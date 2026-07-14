鄒傳仁 - 《尋橋王．駱耀：尋找詠春的奧秘》 了解傳揚葉問詠春的甘與苦｜書識世界

一代宗師葉問，1950年將詠春傳入香港，後來發揚光大，到近年「葉問詠春」成為香港非物質文化遺產，這是大眾已知的光輝史蹟。至於葉問詠春怎樣闖出名堂，1972年葉問離世後的發展，那又是一段鮮為人知的故事。藉由《尋橋王．駱耀：尋找詠春的奧秘》，介紹這位葉問詠春的重要推手——駱耀，並了解傳揚葉問詠春的甘與苦。

詮釋詠春

藉由《尋橋王．駱耀：尋找詠春的奧秘》，介紹這位葉問詠春的重要推手——駱耀，並了解傳揚葉問詠春的甘與苦。（資料圖片）

駱耀是葉問的二弟子，早年與大師兄梁相等學員在門下習武授拳，及後與葉問共度一段義無反顧的傳藝低潮。直至駱耀跟某教頭「講手」後一打成名，引起傳媒報道和大眾關注，葉問詠春便逐漸在本地武術界佔上重要地位。他憑藉過人的武技，與梁相、徐尚田和黃淳樑並列為「葉問四大弟子」，更獲封「尋橋王」的稱號，在武林上備受注目。

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但對駱耀來說，一時的名譽比不上武藝日益精進要緊，加上他不容許以影片、書籍光碟、社交平台等媒介作自我宣傳，或許低調的作風導致大眾漸漸遺忘他推廣葉問詠春的重大貢獻。自2006年駱耀離世後，本書作者嚴志偉為紀念其師傅駱耀，多年來為本書時寫時輟，終於在駱耀逝世20周年之際面世。

本書有別於坊間葉問詠春的相關著作，作者選擇從第一身出發，演繹葉問詠春三代傳承的故事。在前三章，作者自述在隨駱耀習武、相處10年的最後時光，其中有提及駱耀教授的拳法特點和相關事蹟；第二章通過駱耀口述，重溫駱耀早年與葉問「隨師遊」的艱苦歷程，還配上駱耀珍藏的舊照、剪報，豐富了歷史的廣度與深度，可與第三章作者師徒的情誼相映成趣，盡顯本書突出武藝傳承的心思。

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至於後三章詮釋詠春在現代推廣的危與機。由駱耀到其兒子駱勁江、勁生，現代傳揚詠春看似挑戰處處，但暗藏轉機：先後有外國學員將詠春傳揚海外，到2018年作者認識新聞學者李家文博士，通過不同研究計劃，為武者與中小學生搭起溝通橋樑，及後舊武館遭業主逼遷，大多收藏幸好由李博士暫時保管……一切種種均激發作者逼切地把將消失的寫成書，保留一點傳揚給下一代的可能。

書名「尋找詠春的奧秘」，揭示武藝並無終點，正如駱耀常說「學無止境」，惟有憑藉有限的紙頁，向他無限的學藝精神致敬。

撰文：資深讀書人、做書人和愛書人 鄒傳仁

本文原標題為〈踏上武藝的無盡旅途〉。

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