲一杯正宗港式奶茶，感受傳統技藝！完成工作坊後更可獲頒Towngas官方烹飪體驗證書，成就感滿分！全程有旅遊巴接送，於九龍塘集合出發，統一安排單程接駁前往李錦記廠房及銅鑼灣利舞臺，那就可以玩得更輕鬆！

（圖片來源：KKday）

（圖片來源：KKday）

【限定｜7-8月暑假限定親子活動.名額有限】參觀百年歷史醬料品牌李錦記+Towngas『非遺』奶茶蛋撻工作坊（參加者獲頒烹飪體驗證書）

優惠：HK$798/2位，平均HK$399/位（原價HK$499/位）；額外加購：HK$399/位

（需於線上報名時同時加購，不接受現場臨時增加）

費用包含：

參觀李錦記大埔廠房及TowngasCookingCentre烹飪體驗費用- 雙人共同製作港式懷舊蛋撻（每組4個）

現場觀賞港式奶茶沖泡示範- 現場小食試食禮遇- 官方烹飪體驗證書- 活動地點之間單程接駁旅遊巴

*不含：體驗結束後的解散回程交通及個人消費

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

早鳥優惠期（預訂期）：2026年7月14日10:00至7月20日23:59

出發日期可選：2026年7月31日/8月7日/8月14日

地址：李錦記大埔廠房及銅鑼灣波斯富街99號利舞臺9樓TowngasCookingCentre

*2 位起訂，5歲或以上方可參加；不足12歲小童須由已購正價票成人全程陪同

*場內食材可能含麩質・奶類・蛋類或堅果，食物過敏者請自行審慎評估

*出發前2個工作天以WhatsApp發送最終確認通知

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