鍾華仁 - 《安徒生的童話世界》 帶你讀懂安徒生用一生寫下的「成人療癒指南」｜書識世界

同事喜歡安徒生童話，早前去丹麥旅行，不但造訪哥本哈根那座小美人魚雕塑，還特意坐火車到歐登塞，參觀安徒生出生的那棟18世紀鵝黃色房子、為他而建的博物館。我們閒聊間談起《小美人魚》的泡沫悲歌、《醜小鴨》的蛻變，提到《紅舞鞋》時，發現大家孩童時都曾看得寒毛直豎。最近在書店發現《安徒生的童話世界》這本小書，翻開來像打開一扇通往童話深層密語的門。

在書店發現《安徒生的童話世界》，翻開來像打開一扇通往童話深層密語的門。示意圖

本書為紀念安徒生逝世150周年而作，由曹穎寶博士主編，細析安徒生的生平與多篇經典童話。安徒生生於貧窮的鞋匠家庭，往事成為他的寫作養分，1843年的《戀人》被視為其感情隱喻。

安徒生一生創作了168篇童話，故事內涵隨人生不同時期變化，如改編自民間故事的兒童幻想、能跟社會對應的現實寫照。書中集結不同學者、安徒生愛好者的文章，縷述安徒生生平，再就《野天鵝》、《冰雪女王》等作文本分析，角度包括神話溯源、心理分析及當代延伸，童趣背後藏着值得細嚼的細節。

好像談《小美人魚》的一章，由遠古神話開始，追溯人魚形象的演變。從古代美索不達米亞文明中的神祇形象，到希臘神話中守護航海者安全的人魚仙子，再到以迷人歌聲引誘水手走向滅亡的賽蓮，人魚形象矛盾，時而正面，時而陰暗，成為後世創作養分。

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19世紀，浪漫主義興起，安徒生在傳統之上，寫出具有自主意識、渴望永恆靈魂與愛情的複雜角色。本書將安徒生的《小美人魚》置於整段文化脈絡分析，指出人魚形象如何成為意義多元、開放解讀的文化符號。

書中還以成長小說的角度觀看《母親的故事》，討論如何在失去與告別中學會理解死亡；又站在人工智能高速發展的今天，從《夜鶯》思考自然之美等。安徒生童話不止娛樂兒童，也療癒成人創傷，帶來省思，其中一章還從香港學校與劇場角度看安徒生的傳承。

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「我的人生本身就是一則精彩絕倫的童話，生命本身是最奇幻的故事。」成年後回想安徒生說過的這句話，再讀那些原以為耳熟能詳的童話，自有一番嶄新體會。

撰文：資深出版人 鍾華仁

本文原標題為〈安徒生逝世150年〉。

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