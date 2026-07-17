香港書展2026｜教養好書推介 專家倡「郁身郁勢」改善學習 啟發大腦潛能

第36屆香港書展日前正式開鑼，今屆主題為「從香港閱讀世界：文創傳承 · 旅悅人生」。除有多本記錄香港文化歷史書籍外，更有不少關於親子育兒、教養及學習方法的實用新書，其中由筆跡專家林婉雯與資深教師鄧文瀚撰寫的《用手寫就對了！讓孩子發現書寫的力量！》，及由協康會物理治療師團隊撰寫的《從「身」學習：開啟不一樣的大腦》兩本新作，便帶領家長及教育工作者重新認識「親手書寫」與「身體郁動」，對孩子大腦發展及學習的好處。

專家倡動筆「練腦」 憑筆跡洞悉VARK學習偏好

在人工智能（AI）時代，不少人習慣打字多於執筆寫字。然而，英國筆跡專家公會首位華人筆跡專家林婉雯與鄧文瀚（STEM Sir）卻回歸「手寫」的初心，共同撰寫新書《用手寫就對了！讓孩子發現書寫的力量！》，旨在讓家長及教育工作者，了解孩童書寫背後的深層意義，並透過筆跡評估孩童的學習偏好。

兩位作者接受《星島教育》專訪時表示，縱然AI科技盛行，手寫的力量依然無可替代。林婉雯直言，「手寫字是非常重要的，因為抄寫、控制筆劃並非單純的動作，而是在訓練整個大腦。我們將事情用手寫記錄下來，其實是重新整理自己的想法。手寫如同訓練腦袋，這種邏輯思維對日後向AI下精準指令亦有好處。」STEM Sir亦認同，他指出現時小朋友過度依賴AI，容易缺乏獨立思考。「因此我們仍需要動手寫、動手做，幫助大腦將內容深化，轉化為長遠的知識。」

書中以手寫連繫到筆跡，並特別將「筆跡心理學」結合「VARK學習風格」（V即視覺型、A為聽覺型、R為讀寫型、K為動覺型），原來家長可透過觀察孩子的日常筆跡，判斷他們屬於哪一種學習類型。林婉雯表示，根據過往收集的學生筆跡數據分析發現，「視覺型學生的字體較為端正；聽覺型的字體偏圓或常帶有『O』字形態；讀寫型的字體如字帖般工整；動覺型則傾向用力書寫，例如『y』字的尾部會拉得較長。」STEM Sir亦指，從筆跡窺探出學習風格後，便可因材施教。「例如面對視覺型學生，可多用圖像輔助教學；對聽覺型學生，教學時可適當播放背景音樂，並將重要句子重複說3次；至於動覺型學生，則需要讓他們有更多『放電』機會。」

最後，書末特別介紹了一套「手指操」，適合幼兒至初小學生在寫字前，與家長一同進行。STEM Sir表示，「我們觀察到小朋友寫字不久便容易喊累，於是設計了這套手部肌肉熱身操。」多做「手指操」有助鍛煉手部肌肉，令孩子即使長時間寫字也不易疲勞，而且可自然提升寫字速度。

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打破「坐定定」迷思 協康會推7大多元動作從「身」學習

過往家長看到子女做功課時不專心、經常「郁身郁勢」，便會責備他們，要求他們「坐定定」。然而，新書《從「身」學習：開啟不一樣的大腦》，教授家長透過七大多元動作訓練，幫助4至12歲的小朋友提升專注力、記憶力及執行功能。

協康會物理治療師督導主任許鳳櫻指出，書中提倡以身體來學習，因為「動作發展與言語、認知及學習能力息息相關」。她補充，研究顯示4個月至4歲幼兒的大肌肉體能表現，與其在小學階段的認知表現有預測性關聯。「若幼兒期出現大肌肉遲緩或協調問題，可能會影響小學時期的工作記憶、處理速度及認知表現。」因此，家長或需打破「死背硬讀，乖乖坐好」的傳統教育迷思。「事實上，透過針對性的多元動作，也能有效培養孩子專注力與組織能力。」

書中提出的七大多元動作訓練，分別為：呼吸放鬆、帶氧訓練、反射動作、眼球動作、定點動作、協調動作及知覺動作，希望透過改善小朋友的神經網絡與身體控制，幫助他們重拾學習信心。例如「呼吸放鬆」能調適學童情緒，緩和因壓力而緊張焦慮的不安表現，亦能鬆弛因疲勞而過度收緊的肌肉；「眼球動作」透過針對性訓練，能改善視覺專注及促進學習表現等。

許鳳櫻亦分享了一個臨床個案，印證了從「身」學習的成效。就讀小五的峰峰，在3歲時被診斷為專注力不足及發展遲緩。他以往肌肉張力偏低且坐姿差，容易跌倒和疲倦，書寫速度亦較慢。「經過物理治療師持續作針對性的多元動作訓練，包括帶氧運動、交叉爬行及腹式呼吸等。他現在已改善坐姿，書寫速度亦明顯提升，而且能應用呼吸放鬆方法，減輕考試壓力，更享受學習生活。」

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訓練高階思維 培育語文素養

1．玩住學未來競爭力

《未來孩子的競爭力：SUPER教師林彥佑給父母與老師的50篇教育思維》由林彥佑撰寫。（受訪者提供）

當世界快速變動，孩子需要的不只是分數，而是面對未來的視野、思考力、自學力與解決問題的能力。布克文化出版，由榮獲SUPER教師獎的台灣國小教師林彥佑撰寫的《未來孩子的競爭力：SUPER教師林彥佑給父母與老師的50篇教育思維》一書從課室及家庭出發，集中6大未來關鍵能力：國際力、素養力、生活力、自學力、溫柔力、數位力；以50篇教育思維，結合理念、案例、思考題與互動任務，幫助父母及老師把抽象的教育理念轉化為實用的行動方案。而每章均附有「親子互動：彥佑這樣玩」，家長或老師閱讀時，可與孩子一起「玩住學」。

《未來孩子的競爭力：SUPER教師林彥佑給父母與老師的50篇教育思維》

作者：林彥佑

出版社：布克文化

2．AI時代的語文學習

王文仁撰寫的《語文素養，孩子一生的超能力》正說出學習語文的重要性。（受訪者提供）

NVIDIA行政總裁黃仁勳早前曾在Podcast 節目中發表，在AI發展下，語言將成為最重要的能力。因此，語文素養絕對不能忽視。由台灣的虎尾科技大學語言中心教授王文仁撰寫的《語文素養，孩子一生的超能力》，正說出學習語文的重要性，作者更指這是對世界的理解。書中透過親子互動、共讀與表達練習，家長可在生活中幫助孩子培養聆聽、閱讀、寫作、表達與溝通能力。此外，作者還重申，語文不是背誦及考試的產物，而是與世界互動橋樑，亦是未來使用AI的重要溝通媒介。

《語文素養，孩子一生的超能力》

作者：王文仁

出版社：圓神

3．輔助年輕人走出傷痛

《在裂縫中開花︰青少年ACT輔導實用手冊》以7個改編自真實服務經驗的個案，呈現出實務處理方法。（受訪者提供）

當青少年被困於絕望無助時，家長、教育工作者、社工應該怎樣做？由香港聖公會福利協會主編的《在裂縫中開花︰青少年ACT輔導實用手冊》正正為他們找到答案。此書為香港首本以青少年個案為本的ACT （意即接納與承諾治療）實務手冊，以7個改編自真實服務經驗的個案，涵蓋拖延、自傷、成癮等常見議題，呈現ACT的實務方法及理論，讓家長、教育工作者、社工以對話、陪伴年輕人度過他們眼中的絕境，讓他們看見裂縫中開花。

《在裂縫中開花︰青少年ACT輔導實用手冊》

作者：香港聖公會福利協會

出版社：萬里機構



記者 蘇麗珊 部分圖片 受訪者提供、星島圖片庫

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